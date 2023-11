Dok se u BiH talasa o četnicima i njihovoj prijetnji, dok se pljuje i psuje vojvoda Vojislav Šešelj a svi Srbi proglašavaju četnicima, proklinje Amerika i Izrael, dok se po čitavoj državi demonstrira za Palestinu, u Beogradu vojvoda i palestinski ambasador u zagrljaju …

Čudni su putevi Nebeski a Boga mi, Tite mi, i politički. Ovi putevi i puteljci često ostavljaju ljude u nedoumici ali raja ne ide putevima već puteljcima. Raja nikad nije znala od šume razlikovati drveće.

Tako već ‘tradicionalno’ po BiH se osuđuju četnici, vraćamo se u istoriju pa u sadašnjosti ali sudbina zna počesto da se poigra i sa ljudima i sa sudbinama. Ovih dana dok se Sarajevo i čitava BiH digla na na noge protestirajući za prava Palestinaca (čitaj Hamasa) i dok se pljuje i osuđuje ‘kršćanski Zapad i cionizam’ a država liči na Gazu, jedna slika posebno para i oči i uši. U zagrljaju su, u uredu Radikalne srpske stranke osvanuli zagrljaji četničkog vojvode Vojislava Šešelja sa ambasadorom Palestine u Beogradu.

Šešelj umotan u šal Palestine najprepoznatljiviji znak Bošnjaka u BiH ovih dana, na slici liči na ‘nas’. U svom uredu je primio Muhamed al Namur-a pa se izgrlio sa njim i dao ‘podršku’ za ‘pravednu borbu ‘palestinskom narodu’, a ambasador Palestine dao podršu Šešelju u dolazećim izborima u Beogradu.

Na tone novinskih kartica je ispisano u BiH o presuđenom ratnom zločincu i radikalnom fašisti i četniku Šešelju, isto toliko psovki i prijetnji mu je upućeno. Srbe smo odavno sve izjednačili sa četnicima i proglasili ih najvećom opasnošću po Bošnjake. Sada, kada su neki beogradski mediji objavili ove bratske slike, iz BiH muk i šutnja. Četnik postao kao i ‘mi’, neda Palestinu i to je dovoljan razlog da ušutimo. Vojvoda brani Hamas kao i ‘mi’, jebe mater Americi kao i ‘mi, njihove akcije kao i kod nas pripisuje ‘palestinskom narodu’. I osuđuje Židove kao i ‘mi’. ‘Mi’ smo faktički sa Šešeljom postali raja. Imamo iste stavove i ista mišljenja u ovm sukobu i beskrupuloznom ratu na Bliskom Istoku.

Šta će mo sada? Šta će mo sa onim od prije u odnosu na ovo sada?

Ništa. U bespuću bošnjačke politike sasvim ‘normalna stvar’. Od ‘sabaha do akšama’. Danas jedno-sutra drugo.

Ne zaboravimo, Šešelj je u procesu protiv Alije Izetbegovića 1983. godine potpisao peticiju da se ‘nevini intelektualac’ pusti iz zatvora. Osvjedočeni četnik je još onda pokazao svoju stranu. To što četnikuje sve do sada, i što će sa tim nastaviti, evo ne znači da između nas nema dodirnih tačaka.

A šta je nama onda Palestina? Koga briga. Kad je ‘stani-pani’ za ‘našu stvar’, za ‘našu vjeru’, gube se i razum i pravila ne važe.

Da li to dalje znači da sve priče o opasnosti od četnika za Bošnjake muslimane do sada izrečene padaju u vodu i da četničke organizacije po BiH na koje larmamo mogu, ako se ogrnu palestinskim šalom, četovati do mile volje, bez bojazni da ćemo ih osuditi? I da četnički vojvoda može na ćevape u Novi Pazar? I u Sarajevo, čak?

Klasični dokaz da su svi nacionalisti ovog svijeta slični a da su politika i vjera njihovi roditelji.

I da ‘mi’ u BiH ne znamo ništa. Posebno o Palestini. Ali, zato znamo uvijek biti ‘najpametniji’.

photo : četnički vojvoda Šešelj Vojislav u zagrljaju sa ambasadorom Palestine (Muhamed al Namur) u Beogradu, arhiv