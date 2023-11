i ‘Ćamilologija’ : Samo ako ostane bez kose i nabaci naočari te malo smanji reprezentaciju u kuhinji, Ćamil Duraković će biti ‘pljunuti’ Ramiz Salkić

Mora se ‘skratka’ pojasniti ova ljiljan-kovanica, da se, kao što obavezno naglasi najčešći pisač pisama nekome, svakome i bilo kome – Denis Bećirović – ispuni ono njegovo : ‘istina se mora ponavljati i sa istinom se mora ići protiv laži’. Jer u FBiH je ‘nauka ljiljanologija’ prešla sve granice patriotizma, i u suprotnosti je sa zakonom i moralom.

Zastava sa ljiljanima na reveru, u džamiji, ili u uredu ili na jarbolu na svakom brdu nije državna zastava, treba prestati lagati i huškati, i lešinariti, to je nekadašnja zastava Republike BiH i fakat i činjenica koja se može provjeriti u svako doba. Zvanična zastava BiH je plava sa žutim trokutom i bijelim evropskim zvijezdicama. Državna zastava nekadašnje Republike a zapravo ratna zastava ArBiH sa ljiljanima (koja se ‘viHorila ispred UNa’ više se ne ‘viHori’ tamo) je zvanično ukinuta februara 1998. godine odlukom tadašnjeg visokog bh predstavnika (Carlos Westendorp). Ne postoji ni Republika BiH, nju je kao što znamo ukinuo Alija Izetbegović, potpisomu Daytonskom Sporazumu.

No, pored tih nespornih činjenica (ne ulazeći u to koliko je ona ‘nama draga’ i koliko ‘nam znači’) širom FBiH a počesto i na ostalim prostorima BiH, u entitetu Republika Srpska, Bošnjaci od dana ukidanja te i takve zastave ne prestaju s lagarijama, provokacijama i ponavljanjem laži. Čitava se ‘nauka’ razvila na ljiljanima jer Bošnjaci se toga ‘neće odreći nikad’. Dobro, ali onda čemu kmečanje i medijska dreka i čemu permanentno zazivanje problema uz ovu zastavu kad već znaju kako i čime se po Zakonu o grbu i zastavi BiH predstavlja BiH, zašto ne prihvate i posljedice? Samo zato što ju je na beretku naturio Alija i što se ‘pod ovom zastavom šehidski umiralo i ona je svetinja’? Ili što je obavezno u svojim uredima još drže zvanični predstavnici vlasti U Bošnjaka, a sa njom pobjednički mašu po dijaspori uz zastave Islamske Zajednice BiH turbo-patriote bez pokrića?

Ima svega pomalo, međutim ako smo građanska i demokratska država što kao papagaji ponavljamo predstavljajući državu u sasvim drugom vjerskom svijetlu, i ako konačno shvatimo da nije 1992. ili 1997, da nema Alije, nema Republike ili rata, čemu onda svakodnevna blamaža države isticanjem zabranjenog simbola ljiljana u zvaničnoj zastavi?

Čisto iz poznate bošnjačke osionosti, ‘šejtanske’ isključivosti i sklonosti naprđivanju i izazivanju kavge, mržnje, provokacija, pokazivanju ispuhanih mišića i prijetnji zbog ratnih frustracija prema Srbima, Hrvatima, Zapadu, Americi i svim ostalim ‘dušmanima’, a što sve počinje i završava u uredima bošnjačkih predstavnika u vlasti i u Rijasetu. Pogubno, kao kad bih ja rekao hoću da vozim avion iako nisam pilot, ali od toga se ne odustaje.

Tako proizilazi da smo mi država sa dvije zvanične zastave, jer se koriste obje, više ove zabranjene, ali isto tako to dokazuje da kao i Dodik zbog kojeg je ovo sa mahanjem ljiljanima u Republici Srpskoj posebna ‘poslastica’, uopšte ‘ne zarezujemo’ i ne prihvatamo odluke Visokog bh predstavnika a drugima to stavljamo kao veliku primjedbu.

No, zastava sa ljljanima ulazu u drugu ili treću dimenziju, pa pored toga što se iako zabranjena (jer je ukinuta, ponavljamo po sto puta jer nećemo da nam zamjeri Denis Bećirović), nalazi u uredu kod Bakira, Komšića, Denisa i jednog i drugog, i Bećirovića i Zvizdića, Dine ili Nermina, na svim obilježavanjima stradanja u bh ratu prisutnija je od zvanične, čak, i mrtvi su se sa njom počeli umotavati i ukopavati, a na vjenčanju mladenci ogrtavati. Kao sa zastavom SDA partije u Sandžaku, recimo. To nezakonito i nelegalno kurčenje je posebno indikativno na sportskim događajima i na prostorima Republike Srpske, u ‘Herceg-Bosni’ entitetu koji kao ne postoji ali je vidljiv ‘iz aviona’ dominiraju zastave Hrvatske, evo i Ćamil Duraković podpredsjednik Republike Srpske kao i vehabija Benjamine Karić, nekakav nalickani i narogušeni ‘guzija’ Aličković, poziva sve one koji su prekršajno kažnjeni zbog nošenja i isticanja te zastave da ne plaćaju kazne. Faktički, neka je nose i pokazuju pa nek košta šta košta. Jer, po Ćamilu to je legalno i dozvoljeno. To je kao i Ćamilu legalno i poželjno džematliji iz Canade Emiru Ramiću koji pored genocida u Canadi ‘izučava’ i bh zabranjene simbole, iz fantomskog ‘instituta za izučavanje genocida’.

Naravno, time se dokazuje da i zvaničnici u bh vlasti pozivaju na nepoštivanje propisa jer je odluka Visokog bh predstavnika propis, ali to dokazuje i još nešto. Da se sa ljiljanima, pa još u kobinaciji sa maskirnom uniformom i vojnički čizmicama i sa zlatnim lančićem u obliku polumjeseca na prsima pokaže nepostojeća sila, moć i nenadjebivost bez obzira na posljedice. Dobiju se narodni kuponi i poeni, internet navija ali nam zato sva politička vlast prerasta u svađu oko komada ukinute krpe a države sve manje. I gdje, kako to reče pomenuti vehabija koji je FS BiH zbog umotavanja u ljiljane na utakmici nabio ogromnu kaznu, je ‘inat važniji od rezultata na utakmici’. Istovremeno se slika pored znaka Republika Srpska smatra trofejom i temeljem uspjeha u politici, što je odavno smislio propali političar Sejfudin Tokić a slijede ga mnogi. Slijedi ga i Ćamil Duraković koji je pred izbore vazio jednu a nakon uzimanja (skroz utijesno, uz plač dijaspori) stolice podpredsjednika entiteta – drugu dovu i priču.

Kad mu opadne kosa i kad nabaci naočare, te kad smanji političku džabu žderačinu, Ćamil Duraković će biti ‘pljunuti’ Ramiz Salkić kojeg je olajavao i opanjkavao plašeći se za masnu fotelju, već uveliko vozi njegovi ‘stazama islamske revolucije’. Umjesto da zaradi svoju platu i da pomogne povratnicima na pravi način, on kao i Ramiz obilazi groblja, dovi i prati zastave sa ljiljanima, kao da će povratnici umjesto kruha živjeti od zastave. A zakleo se kao i Dodik u bh Predsjedništvu kad je bio u ime BiH, da će biti podpredsjednik entiteta i svih građana. Ćamil zaboravio da su ljiljani mnoge odnijeli u smrt i da ih svi ne vole i neće nikad voljeti, i da se država neće obdržati na nenadjebivosti i inatu.

Tu je ujedno i kraj priče o ‘ćamilologiji’, politici promjena i ‘pružanja ruke’.

photo : prepoznatljiv bh ugođaj, gdje je tu zvanična zastava i zvanična BiH ?