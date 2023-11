Pisma, sarkastične reakcije, vickaste uvredljive fraze, ‘oštri’ twittovi, ‘izdajnici’ i ‘patriote’, bitka za zastavu a vlast teče pored države – auta, visoka plata, benefiti, VIP saloni, kraljevski menu u Parlamentu, apelacije, koalicije, tenderi, nove stranke i opanjkavanje po forumima i svjetskim sjednicama …

* Nema vlasti k’o što je ima država BiH, nema nigdje ni takvog naroda. Da je živ Josip Broz izbacio bi novu parolu, parodiju na onu nekadašnju za omladinu i glasila bi : sretna je država koja ima ovakvu vlast. Ukrao bi to od Fadila Novalića. Neznam kako neke svjetske agencije i ankete pronalaze sretne ljude po Finskoj, Norveškoj, Canadi ili Islandu, da ne kažem u Japanu ili Novom Zelandu, kad od ‘nas’ nema sretnijih ni zadovoljnijih.

Niti je narod na ulicama kad u Bratuncu stranci doniraju hranu za bebe za jedinstvenu svjetsku atrakciju ‘narodnu kuhinju za bebe’, niti kad im vlast krade penzije a studente trpa u deke uz električne grijalice, nikako kad nema ljekova, dijalize, bubrega ili kad godinama ne radi CT ili obični rendgen (ima donatorskih telefona i poziva za sadaku), nedaj Bože da se ko pobuni kad neko od doktora odbije javno liječiti (slučaj Nadin Smajlović) nečije dijete ili još slađe kad ubije djete (Džena Gadžun, Džanan Memić, David Dragičević i mnogi drugi) a i dalje normalno radi, kad je Sud prebukiran više minornim predmetima osim onih iz domena korupcije dok se tužioci zabavljaju disciplinskim postupcima svojih kolega a ratni zločinci ‘heroji’ ili su u parlamentarnim klupama ili šetaju po Sudu kao po trgovinskom lancu radi razonode i dokolice….

* Narod je na ulici i tekbira’ kad ga pozove političar Reis ili koja od hiljadu ‘nevladinih’ a vladinih udruga ili koja od stotinu stranaka dfa jebemo mater svim strancima i svima u okruženju, kad treba spašavati kakvu lokaciju za Islamsku Zajednicu ili za kakvog tajkuna, raja obožava svoje minijaturne ali patriotski nabrijane jazavce lajavce, koji uživaju ‘kao bubreg u loju’ i svaki dan državu razgrađuju. Istovremeno optužujući jedni druge, bacajući vickaste i uvredljive ‘fejs’ doskočice, naprđujući se junaštvom i bitkom za domovinu. Jebo sve druge sretnike iz svih naroda svih sretnih zemlja, oni su ništa naspram naših jurišnika koji, kad završe sa uzbudljivim kopanjem po kontejneru ili kupljenjem kurbanskog smrznutog mesa iz ‘Merhameta’, ručka u ‘tetkinoj’ kuhinji ili kakvog paketića iz kese sa krstom ili križom, odlete do kompjutera ili upale pametni telefon u još pametnijim rukama pa raspale po prosipanju mudrosti i navijanju. Nedamo zastavu, nedamo naše zločince, nedam ništa što drugi hoće. Kad to završe, onda stanu u red za kakvu hediju koja dolazi iz dijaspore ili od ‘omrznutih dušmana’ iz okruženja.

* Narod je na ulici i kad ga pozovu fantomski botovi ili režimski novinari a posebno kad je uz raju koji od ovih štetočina državnih jazavaca koji su se zaokružili i napuhali od sile, bahatosti, love, moći, rotacionih svjetala, pratnje i držača kišobrana. Koji se uhodanim inžinjeringom već tri decenije šetaju iz stranke u stranku, postaju ‘nezavisni’ ili upadaju u desetu po redu stranku, lete iz fotelje u fotelju, iz penzije uz ogromnu otpremninu natrag na platnu sisu države i bez stida pljuju i seru po licima sretnog naroda. Narod je na ulici i kad su izbori, vara i petlja samo da ‘pobijedi ‘onaj pravi’, naučio narod od svojh vođa i osladilo se, ili kad treba sačuvati guzicu svojim jazavcima koji su se uvukli u skupa odijela, auta i nabacili naočari kriminalaca iz Columbije i mračni kao i šuma iz koje izlaze na svjetlo, množe se ne kao jazavci već kao skakavci. Velika većina, ako nije na ulici, uglavnom je u autobusima i vozovima za dijasporu, sa kartom u jednom pravcu… Što veća dijaspora to deblji računi u državnoj banci. Logično.

* Evo još jedne od stotinu i kusur po redu stranke, Šemsudin Mehmedović se začešljao, dobićemo još jedno jazavičije leglo iz SDA šume (kao što su NiP, Stranka za BiH, DF, NES, Nezavisni blok, zavisni Fuad Kasumović, PDA …) vječiti buntovnik za stolicu preko leđa Hrvata bošnjački član Predsjedništva Željko Komšić se sav izobličio od noćne more Dragana Čovića, koji je pak sav izgorio u optimističkom osmijehu bez pokrića. Poslije opanjkavanja visokog bh predstavnika na skupštini UNa krenuo SDA ‘šanker’ Komšić u rovovsku bitku protiv sudije Hrvata u Ustavnom sudu. Bakir, totalni gubitnik na izborima pušta svoje ‘jaze’ mladunčad da rovare, grizu i smrde po svakom pedlju ‘nezavisne’ Ćaćevine, pripomaže ‘gazija’ i hoće od Ustavnog Suda napraviti ‘građanski’ organ sa što više muslimana. Inače neće drugačije drkati sa apelacijama, kako svojima tako i sa onima ‘tečića’ Zvizdića presvučenog čeda SDA mafije tipa ‘je li BiH sastavljena ili se sastoji (ili kao ovo zadnje iz EU ‘BiH se preporučuje’ ili ‘BiH će se preporučiti’ ulazak u pregovore sa EU), niti će se bez ‘građanske’ stručnjakinje za Ustav tipa Suvade Paravlić i ostale braće iz SDA sudija moći potvrđivati slične apelacije, recimo kao one ‘patriotske’ Bećirovića ili Izetbegovića i njegove brige pred Ustavnim Sudom o bradama vehabija i hidžabu ‘vojnikinja’. Naprđuje tako ‘zlatni ljiljan’ a mediji ga postavljaju sve sa maskirnom uniformom, odlučujuće bitke za državu se vode i za ‘ljiljane’, jer to su naši prioriteti, zna sretni bh narod šta ga tišti i održava u životu.

* Spomenici, jarboli, Benjamina Karić (‘obećano-urađeno’, klik, nakardno i štetno, ‘smajlić’), Kovači i Kazani, dove i džamije, ‘najmlađi i najstariji hafizi, usvajanje potrebnog budžeta i rebalansi jer para ima koliko hoćeš i možeš zagrabiti, dojučerašnji ‘nikad sa vama lopovi’ sklapaju vlast uz osmijeh sa ‘izdajnicima’ (SDP i SDA) i dijele ministarske stolice, špibicari tipa Semira Efendića i Nermina Ogreševića, provehabijske lole i bekrije, ogorčene što ih izbacuju čak i iz SDA kreveta kao i svaku prostitutku a oni tako fine kurve i zadovoljavaju svakog zbog države, tj. fotelje, odoše ministarske fotelje a bile usječene, Dodik se kao papagaj i stilom Komšića otcijepljuje i zacjepljuje, vrijeđa i tjera koga god stigne izvana u BiH osim Putina, od ambasadora do visokog bh predstavnika, drug Visoki se samo smješka i češka jajca, bilo šta, samo ne ‘barkće’ u Bonske ovlasti, nije lud da zatvori svoje ‘poglavlje’ i rastjera jazavce, zna s kim ima posla i zna da ga samo grickaju ali ga ne ugrožavaju.

Nova vlast kao stara, ista tepsija samo druga pita. ‘Izdajnici’, ‘patriote’, ‘šehidi’, ljiljani, klinci palci, nedamo Bosnu, srušićemo Bosnu, ima ustaša, nema partizana, tv gostovanja, VIP lože, ručkovi i večere, ko ima veća ako je bez muda, narod presretan. Ima kvoruma, nema kvoruma, ali ima plata, povećavaju se na regularnoj bazi za vlastokrate, za presretnu sirotinju sa daju podaci o milijardama na računima po statističkom prosjeku. Danas srbuje brbljivi Nešić sutra bošnjakuje šega od ministra Ramo Isak, onda ide malo Zukana pa se doda Dodika, oduzme Bećirovića a sabere Konakovića, umiješa malo Nikšića i zasoli sa Reisom, Gazom i Izraelom, i eto slike i prilike, sreće i zadvoljstva. Iz kabineta jazavaca stiže šećer po pilavu. Uspjeli smo idemo u EU, lažete ništa niste uradili, idemo u EU, nećemo u EU, samo što nismo u NATOu, hoćete govno, kupujemo avione, dronove i helikoptere a stižu oklopnjaci za Policiju, nikad se ne zna koliko će dugo ova sreća od ludila potrajati.

*Da mi je znati koja je to trapava i bezvezna agencija i da li to plaćaju UNove blagajne, pa da može na listu sretnika staviti neke tamo Fince, Holandeze ili novozelanđane, šta znam koga sve ne, pa da im ja kažem. Da li oni uopšte imaju ikakvu predstavu o nama?

Čisto sumnjam, da su bar zalutali i svratili kod nas znali bi šta je sreća. Ma da bar koriste Google ?!

Ovako, pizda im materina lažljiva.

photo : detalj sa jednih od rijetkih demonstracija veselog i sretnog naroda, arhiv