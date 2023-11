Slatka mala * zvijezdica na našim tasturama ili zamjena određnih slova u riječi omogućavaju nam da napišemo nerazumljivo a da nas opet svi razumiju, međutim to već prelazi u ‘za*****iju, neki kao portal Cazin.net je cenzurisao i G*azu i Izr*ael, j*** g*, uskoro će nam trebati čitač i otkrivač misli i riječi i rečenica

Nije zapisano ko je prvi u pisanim medijima otpočeo ovu ‘čistu’ igru cenzure i sakrivača sa malom spasonosnom zvijezdicom* na našem kompjuteru ali njena se upotreba širi kao corona i prijeti pravoj medijskoj revoluciji. Na tv ili u video prilozima, čim nam klikne neodređeni ‘ton’ znamo odmah da je neko nešto neprimjerno lanuo, nešto što bi povrijedilo naša fina osjećanja moralnih čistunaca i čuvara jezika, i, iako iz čitave prethodne rečenice znamo šta je dotični ili dotična persona rekla, ili mislila reći, sretni smo jer smo sve prenijeli a ništa se ‘ne vidi’ ili ne čuje.

Kad su u pitanju gole slike dobijemo zamućena ili pokrivena muška ili ženska međunožja ili ženskih grudi, isto tako i oči djece ili maloljetnika generalno (dok se sve osim očiju vidi), što nam omogućava da sve prepoznajemo a sve pokriveno.

Zna se da su jezici naših naroda i narodnosti bogati sa ovakvim ‘izričajem’ i uglavnom isti ili malo različiti, kad su pitanju famozne zvijezdice – razlika se totalno gubi. Posebno u psovkama, jer smo mi Balkanci fin i kulturan prozapadnjački, ma šta ‘pro’, mi smo totalno zapadnjački i ništa što kvari naše okruženje ne može proći nepokriveno.

Tako, recimo, zna se da psujemo, pičkaramo i da se sexamo (da ne kažem još jasnije i preciznije) a po jebanju matera, sestara i svekolikog drugog ženskog roda drugima smo nenadjebivi baš i upravo na kompjuteru, stoga su nam show programi i vijesti iz politike prepuni ‘blikanja’ i zvijezdica, da je to neopisivo mudro i vješto. Ponekad upotreba ovih znakova otežava našu percepciju vijesti ali nacijo, nema druge, zvijezdica * kompjutera je ušla u naš život i čak, uljepšala nam ga, jer da nje nije, svi oni koji koriste bogatstvo domaćeg jezika pokazali bi svoje pravo lice neznalica svoga identiteta.

Evo, recimo, kad ja kažem i napišem nekome ‘*e** ti mamu’, svi znaju šta sam rekao ali isto tako da sam fin i uglađen i da pazim šta ću reći. Naravno, ako pročitate ‘s****li smo se čitavu noć’, znaćete da nije bilo spavanja, kao što će vam biti jasno da su i naš se*s i naši polni organi ovim zvijezdicama zaštićeniji od bilo koje životinjske vrste. Dakle ovaj seks, hoću reći s***, obavezno nas sačuva i obasja čistoćom, ali ima tu i određenih problema gdje kao u kvizu moramo bukvalno pogoditi smisao riječi. Ako neko kaže nekome a mediji prenesu ovako ‘pi**a vam materina svima’, ne mora obavezno značiti da je to grupna psovka, može se čitatati i kao ‘pita vam materina svima’, od mene, ili šta znam – ‘pisma vam paterina’. Dok kad nekome kažemo ‘ma bio mi onaj ku**ac od ovce’, možemo također posmisliti da nas je ugostio neki fini ‘kupac od ovce’, šta znam, svašta možemo zaključiti.

Izgleda uglađeno i mudro, a meni glupo. Kao što je glupo da umjesto pravog naziva muškog polnog organa napišemo ‘kuac’ ili u psovci ‘hebaću ti mater’, zato jer iako nema zvijezdice već ima slovnih pokrivala svako zna šta je ‘pisac htio i kazao’, ovako samo ostanemo u pokušaju olakšavanja naše savjesti i duše, uljudni smo i kulturni, u stvarnosti ostajemo u domenu naše tradicije i odgoja, slova ništa ne mijenjaju. Ne vidim zašto bi onda, a uradio je, urednik nekog portala bio ljepši od mene ako napiše ovako : ‘to ne znači da, ako vas neko dira, ne treba da mu j***te mamu, nego da nikog ne dirate prvi, gde možete uvek ostavite nešto dobro iza sebe, pa makar to bio i savet!’, umjesto da prenese psovku onako kako ona glasi (‘jebete mu mamu’), budući da je šteta po mamu već vidljiva. A isto rečeno. Ovaj ‘izvadak iz naslova jednog portala i izjave izvjesne persone pod imenom Edita Aradinović je međutim za uredništvo pravi spas. Političari i sportaši su veoma česti u korištenju svojih misli na socijalnim mrežama i tu ne koriste zvijezdice, oni koji to kopiraju čine nam medvjeđu uslugu. Jer tek sa tim cenzurama njihovog prostakluka vidimo koliko i kako su nam oni autentični čuvari našeg jezika.

No, ova hebačina i hurčenje u cenzuri je čini se otišla predaleko. Ne samo kad kažu ‘Maja izišla iz vode a mokre b**a**vice joj izvirile ispod kupaćeg’ već i u mnogo ozbiljnijim situacijama. Zbog čega smo i hurcu poprilično. Pa zna se šta izviruje ispod Majinog kostima, to čak ni kostim uz naslova ne pokriva.

Čitam tako na krajiški medijima ovih dana i vidim da je Cazin.net cenzuru i ljepotu čistoće shvatio preozbiljno pa naslovi glase ovako. ‘U G*zi prisilno raseljeno skoro 70 posto stanovništva, većina bolnica van funkcije’ ili ‘SAD donirale puške Izr*elu uz jedan uslov: Ne smiju ih dobiti doseljenici na Zapadnoj obali’. Tu je u tekstovima Hamas postao H*amas’ i ovakvo gutanje slova zvijezdicom prelazi u pravo pismeno davljenje. Neću ni da pomislim da ovim pisanjem, zapravo kopiranjem jer se radi o tekstovima sa drugih medija gdje naslovi naravno nemaju zvijezdice, ‘Gaza’ u mozgu domišljatog čitača može postati (gluho bilo) ‘Guza’ ili ‘Giza’, ili još mnogo toga u velikom izboru znakova pokrivenih zvijezdicom, samo treba pronaći odgovarajuće slovo. Na isti način sudbinu čeka i Hamas i Izrael

Koliko je pametna i korisna ovakva cenzura, prosudite sami. Jer u toj finoći smo otišli nebu pod oblake, pa sakrivamo zvijezdicom sve što nam padne na pamet. Kao u ovom naslovu sa jednog ‘medija’-portala u izjavi jednog pjevača, recimo Halida : ‘Spavao sam sa *** žena’. Iz kojeg nikada nećemo saznati zašto je broj žena pokriven pa smo ostali uskraćeni za podatak koliko je Muslimović opalio žena, ne zanmo jasno ni da li je uopšte imao seks sa njima.

Mogao je samo od umora sklopiti oči i spavati, je li tako?

Braćo cenzuraši, koji vam je ‘kupac’, hoću reći ‘ku*ac’.

photo : ilustracija cenzure, arhiv