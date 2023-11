državni udar Amerike na BiH i udareni : Osuđeni bivši i nelegalni premijer FBiH Fadil Novalić u javnoj svađi sa Zapadom i uvredama američkom ambasadoru u BiH zastupa Milorada Dodika i SDA mafiju

Umjesto da sa svih funkcija države i u stranci odstrani štetočinu i kriminalca Fadila Novalića, zbog suđenja i presude u aferi ‘respiratori’ te američke crne liste, Bakir Izetbegović je svog stručnjaka za manipulacije, korupciju i kriminal nagradio. Novalić je nakon oktobra prošle godine poslanik u Parlamentu i Bakirov podpredsjednik stranke poslije Kongresa.

Ništa čudno ali znakovito. Bakirove bezobrazne izjave kako je ‘trojka’ u svojoj vlasti imenovala lica sa američke crne liste dok je svoje ‘listaše’ i kriminalce oprao i zaštitio te unaprijedio, samo su nastavak njegovog destruktivnog i kabadahijskog djelovanja u politici i državi. Stoga kad o Zapada i Americi priča Fadil isto vam je kao da o tome govori Bakir. Sjetimo se samo onih njegovih postizbornih mudrosti sličnih Ćaći Aliji kako je on ‘pobjednik’ ali ga Amerika i Zapad odbacuju ‘kao predstavnika Bošnjaka’ (što u nametnutoj percepciji Bošnjaka znači zato jer je musliman), pa onih kako je američki ambasador u BiH Murphy tamo nek ‘kauboj sa šeširom i u kaubojskim čizmama koji po kafanama sakuplja o njemu informacije‘, i odmah će nam biti lakše da skontamo jučerašnje uvrede i poruke ‘svrgnutog’ Novalića upućenih Americi i njenm ambasadoru u BiH.

Onaj naš ‘oprosti Fadile’ premijer koji nas je uveseljavao navodnim ‘gafovima’ a zapravo iskrenim osjećanjima o partizanima kao fašistima (uz nezaobilaznog Skaku, SDA ambasadora i načelnika optuženog za korupciju), onaj od Bakira hvaljeni premijer koji ne zna ni sako zakopčati ili staviti masku na lice ali zna krasti i biti ciničan prema građanima, jučer je u stilu šefa na ‘pasja zvona’ izvrijeđao američkog ambasadora u BiH Michael Murphy-a, na čemu mu može pozavidjeti i Dodik i Putin, čak i SDA/DF bot i propali političar Reuf Bajrović.

Ko bi rek’o da je Fadila naljutilo to što je ambasador za Fenu izjavio da je Novalić na crnoj listi zbog korupcije pa da zna onako sočno lagati i pljuvati? Zbilja!?

Uporedio se ‘fakorima’ u Bošnjaka, sa svojom pravdom i pravednošću, sa Alijom Izetbegovićem i Harisom Silajdžićem te u stilu Dodika faktički zatražio da Murphy napusti državu i da prestane sa ‘udarom na državu’.

Dakle, Fadil je država, isto koliko je Dodik Republika Srpska ili koliko je Bakir jedini državotvorni tip i predstavnik Bošnjaka, ali već znana mantra da se lopovluk krije iza naroda i države ima svoju vrijednost. I zadaću : po svaku cjenu što više ogaditi bh narodu Ameriku. I Zapad, i ostati na vlasti.

“Ambasador Murphy se opet gotovo patološki bavi sa mnom. Kaže i danas da sam ja korumpiran.Strategija koja se, nažalost, u našoj zemlji provodi već 30 godina. Nisam prvi – radili su ovo i Aliji Izetbegoviću, Harisu Silajdžiću, svakom ko je bio faktor kod Bošnjaka. Uvijek je išao medijski teror o ‘korupciji’, ‘kriminalu’, čak i ‘islamskom terorizmu'”…

Poslije je dodao da je američki ambasador ‘izvršio državni udar‘ pa tako je smijenjen i ocrnjen Fadil, zatim je dodao nešto o američkoj politici na zločinima, kako ovaj samo ‘ostavlja smutnje i laži’ te kako se nada da će Amerika poslati nekog drugog u BiH. Jer, kako zaljučuje Fadil ‘kod nas je grijeh lagati’.

Jednostavnije i jasnije, ‘go home Murphy’, kako Dodik svaki dan pozdravlja i twitta ‘Amerikancu’ ili kako se vidjelo na onim sramnim demonstracijama u Sarajevu u organizaciji vehabija i SDA/DF elite, kada je Džaferović – surogat Bakirov bljuvao vatru kroz megafon prema prozorima OHRa ‘spašavajući Bosnu’ a ‘gazija Komšić se iz prikrajka naslađivao svojom pameti.

Eh, nije problem u tome što Fadil laže (takav se i rodio) iz dubine duše i što je već poznatu politiku SDA/DF koalicije o osudi Zapada i Amerike izoštrio, poanta je u tome što je od slova do slova prepisao od Bakira i Milorada Dodika. Svi smo vidjeli kakve i koje floskule američkom ambasadoru i Americi odašilje ovaj dvojac već duže vrijeme, posebno Dodik, što se poistovijetio sa državom i narodom koji ga nije izabrao da ostane u fotelji i što su iste želje i Bakira, i Fadila i Dodika. Što opet dalje znači da nije samo ‘onako’ mlađahni i napuhani džihad buntovnik Haris Zahiragić, sada i podpredsjednik SDA bratije, onomad zaprijetio ‘kako se Bošnjački narod može lako okrenuti prema Istoku’ (misleći na Putina a što je ideja vodilja Milorada Dodika), problem je takve parole i zamisli nisu usamljene i što se sve češće čuju. A permanentno se proziva Dodik koji to ni ne krije, optužuje se i pljucka i nova vlast ‘trojke’. Sve uz ‘izdaju’ države i naroda, Bošnjaka najviše, i ‘stremljenja BiH ka Zapadu, NAtou i EU. Vazi se o različitosti i ne dozvoljava se nikakva usporedba ovih ‘patriota’ sa ‘neprijateljima’ a sličnost svakim danom sve veća.

Zapravo, nema razlike uopšte, samo su metode drugačije.

Naime, kriminal i korupcija imaju kao u svakoj mafiji i u vlasti svoja osnovna pravila koja se podudaraju.

Da nije SDA ispušila izbornu pobjedu sa kojom bezobrazno mlatara po medijima i da nisu sišli sa vlasti, svega ovog ne bi bilo. Sa Dodikom bi se lako dogovorili i zajedno sa Čovićem nastavili bezbolno četvrtu deceniju diktature i vladavine.

Ovako, sve kritike na ‘izdaju’, ‘davanje države Dodiku’ ili na nebulozne ‘državne udare’ Amerike prema BiH padaju u vodu. Iako ostaje mokro kao poslije svakog upišavanja. Pa se smrad čuje i širi.

To su ‘braća po kriminalu, vlasti i korupciji’.

Naravno, ovakve javne bljuvotine prema Americi koja još jedino drži BiH onakvu kakva jeste da se ne raspadne i da je ne nestane a sa njomi Fadilovih i Bakirovih Bošnjaka i koja je donijela milijarde i udijelila i Fadilu i državi, ubrzaće želje korumpiranog premijera. Ali ne one o protjerivanju američkog ambasadora već želje koje ima i Dodik a priželjkuju ih jednako. ‘Fadilovci’ sanjaju sopstvenu islamsku u kojoj će familije klepati lovu, fabrike za svoju djecu i trgovati državom, a raja navijati i aplaudirati, Dodik Srpsku na čitavoj Kugli. I da ih niko ne prekida dok sanjaju.

Uz Murphy-a, kada se još istjera visoki bh predstavnik i svi ostali stranci u sudovima ili drugim državnim institucijama, čemu se javno opire Fadil i ekipa a u duši navijaju do besvijesti, država će prodisati. A raja kao koateralna šteta se pogušiti, nevažna stvar. Zato se atakuje na svaki vid otpora njihovim nakanama.

Zbog štete koju će mo još dugo osjećati zbog ovakvog nakaradnog funkcionera i njegove partije kao i mnogih koji se kao i Fadil svakodnevno razmožavaju i niču, trebamo se zacrveniti, ali imaćemo i neke koristi. Naučili smo da je kod nas ‘grijeh lagati’. Čak i na Sudu.

Upoznali smo Fadila. Trećina Novalić, ostalo su Dodik i Bakir.

Dobili smo novu ‘trojku’. Udarnu. I masu udarenih.

photo : Fadil Novalić, Milorad Dodik i Bakir Izetbegović, u sredini : američki ambasador u BiH Michael Murphy, arhiv