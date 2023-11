Sebija Izetbegović odbija pismo novog Upravnog odbora koji je otpočeo njenu smjenu, čak obzbjeđenje koje čuva nju i Bakira nije dozvolilo kurirsku dostavu : ovi ‘novi’ kao i stari, za nijansu ‘žešći’

Narod je totalno izluđen sa očiglednim ‘slučajem Sebije Izetbegović, ali bez ikakve potrebe. Kad se sve vidi i sve se zna.

Umjesto da se lažna doktorica i još lažnija profesorica ‘sultanija’ sa indexom umjesto diplome krivično procesuira zbog falsifikata i diplome, doktorata i zvanja, a što je čisti politički oportunizam i korupcija organa gonjenja i pravosuđa, ili da procesuiraju svi drugi koji to tvrde kao jasnu i čistu činjenicu, javnost se od oktobarskih izbora prošle godine zabavlja sa Sebijom a Boga mi i ‘Elena Seka’ sa javnošću. Od onoga ‘smijenjujemo Sebiju odmah’ kako je najavljeno pobjednički kroz megafon ‘trojke’ Konakovića, došli smo do ovoga : Sebiji se ne može čak ni pismo uručiti, ne mogu joj ništa. Ona je država i vlast čim ima nekoliko adresa i dok je čuvaju specijalci iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Kad je već tako, bilo bi najzgodnije da ‘nova’ vlast prestane uveseljavati svekoliku naciju kroz medije i da natenane ili kako se bosanskom kaže – ‘nateHnane’ to prizna da su malo ‘žešći’ od onih ‘starih’, prethodnih. Jer nisu ni oni baš revnosni, samo otaljavaju posao, da ‘ispadne’ kako su legalisti.

Novi Upravni odbor je kažu vijesti ‘pokrenuo proces smjene’ Izetbegovićeve ‘ženke’ (prethodni, stari Upravni odbor je to svo vrijeme odugovlačio i minirao), ali bez efekta i rezultata. Sebija je ‘čudo od žene’ ali kako vidimo i ‘nova’ vlast je u svijetu ‘čuda’. Znam, oni se boje ne samo ‘sultanije’ već i pogrešnih koraka zbog eventualnih tužbi, ali nacijo, nikad prije nismo vidjeli ovakve stroge procedure pa proizilazi da su bh propisi veće čudo od ‘profesorke’.

Navodno kada nisu uspjeli da poštom dostave pismo kojim se traži izjašnjenje Bakirove hanume (što je nečuvena glupost u propisu jer se zna kakvo je njeno ‘izjašnjenje’), na jednu, Upravni odbor je kao Sud odlučio dostavu izvršiti kurirom na drugu (koliko ova ima adresa, Bože dragi?) adresu, no zvanično obezbjeđenje nije dalo ostaviti pošiljku niti prići blizu vratima i poštanskom sandučetu. I to, pazi sad nacijo, ova kuriska služba je pokušana nakon što je Upravni odbor obavijesto Sebiju da će doći kurir.

Ne znam po kojem to propisu se stranka u postupku obavještava da će joj stići zvanična dostava, osim ako taj organ ne želi da primalac šmugne i nestane sa adrese, sad vidim da Upravni novi odbor KCUSa ima posebne propise ali ih opet nije iskoristio. Ako je Sebija uredno obaviještena da stiže kurir, a jeste, kažu kuriri za medije, zašto joj tim ‘kanalima’ nisu odmah dostavili i famozni poziv za ‘izjašnjenje o smjeni’?

Zato da se budale čude snazi i moći naših propisa i naše vlasti, eto, drugog objašnjenja nema.

Kurirom smo dostavljali zvaničnu poštu prije trideset i kusur godina, kakve su nam prilike debelo se vraćamo unatrag. Poštanska dostava za Upravni odbor nije ‘zadovoljavajuća’ iako se po propisima zna ako neko odbije primiti poštu, kao da ju je primio. Tako vrijedi za Sud a ne vrijedi za ‘Seku’ pa se prešlo na kurirsku službu’. Koja, evo, opet nije uspješna. Gospoda iz Upravnog odbora po svoj prilici pravi od ove smjene šou kao i prethodna vlast (sve nadajući se da Sebija ostaje u KCUSu do januara iduće godine kada joj regularno ističe mandat pa da svi mudu happy) jer se oduvijek znalo da po propisima ako neko odbije prijem pošte ima se smatrati da je uredno obaviješten. Za običnog kriminalca je dovoljno da poštar baci pismo ispred vrata i da našvrlja ono poznato ‘odbijen prijem’ i kraj priče. Za Seku to ne važi a ne prihvata ni Upravni odbor, ‘za Džirlo kriminalce’ važe ‘Džirlo zakoni’.

U nekim slučajevima ima još nešto starije od kurira : ima daska, fosna ili sličan uokviren drevni ukras u hodniku organa zvani ‘oglasna tabla’ pa se na nju zalijepi zvanično pismeno i protekom određenog roka se smatra da je uručenje uredno. Pa neka se pozvani ‘slika’ i dokazuje da nije ‘obaviješten’, čudi me da taj ‘uređaj’ Upravni odbor nema u upotrebi.

Tite mi, ovi propisi novog Upravnog odbora su veće čudo od Sebije. Ne znamo šta im je još ostalo kao model za dostavu, možda dronom da spuste nekoliko pisama pa jedno će valjda pasti u dvorište. Pa da prekinu ovu cirkusijadu, više im niko ne vjeruje. Da nije smiješno bilo bi žalosno, a kad nije žalosno ‘ajmo onda ostaviti ‘Seku’ na miru.

I od poštara i kurira i dronova. Od policije, tužilaštva i drugih bezbjednosnih agencija je davno ‘ostavljena’.

Zamislite šta bi bilo da je kurir donio poziv Suda ili Policije, ili možda iz OSAe, a ? Ne, umjesto odgovora ovako. Neka Benjamina Karić ukloni privremenog Tvrtka I, i II i III i umjesto njih neka postavi Sebiju.

Da se zna i ovjekovječi šta je državnost, kontinuitet države i kraljevina. I jedna jedina i suverena.

photo : Sebija Seka Izetbegović, nesmjenjiva direktorica KCUSa, arhiv