bh sapunica ‘Sebijine diplome’ se nastavlja i nema kraja, stiže nova ‘sezona’ : lažna doktorica i profesorica Sebija Izetbegović na bolovanju najvjerovatnije do januara iduće godine kada joj prestaje redovni mandat direktorice KCUSa, glavni svjedok i pomagač njenog ‘školanja’ profesor dr. Nedžad Mulabegović kojeg niko od zvaničnih organa nije do sad saslušao, zbog teškog moždanog udara nesposoban da svjedoči …

Čak i tv sapunice iz Mexica ili Turske imaju kakav-takav kraj, samo bh ‘Sebija Izetbegović sapunica’ prelazi iz sezone u sezonu bez naznaka skorog završetka. Osim ‘Seke’ i ‘Brace’ njenog muža Bakira, te bošnjačkih državnih medija, dobar dio u ovom i ovakvom scenariu ima i nova vlast ‘trojke’, Nermin Nikšić i Dino Konaković. Iako stvaraju privid žurbe i legaliteta, njima se ne žuri, hoće da sapunica traje bar do kraja januara iduće godine, kada se produkcija zatvara. Tada naime ističe regularno ugovorni radni staž direktorice KCUSa Sebije Izetbegović, koju odatle ne mogu pomjeriti čak i pored nesporne činjenice i sudskih dokumenata koji potvrđuju da je Sebija Izetbegović lažna i doktorica i profesorica, naravno i direktorica. Dakle, ne samo da država nije u stanju da je optuži i kazni, nije u stanju ni da je smijeni. Jer neće.

U ovoj show-sapunici pomažu debelo i organi pravosuđa, policija, inspekcija i tužilaštvo, državni mediji, a Tite mi, pripomažu i organi Sveučilišta u Hrvatskoj svojim ‘ne znamo’ ili ‘ovo je sve od dokumentacije’, kao i oni drugi u BiH, posebno je pripomagao ministar zdravstva ‘iz reda Hrvata’. Sa kojim je vlast ‘trojke’ morala trgovati da bi isposlovala smjenu Upravnog Odbora i pokrenuti smjenu lažne profesorke.

Veću, obimniju i bolju istragu mediji nisu u BiH nikad do sada proveli ni uz ijedan kriminal kao u slučaju ‘Sekinih diploma i zvanja’, osim ‘afere respiratori’, ali isto tako veće i bolje opstrukcije i sakrivanja afere od strane svih aktera i organa vlasti bh javnost nije vidjela do sada.

Kao što znamo, Sebija Izetbegović nema ni valjanu diplomu, ni magistarski rad, samim tim je upitan i doktorat, posebno nije imala uslova da bude direktorica Kliničnog Centra ili da predaje kao redovan profesor na Fakultetu. Postupkom Rektorata u Sarajevui Sud joj je oduzeo i titule i zvanja ali ona i dalje direktoruje i nema naznaka krivične odgovornosti, nema ni istrage. Vlast traljavo postupa u njenom razriješenju i smjeni, sve pozivajući se na ‘prcedure’ i zakonitost postupka, čega se Sebija nije nikad držala, njoj je kao snahi Alije Izetbegovića sve bivalo dozvoljeno. Čak i da bezobrazno maše po televiziji sa tri indexa, što ona od sve potreben dokumentacije jedino posjeduje iz Zagreba kako tvrdi, dok iz Zagreba ‘ne mogu potvrditi autentičnost’. Plus, prijeti tužbama svjedocima i novinarima.

Pored svjedoka kao što su prof. dr. Asim Kurjak ili nedostatka bilo kakve ‘arhive’ njene lične dokumentacije u Zagrebu i u Sarajevu, pored izjave Bakira Izetbegovića i još nekih svjedoka da je Sebija studirala u Zagrebu, ona je javno ustvrdila da nije tamo studirala, sapunica se svela na medijsko ogovaranje i istraživanje. Da nije Rifat Škrijelj rektor Sarajevskog Univerziteta, nekadašnje sandžačko čedo SDA koje se ‘ogriješilo’ o ‘svoju stranku’ poduzeo korake, ne bi joj ni zvanja i titule bile oduzete. Džaba nalazi i prijedlozi inspekcijskih organa, moćna ‘sultanija’ još moćnijeg ‘sultana’ Bakira i negove ‘duboke države’ su jači od svega.

Ovih dana je konačno novi Upravni odbor koji je jedva skrpljen uspio da joj uruči obavijest da je postupak njen smjene u toku a što je jedva izvedeno budući da je ona izbjegavala poštu, policija koja čuva familiju Izetbegovića je zabranjivala čak i pristup kuririma do vrata stanovanja, ali eto nove muke za njih. Sebija ‘otvorila bolovanje’, iščašila zglob noge pa ne može da sjedne’ rahat u auto. Sebija se zajebava, kad već može i kad joj se dala prilika. Dok su SDA mediji udarili viku na novinare (odakle je procurilo, ko im je dao podatke) koji su došli do podatka o bolovanju, umjesto da se pozabave ‘bolešću’. Već viđeno, kao u slučaju Asim Sarajlić ili Tegeltija i snimaka korupcije gdje su tužioci ekspresno optužili ‘one koji su nezakonito snimali’. Sad će ponovo redovni sud, pa žalbe, pa Upravni Sud, pa tužbe i tako sve do januara, hoće lažna profesorica i ginekologinja da regularno napusti svoj bastion Klinički Centar. Uz otpremninu i zahvale. Kojeg je dovela do parosjačkog štapa. Otjerala preko 200 ljekara i medicinskog osoblja, a Bakir Izetbegović i dalje brsti o stotinama miliona KMa koje je njegova ženka ‘uštedila’. Preko leđa pacijenata i doktora.

No, ni mediji osim njih par izuzetaka kao što je ‘Raport.ba’, u svim ovim istraživačkim poduhvatima nisu se bavili sa glavnim akterom ove podvale i aktivnim sudionikom prevare, bez kojeg ne bi bilo ni ‘afere’. Riječ je o nekadašnjem rektoru i dekanu u Sarajevu, o prof. dr. Nedžadu Mulabegoviću. Posebno, nije ga osim par novinara niko iz organa gonjenja pozivao a on je jedini taj koji može i zna sve u vezi Sebije i njenih mahinacija. Naime, on je prihvatio rukom ispisane ocjene o 10 položenih ispita u Zagrebu, dva lista rukom ispisanog papira bez pečata i samo sa potpisima, na osnovu čega je Sebija ‘nastavila školovanje’ iz Zagreba u Sarajevu i dogurala do redovne profesorice. Mulabegović je inače jedan od osnivača SDA partije i na čelu je skupa sa Mustafom ‘Hižaslavom’ Cerićem Bošnjačkog Kongresa, zna sve tajne familije Izetbegovića, tako i ove sa nepostojećm diplomama i ispitima. Bilo je dovoljno samo njega saslušati i uz već sakupljenu dokumentaciju i video zapise te izjave svjedoka sapunicu završiti. Međutim, Mulabegović je ostavljen namjerno po strani, zaobišli su ga i policijski i tužilački organi.

Ako se i moglo i računalo na njega kao svjedoka kad se ‘profesorka’ smijeni i ako je (a jeste) njegovo saslušanje bilo potrebno i moguće ranije, sada je to gotova stvar i nemoguća misija. Naime, početkom ove godine dr. Mulabegović je doživio moždan udar i teško je bolestan te nesposoban za bilo kakvo ispitivanje i svjedočenje, stoga će njegova i Sebijina tajna o ‘školovanju’ u Zagrebu kao i nastavak u Sarajevu, zauvijek po svoj prilici ostati tajna.

Kao što je i tajna iščašenja zgloba u svrhu ostanka na funkciji. Zbog čega je nemoguće i nehumano ‘bolesnu’ šeficu i direktoricu smijeniti dok je na bolovanju, nije ti to čistačica.

Sebijin zglob je olakšao posao i novom Upravnom odboru i vlasti ‘trojke’. Sapunica ide dalje.

photo : profesor dr. Nedžad Mulabegović i Sebija Izetbegović, tajna ostaje tajna, arhiv