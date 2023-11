mahalska bh politika i diplomacija : broj bh državljana u Palestini sa 19 prvobitnih, porastao na 54, Vijeće ministara odbilo primiti sve bez dodatnih provjera, izbjeglice poziraju na slikama sa pobjedničkim ‘V’ znakom prstiju

Spašavanje bh državljana iz Palestine je opet u fokus doveloo bh podijeljenu politiku a u okviru nje, našu mahalsku poznatu agendu.

Dok su zemlje u Regionu već obavile sve potrebne kontrole i provjere, poslale avion i uz pomoć ambasadora evakusiale svoje državljane, naša vlast je kao i uvijek u svemu ostala ista. Zavađena, nepovjerljiva i čisto mahalska. Ništa potrebno i korisno ne radi, samo priča da radi. Slike po novinama, lažna obećanja, samohvale kako sve ide ‘svojim tokom’, ‘fejsbuk’ dopisivačina, i na kraju : topli i hladni tuš, ništa ne ide kako treba. Prvobitni spisak od 19 navodno bh državljana u Palestini kako su kilave ‘pripreme’ tekle, rastao je da bi došao do broja 54, bh ambasador u Egiptu Sabit Subašić je iz minuta u minut obavještavao koliko ima do granice i dramatizirao, na kraju se uslikao se sa grupom izbjeglica, veseo kao što su i one same, kao da su već stigli u BiH. A da čitavo vrijeme izvještavanja nije znao čak ni tačan broj svojih državljana.

Kod kuće, kao i uvijek. Ministar vanjskih poslova Konaković na tv tvrdi da je to zahtijevan posao, da sve teče po planu, ali indirektno optužuje za sporost bh stav prema ratu u Izraelu i Palestini, ministar unutrašnjih poslova Nešić unaprijed traži stroge bezbjednosne provjere najavljujući da neće dozvoliti ulazak sumnjivim i neprovjerenim osobama i silnim ‘rođacima’ kako je naveo, koji se ‘utrpavaju’ u spisak. Stara uhodana matrica.

BiH uopšte nema popis svojih državljana u Palestini (­neke novine su licitirale sa ‘bh državljanima’ koje nemaju ‘papire’ a ‘upisane’ u Tuzli ili Zenici, te neke koje su ‘rođene u Palestini ali su bh državljani’..) i zasigurno je ‘spisak’ sklepan i dotjerivan po uputama MVP i bh ambasadora, računajući da će sve proći olako. BiH nema također i nije obezbjedila ni trošak za transport i boravak evakusianih u Egiptu, sramoćenjem kao i uvijek to je ostavljeno na grbači ‘sadake’ i pomoći iz vana (Qatar plaća avio prijevoz, Egipat smještaj i hranu u hotelu za 48 sati), nema ni identifikacione elemente za evakuisane osobe, nema ništa osim želje za napucavanjem i medijskim doskočicama. Kada je VM odlučilo da ne dozvoli svima ulazak bez identifikacijskih kartica, mediji koji su inače pravi otrov za bh društvo ‘opalili’ su po srpskim predstavnicima koji nisu glasali za kompletan ulazak, već samo za one koji imaju dokumenta kojima dokazuju bh državljanstvo. Da raja, koju vlast inače osluškuje po socijalnim mrežama krene u ‘bitke’.

Već viđeno. Niko ništa ne radi, svako svakog optužuje, svi pronalaze krivca u drugima a sramota liježe na obraz države. Ako se od nje ima šta još izbrukati. Niko kao bh vlast nije u stanju od jednostavne izmisliti složenu i svađalačku situaciju. Ili namjerno izabrati najgoru opciju.

Tu dolazimo do naprđivačke mahalske politike koja je naš zaštitini znak i naravno, do blokade. I do medijske ponovne ujdurme.

Na jednom portalu uz silno navijanje za Palestinu i uz bljuvanje vatre na Izrael, ‘kršćane’, ‘cioniste’, Ameriku i ‘prokleti’ Zapad, ‘novinari’ su se toliko zanijeli da su u naslov stavili ‘Tužna lica naših građana po dolasku u Kairo’, dodajući kako je sa njima sliku i vijest podijelio ambasador Sabit. Pogledom na sliku, uvažavajući svu sreću što su se spasili iz pakla smrti, nisam zaista vidio osim par dječaka – nijednu ‘tužnu’ facu.

Svi su nasmijani, posebno ambasador. I ne samo to. Par zrelijih je na slici poziralo sa odavno viđenim Hamas pozdravom, znakom ‘V’ na ruci podignutoj uvis. Još nikad nisam vidio nijednog izbjeglicu ili spašenog iz pakla smrti da ovako pozira i da se ovako slika. Obično su to tužne i izgubljene duše, koje ne znaju ni kud idu ni šta ih čeka. Nisam siguran da je ovakav gest i pozdrav evakuisanih pravi znak prepoznavanja, ali čestoje viđen u našim ‘tradicionalnim’ slavljenjima ‘gazija’, heroja i na ratnom spomeničarenju.

Što se tiče odluke vlade BiH, ni jedni ni drugi, ni treći nisu u pravu. Bošnjaci, zato što ih znam ‘u glavu’, sigurno su spisak sastavljali pod posebnim uslovima. Ko im više plati i ko ima kakvu ‘vezu’, Zakon koji reguliše srodstvo nisu ni pogledali, računajući na svoju znanu bošnjačku isključivost i nenadjebivost. Koju će zasipati ‘ugroženošću’, ‘mi isto prošli’, ‘mi žrtve a većina’, ‘ko o nama odlučuje u našoj državi’… Srbi, zato jer u svakom muslimanu ili Arapu vide ‘radikalnog muslimana’, Hrvati jer se, ako se ne dira u ‘njihovo’ ponašaju kao da ih se ništa ne tiče.

Kada bih se pitao, njih sve sa spiska bih pustio u BiH ali obavezni bezbjednosni trijaž ne bih propustio. Državljani koji imaju bh dokumenta sa kojima to dokazuju, smjestio bih ili u neki hotel ili drugi privremeni smještaj, ostale u Imigracioni centar. Dok se ne dokaže ko su i šta su. I ‘mirna Bosna’.

P.S. Ako neko možda pomisli da je to surovo i bezdušno, nije u pravu. Iako nisam pobjednički dizao ‘V’ prste u zrak, znam odlično kako države posmatraju izbjeglice i emigrante, čak i svoje državljane. Iz iskustva.

Nakon što je u poznatom ratu u Krajini između V Korpusa ArBiH i vojske Zapadna Bosna 1994. godine narod Krajine prvi put masovno izbjegao ispred ‘pobjedničke svoje vojske’ – V Korpusa ArBiH u Batnogu i na Turanj, tadašnji premijer vlade Haris Silajdžić je dolazio ‘razgovarati’ sa predstavnicima izbjeglih na Koranskom Mostu u Turnju. Nagovarajući ih da se vrate. Vjerovali ili ne, uz Alijinu ‘amnestiju’, Haris je predložio da se svi mogu ‘slobodno vratiti’ ali ne svojim kućama. ‘Jedno će vrijeme biti u Sabirnom centru u Drmaljevu’, gdje su bili pritvarani vojnici V Korpusa i civili. Kako je pojasnio, ‘dok se ne izvrše bezbjednosne provjere’.

A svi su bili državljani BiH. Ko ne vjeruje, neka zatraži u arhivi vlade zapisnik, ili u dnevnom boravku Silajdžića. Ili u vladi Hrvatske, i njihov predstavnik je ‘nazočio’ ovom događaju.

Pa kad je mogao ‘Hare’ vršiti trijaž za svoje državljane i građane, zašto onda ne bi i država BiH vršila provjere za Palestince. Iz ratnog područja. Posebno kad onako ‘hamasovski’ pozdravljaju.

photo : evakuisani državljani BiH iz Palestine, u okviru : Hamas pozdrav, arhiv