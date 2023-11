Ako nas neće EU zato što smo ‘druge vjere’, zna se ko nas hoće : bošnjački mediji, uglavnom portali, sve nestrpljiviji, hvale Hamas iz dubine duše dok raja tekbira po Bosni i ponaša se kao da je na utakmici, u hvalospjevima teroristima Hamasa prednjači Nedžad Latić i njegov ‘The Bosnia Times’ …

** Reuf Bajrović, opasno džihad-laprdalo i javni bot SDA/DF/IZ principijelne bratije u vjeri i vlasti, je još prije par godina pri dolasku Visokog bh predstavnika Schmidt-a obznanio da nas EU neće zato jer smo muslimani. Poslije je tu tezu svaki dan twittao a pripomagao mu brat Emir Suljagić, bošnjački mediji su tezu prihvatali objeručke i objenoške. Emir se ušutio jer je dobio 6 miliona KMa da ih bez kontrole spiska u Potočarima sa Munirom Subašić, ‘nametnuo’ mu ‘Herr Švabo Šmit’, no Reuf tezu osvježava ovih dana kad u BiH ‘sve gori’ zbog ‘genocida u Palestini’. Kada po svemu izgleda da je Izrael napao BiH a ne Palestinu.

Silne žrtve u Palestini posebno žena i djece otvorile su put svim normalnim ljudima Svijeta da iskažu svoje neslaganje sa ovim do sada neviđenim brutalnim ubijanjem i pravilima rata, no za razliku ‘ostatka Svijeta’ u BiH su se kako vrijeme odmiče, demonstracije pretvorile u vjersko ‘arlaukanje’, tekbiranje, navijanje i klasični islamski folklor, nešto kao na utakmicama. Ili kao pred polazak 7. Muslimanske slavne Br. u bitku. Par parola sa ubijenom djecom Palestine, ostalo su šalovi, zastave, beretke, maskirne uniforme, paljenje zastave Izraela, te ‘gazijski’ mimohodi sopstvenoj budalaštini.

** Političari u BiH ‘iz reda Bošnjaka’ su skoro na istoj frekvenciji uz manje konkretnosti, srpsli i hrvatski osuđuju Hamas i podržavaju Izrael. Benjamina Karić je sva ustreptala i objavljuje slike ‘tekbiraša’ po Čaršiji fatajući ‘lajkove’, Željko Komšić je u startu prepoznao ‘kontekst’ Hamasa pa se sa ambasadoricom Izraela iznadopisivao do mile volje nazvavši je ‘budalom’, jučer je uz Izvještaj EU popločao Reufa Bajrovića : Evropa je anti-islamska.

Federalni ministar Policije – karikaturalni milioner Ramo Isak spasitelj i glavni adut ‘trojke’ u vlasti je nakon molbe Hamasu ‘da nas zove’ od strane SDA parlamentarca Šerifa Patkovića također u očekivanom zanosu i iščekivanju poziva iz Gaze, u međuvremenu ‘hapsi’ Dodika po medijima nekoliko puta uzastopce.

No, sudeći po pisanju bošnjačkih medija koji podgrijavanju ove protestne šetnje i šire mržnju prema Zapadu i Izraelu i izvještaju njihovih tv stanica, Komšić je u pravu. Slijedom čega je BiH, gledajući i slušajući ‘proteste’ islamska a ne građanska. Svako onaj ko gleda ovo napaljeno vjersko i ratničko navijanje a nikako zdrave i demokratske demonstracije kao znak protesta ubijanja, ne može drugačije zaključiti. Uz medije, logično, oživjeli su i botovi vlasti, pa se tako svakom onom ko neće da kaže oštru i jasnu kritiku Izraelu, putem mreža prijeti, crta mu se meta na oči. Tako će cazinsko piskaralo i progonitelj nebošnjaka Muhamed Mahmutović ‘odgovoriti’ jednom muzičaru (Halid Hajduković) koji je svirao na koncertu svjetski poznate pjevačice iz Izraela u Sarajevu (Jasmin Levy) baš i upravo onako kako se to ‘od nas’ očekuje’. Kad je čovjek napisao post da ga prestanu prozivati i napadati, uživao je u koncertu i da onaj koga je razočarao neka se sam ukloni, da on to ne mora rješavati’, ovaj džamijski vrabac i hadžija o trošku Kralja Harema i Reisa je dodao već poznato. ‘Kako bi on to rješavao, možda uz pomoć izraelskih vojnika’. Nije daleko od Muhameda ni BKC u Sarajevu gdje se ovaj koncert uz veliko osiguranje Benjamininih ‘crkava, džamija i katedrala’ u ‘Europskom Jeruzalemu’ održao prije par dana, budući da se kao i Benjamina zbog Aleksandre Prijović i Zetre, izvinjavao javnosti što nije koncert mogao odgoditi. Znači, da je ikako mogao, ne bi ga ni bilo.

** Osim ovog palestinskog demonstriranja i medijske navijačke halabuke, najviše će profitirati sakupljači humanitarne pomoći i ef. Kavazović a najviše štete će imati i već ima država BiH, jadna ubijena djeca i civili od toga neće imati fajde puno. Javno je palestinski ambasador u BiH Rezeq Namoora rekao da se pomoć za Palestinu može sakupljati i distribuirati samo i jedino preko ambasade ove države, dao je i broj, ali vidimo da se tako ne radi. Novac sakuplja Islamska Zajednica od koje još nismo saznali kako i koliko je poslano za Siriju i Tursku uz tragediju prošlog zemljotresa (sakupljeno je ‘oko 7 miliona KMa’ zajedno ali se ne zna šta je bilo sa novcima, koliko ide jednima a koliko drugima, niti se zna za Libiju), za Palestinu sakuplja svako. Peku se i prodaju kolači, sakupljaju djeca, džemati, firme daju, neko prodaje zastave i šalove a ambasador je fino rekao kako to treba raditi.

Kao da zna da smo moralne nule i da nam ništa nije sveto.

** No, da se vratimo na veličanje Hamasa u šta se pretvaraju ove šetnje i protesti za djecu i Palestinu, i pozivima u boj i naše odazive Hamasu, to je uz ove šetnje po Bosni sada najaktualnije. Mediji više ne sakrivaju : Hamas je isti kao i mi, ‘to nisu teroristi’ već ‘borci za slobodu’. I ako nas zovnu, eto nas, ili, tek će Izrael da vidi šta su to palestinski junaci. ‘Mi’ se prepoznali, Hamas liči na ‘nas’. Zaboravili djecu i druge žrtve, dižemo moral braći po oružju. U borbi ‘protiv krsta’. Najviše prednjači ‘Al Jazeera Balkans’, a od bošnjačkih medija Nedžad Latić i njegov portal ‘The Bosnia Times’.

Nedžad se baš zanio, kao u vrijeme bh rata dok je Mudri Alija davao i ‘šakom i kapom’ i kad je ‘razvaljivao’ domoljubljem, patriotizmom, mržnjom prema ‘dušmanima’, komunistima i ‘mješovitim brakovima’ koje je posprdno nazivao ‘miješanim’, kao faširano u tanjiru, a sve skupa sa bratom Džemom Latićem pišući iz Slovenije, i dok je oneređivao ‘Ljiljan’, najveće ruglo od novinea gdje je Nada Al Isa bila prva i jedina ratna reporterska zvijezda U Bošnjaka. Nakon što je, što svojim komentarima što prenoseći arapske novine i pomenutu tv države Qatar predivno opisao ‘glavešine’ Hamasa i njihove muke u izraelskim zatvorima (iz čega se zaključuje da su morali upasti u Izrael i pobiti preko 1,000 civila i hapsiti, i klati i silovati), udario je po člancima koji govore o ‘padu Biden-a’, o neviđenoj hrabrosti Hamasovih junaka koji su ‘nepobjedivi’. Koji su pravi muslimanski ‘Armagedon’, tek će Izrael vidjeti s kim ima posla.

Samo u jednom danu Nedžad je tako prenio šest članaka sa sličnom tematikom nakon kojih čitalac nema dilemu : uz njih i samo sa njima. Da se zna ko su i da se zna ko smo ‘mi’. Ko je ‘kufru’ – nevjera a ko čini ‘zulume’ – zločine, kako je to poetski opisao stari lisac, pljačkaš ratni Reisov savjetnik i stručnjak za rat ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa – ‘akademik’ iz Novog Pazara, pozdravljajući selamom ‘palestinske borce za slobodu’ i dajući ‘rahmet šehidima Gaze’ u genociu u Palestini.

‘Hamas nije pao s neba’ – kipti Latić, prenoseći nečiji tekst a zatim istog dana dodaje naslove. ‘Razotkrivanje ključnih 10 izraelskih propagandnih laži’, ‘Ko će imati poslednju riječ rata u Gazi : Svi se čude kako je u izoliranoj Gazi stvoreno oružje od kojeg strepi Izrael’ (uz ovaj tekst idu spcijalne podvodne rakete, još malo pa će i podmornice, ili crtež na kojem izraelski vojnik ubada dijete Palestine bajonetom), ‘Tek slijedi Palestinski Armagedon’, ‘Čekaju se udarne Al-Qassamove snage, Izrael neće poraziti Hamas’, ‘Napustite Biden-a’ : Raste nezadovoljstvo u Demokratskoj stranci njegovom politikom rata u Gazi, ‘Izrel bi da gasi jedinu svijetlu tačku na Bliskom Istoku”… I tako i u tom stilu. Iz sata u sat, iz dana u dan.

Znači, nisu uzalud i ‘onako’ Patković, Isak ili bilo ko drugi, recimo Komšić ili Benjamina, larmali i tekbirali skupa sa rajom po glavnom bh gradu. Samopozivajući se Hamasu. Nabijanjem morala se zove ova bošnjačka taktika i stvaranjem čiste veze između braće po vjeri. I bildanje bošnjačkih mišića. A sve dolazi upravo kad je BiH zahvaćena bošnjačkom antizapadnom i američkom politikom.

Djeca i žrtve padaju u drugi plan, rakete, dronovi i hrabre bitke Hamasa postaju glavna tema. Eto opet ‘šehida’.

** Da bar nema onog ‘mi znamo kako je Hamasu, i mi smo kao i oni u bh ratu bili bez oružja, u blokadama jer nas Svijet izdao’, pa opet smo sve nadjebali i pobjedili. Ali, ima. Hamas je kao i mi bez svega toga. Mislim, neka toga, ali rakete i podmorsko oružje te ovakve junačke i opremljene jedinice, sve se to nikako ne uklapa u taj mit o izoliranosti od čitavog svijeta, o vojsci bez oružja koja može sve. Šta će Svijet pomisliti o nama, i mi smo takvi bili, tako govorimo već tri decenije. Latić ide i korak dalje pa u tekstvoma priželjuje miješanje Irana. Našeg starog i dobrog prijatelja.

Peviše za slučajnost. Premalo za sličnost. Za Zapad kome ‘težimo’ – sve ko na dlanu.

Zna se kuda bi mi, što taj Hamas čeka, što ne šalje pozivnice?

photo : screen naslovnice ‘The Bosnia Times’, Hamasove rakete, naslovi, tearhiv