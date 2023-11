burek je ugrožen : Zeljanica Rabije Čampara koju je Aljoša Čampara vruću donosio Sebiji Izetbegović na vrata, bolja je od bureka ili ćevapa, zdrava je, ima prednosti kod dobivanja funkcija, zasiti brzo a ne deblja …

Nije džaba SDA u svoje silne slogane ugađivala hranu, kao u onom najpoznatijem ‘u bureku je snaga”, jer snaga naroda izvire iz punog stomaka a SDA vodstvo i njena raja su znamo, oduvijek pazili na metabolizam. Snaga je i naša tradicija, ulazi na usta a poznato je da stara latinsk a izreka ne glasi više u BiH ‘ab ovo’ (od jajeta), već – ‘od oklagije i jufke’. Rasprava na poslednjoj sjednici Skupštine Kantona uz tačku dnevnog reda ‘zdravstvo’, s razlogom je otišla u pravom i željenom pravcu, u raspravu o hrani. I to, ne bilo kakvu već u svađu i prepirku o zeljanici, burek naš nasušni brend uz ćevape je naprosto zaboravljen, džaba je kuharica Benjamina Karić poduzela korake da se to ‘autorski zaštiti’.

I nije to ni bilo koja pita zeljanica već ona spremana za Sebiju Izetbegović a iz kuhinje familije Čampara.

Tako će dobro uhranjeni i totalno (ne)zdravi poslanik SDA, koji očigledno više preferira janjetinu i debelo meso obzirom na svoju tjelesnu konstrukciju, poznati internet džihad i vojnik svoje partije Haris Zahiragić na optužbe Aljoše Čampare kako je za propast zdravstva u ‘Republici Sarajevo’ kriva prethodna SDA vlast, vrlo mudro i mora se priznati tačno, pojasnio ono što svi znamo. A to je da se Čampara, nekadašnji kućni ahbab dinastije Izetbegovića, ne može distancirati od svoje nekadašnje stranke i funkcija koje je dobivao od nje (zadnja je bila ministar unutrašnjih poslova), budući da je u toj vlasti bio godinama, samo zato jer je iz SDA prešao nedavno u NiP Dine Konakovića. Plus, vrlo efektno je raspravu o zdravstvu skrenuo na kulinarske recepte i podsjetio nas na tradicionalnu pitu zeljanicu. Ovako.

‘U posljednjih 20 godina SDA je imala premijere devet godina, a od tih devet sedam godina su bili Denis Zvizdić, vaš tetić i Elmedin Konaković, vaš šef. Tako da vi jeste imali upliva u vlasti preko premijera, ja nisam… Nisam ja doktorici profesorici Sebiji Izetbegović nosio zeljanicu vruću kući koju je majka napravila nego vi Čampara kada ste bili generator svih politika u SDA.“

Vrlo jasno, nema šta i poprilično tačno, ali umjesto zdravstva rasprava je otišla na prepirke o pitama i pituljicama i saznajemo da je ovu popularnu pitu koju je Čampara donosio ‘profesorki’ na vrata razvijala njegova mama, što je pravo iznenađenje. Za one koji ne znaju, Aljošina mama Rabija Čengić je skoro čitav radni vijek ‘razvijala’ po visokim SDA funkcijama, u penziju je otišla kao službenica MUPa Kantona Sarajevo, evo, sad znamo da je i dobra kuharica. Osim Aljoše i mame Rabije, na državnim jaslama je i Aljošin brat tužilac Dubravko, još je tamo, familija Čampara je oduvijek bila i ostala uz državu i vlast. Još od glave porodice predratnog komunističkog tajkuna Aljošinog oca koji je u Hercegovini i Neumu bio ono što je za Krajinu bio Fikret Abdić, do današnjih dana.

Svakako da najveću odgovornost za propast ne samo sarajevskog zdravstva već i čitave države snosi Zahiragićeva SDA mafija gdje je Čampara bio sve do oktobra 2020. ali ni njegova zeljanica ‘nije za Ramazana’. Osim zeljanice Bakir i Aljoša su dijelili mnogo toga, čak su išli i na hadž skupa, i u društvu sa još jednim klanom familije Čampara – Denisom Zvizdićem, patetičnim i dosadnim dugogodišnjim funkcionerom SDA koji je kao i Aljoša prešao u NiP kad su mu izmakle sve moguće funkcije i kad je bio isplanirao da će u bh Predsjedništvo zasjesti umjesto rumenog Denisa Bećirovića, što mu se omaklo. Zvizdićeva tetka je, da i to pojasnimo Rabija Čampara, majstorica za državničke zeljanice.

Nema sumnje, zeljanica je zdrava, poželjna i sretna je kod dobivanja funkcija, posebno možeš je jesti u neograničenim količinama, ne deblja. Eno Seke Sebije, vitka i suha, da ne kažem mršava ko grana, a Bog samo zna i Aljoša i Denis koliko su tepsija izdeliverili na njena vrata.

To što su njih dvojica sada malo uhranjeniji nema veze sa zeljanicom, to je, kako ono reče sadašnji njihov šef Dino Konaković ‘genetska predodređenost’. Onomad, kad je za predsjednika Skupštine Kantona uglavio ‘Keminog sina’ Jasmina, kuma i potomka poznatog direktora AIDa Kemala Ademovića.

photo : nekadašnje društvo zeljanice, Denis Zvizdić, Bakir Izetbegović, Sebija i Aljoša Čampara, u okviru :Haris Zahiragić, arhiv