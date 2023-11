Slogan i djelovanje najgore do sada načelnice Sarajeva Benjamine Karić, bruke i sramote SDP funkcionera influencerice Benjke sa ‘Tvrtko pozdravom’ naciji potvrđen u praksi vlasti : još jedna majka, žena i žrtva sistema načelnice – Emira Maslan (1992.) bezočno ubijena

* Ubica, drogeraš i štićenik bh pravosudnog sistema Anel Bećirović ubio je svoju nevjenčanu suprugu pred djetetom u glavnom bh gradu. Vidjeli smo kako ga policija sprovodi u poznatom ‘hollywood’ položaju za slikanje, ujedno smo saznali o njemu podosta. Da je osuđivan više puta čak i za nasilje u porodici, da je ‘odranije poznati’ drogeraš i vucibatina, njegov advokat koji je po moralnim kvalitetima tu negdje uz klijenta (Omar Mehmedbašić) ali po namještenim ‘odbranama po službenoj dužnosti’ milioner iz reda advokatske mafije, hrabro je čak izjavio kako je zločinac ‘brižan otac’ te kako, ‘ako neko odluči nekoga ubiti, to se ne može spriječiti’. Kao kad govori o curi koja se odluči udati a njeni ne daju. Prije Emire, ubijena je augusta ove godine u Gračanici Nizama Hećimović (ubio ju je ubica Nermin Sulejmanović, zlotvor čije tijelo se još raspada u hladnjači, vlast se ne može dogovoriti ko će platiti njegovo zatrpavanje niti se zna ko od familije treba dati dozvolu) također pred djetetom i na ‘sakrivenoj adresi’, što je izazvalo poveće demonstracije u Sarajevu protiv ‘femicida’, budući da je lista ubijenih majki, djevojaka i žena podugačka prije ovog zadnjeg događaja a biće kakve su prilike i poslije.

* Benjamina Karić suvlasnica Vijećnice (sa Reisom) internet zvijezda selfie populacije tom prilikom je stala na čelo demonstranata pa opalila seriju sličica i poznatih mudrosti. ‘Da se nikad ne ponovi u slobodarskom Sarajevu koje je uvijek na strani pravde’. Klik. Škljoc. Blic. Na stotine lajkova je zgrnula vesela nakarada od načelnice jer je optužila vlast za ovakva događanja, dakle samu sebe budući da je u vlasti, a onda je da dadne oduška pratiocima izbiflala dobro znani slogan ‘obećano-urađeno’, pa podijelila obećanja. Za sve ‘sigurne kuće’ a zapravo zahvaljujući Benjamini i vlasti ‘sigurne grobnice žena’ obećala po toliko i toliko KMa. I riješila problem a pare ako i kad legnu.

Sarajevski kantonalni šef policije Admir Katica koji je također internet policajac i tobdžija dao je ista obećanja, najavio ‘mjere širokog spektra’, slične onima kad je u nizu naleta bahatih vozača zginulo dosta ženskog i muškog mladalačkog nevinog puka u Sarajevu. Šega od federalnog ministra Rame Isaka nije se čuo, bavi se njegovanjem brade, brojanjem para i funkcija i imaginarnim hapšenjem Dodika te porukama bratskom Hamasu.

* Još jedan nevini život i još jedno obećanje bez ikakvog pokrića i sa licemjernim raskreveljim osmijehom načelnice. I sa bezbolnim namještenim frazama ostatka vlasti. Kao kad načelnica obeća pa ispuni bezobrazni spomenik na Kazanima ili privremeni spomenik Kralju Tvrtku I. Precizni izvještaj MUPa Gradačac je bio sličan ovom u Sarajevu, niko nije kriv za ovo trostruko ubistvo u Gradačacu, da se sam nije ubio, gledali bi ubicu kako ga vlast hapsi i pognute glave provodi u Tužilaštvo. Ubrzo bi ga vidjeli i pročitali u rubrici crne hronike kao i stotine prije njega, na novom zadatku.

Da ima imalo vlasti i države, umjesto najnovijeg ubice u Sarajevu, Policija bi provodila i zatvorila vlast. Benjaminu, Katicu, Isaka, Nešića, OSAu, Čamparu, Nikšića, tužioca, sudiju … bilo koga iz vlasti i sistema, međutim ovako je i bolje i bezbolnije. Vlast u kojoj se nalazimo je kriva a ne mi, a vlast je dakako imaginarna kategorija koja se može samo optužiti verbalno, osuditi ne može. Sve što smo mogli učiniti mi smo uradili a uradili smo obećano. Dali obećanje. Ništa. ‘Obećano-neučinjeno’. Kao kad Benjka podnese krivičnu prijavu tužiocu za saobraćajni znak ili kakav jarbol sa zastavom na ‘nepostojećoj liniji razgraničenja’ pa uz to boldira svoj slogan. Ispunila sam obećano. A raja svršava od sreće na njenom profilu srama i bezobrazne budalaštine. Ne znaš da li je bolesnija načelnica ili navijačka raja prepuna njenih srca i ‘smajlića’.

* Koliko jučer, a prije nekoliko dana u masovnijim demonstracijama od ovih za ‘femicid’ koje su formalno ‘de iure’ upriličene za Palestinu i Gazu a ‘de franko’ za Hamas i ‘braću hrabre borce tekbirima iz srca, Benjka je među prvima sa telefonom koji je pametnij od nje, razvalila osmijeh k’o tepsija ili k’o Hanka uz Ramazan, pa izbiflala ono štro se od nje kao ‘vlasti’ i očekuje. ‘Grad ljudi dobre duše, nesalomive volje, čvrstog karaktera, hrabrog srca. Uvijek na strani ljubavi, života. Uvijek na strani pravde. Protiv sile i nasilja. Kroz vijekove sigurna luka za protjerane i prognane. ‘… Blah, Blah blah, treba imati dobar želudac za ovakvu patetiku, uz obaveznu ljubav prema ‘Sefardima Jevrejima’. Valjda prema ovim njihovim ‘tankim’ potomcima u Sarajevu koje upravo i zbog te silne ljubavi Benjke policija mora čuvati i u sinagogi i na ulici. Da bi poslije toga ubrzo najavila putovanje u Ameriku sa ministrom bh vojne sile sa najvećim jajima Helez Zukanom a potom ide u Bruxelles na predstavljanje ‘aplikacije Sarajeva za evropsku prijestonicu mladih’. Ide gdje god joj ‘ona stvar’ poželi otići.

* To bolesna kraljice interneta, tako se radi. Reci tim ‘gore’ u EU da smo prava prijestolnica, naročito odkad si se ti uselila u Vijećnicu i u tepsije sa baklavama, te zaglavila u spomenicima i retuš istoriji, kaži im da smo uvijek bili i ostali ‘na strani pravde’ i ‘protiv ubijanja’. Ako te slučajno podsjete kao što jesu iz EU nakon ovog zadnjeg ubistva u Sarajevu dopisom u kojem traže od tebe, od vlasti, da ne laprdate više već da ‘poduzmete korake i konkretne poteze’, pojasni im da ste sve učinili što je u tvojoj (vašoj) moći. Uslikala, osudila, obećala. Ako hoćeš, a ne moraš, reci im da za tebe i vlast ubistvo majke i žene pred djetetom u gradu u kojem je svaki drugi nafiksan i naoružan i ‘poznat odranije’ (jer se šeta i pored nekoliko sudskih odluka o zatvoru ili nekakvih šugavih ‘mjera zabrane’ koje niko ne ‘banda’), da je to u BiH normalna stvar i pojava. Čisto da znaju da je po propisima naše zemlje samo vlast zaštićena, ostalima kako Bog odluči i dobra sreća. Poduči ih, da naše majke i žene u Sarajevu – slobodarskom Jeruzalemu nisu ništa manje nesigurne nego one u Iraqu, Islamabadu ili kojim drugim europskim destinacijama. Reci im obavezno, da za razliku od ‘vlasti’ ti sve što obećaš uradiš. Zbog čega svaka buduća žrtva može mirno u ‘sigurnoj kući’ očekivati siguran metak, nož ili toljagu.

Da ima Boga i pravde, a nema nijdnog od toga, nema ni silnih ‘ureda’ Islamske Zajednice za ‘brigu o porodici i moralu’, umjesto Anela Bećirovića i filmskog hapšenja do vrlo brzog puštanja na slobodu, gledali bi Benjku i njene kolege u vlasti na zadnjem sicu policijskog auta.

Ovako, domaća razbibriga. Respekt i tuga za ubijene.

photo : najnoviji selfie načelnice Benjamine Karić, za Sarajevo kao prijestolnicu mladih, arhiv