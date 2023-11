Iduće godine su predsjednički izbori, Joe Biden najavljuje ponovo kanidaturu, muslimani Amerike prijete : ili zaustaviti ratu Palestini ili uskraćujemo glasove, Bošnjaci po istoj matrici, uz ‘braću’ i umišljeni da su ‘odlučujući faktor’

** Bošnjaci u USA po ustaljenoj matrici glasaju generalno za Demokrate, bilo da se radi o predsjedničkim ili drugim izborima, vrlo rijetko za Republikance. Zato jer takve instrukcije džemati i silna udruženja naslonjena na njih dobivaju od Islamske Zajednice BiH i njenog zvaničnog predstavništva koje je smješteno u kupljenoj zgradi u Washington DCu prije nekoliko godina. Preporuke i lobističke direkcije dolaze i od ambasada BiH uvezanih sa džematima te od zvaničnih predstavnika BiH koje su u kontaktima sa ‘bosanskim zajednicama’ kako oni zvanično predstavljaju džemate i islamske centre.

Demokrati ‘više vole muslimane’ a ovi drugi ih ne vole, to je ključna odrednica po kojoj se glasači i birači zemljaci ‘ravnaju’. Iako je ova presumpcija diskutabilna i netačna, budući da kad zavirimo u istoriju Amerike možemo vidjeti i suprotno, iako se sva američka politika svede na ‘borbu’ između samo dvije partij eu vlasti koje se na kraju dogovore kad usaglase interese, nama ovdje u USA su odlučujući faktor kako se Amerika ‘ponaša’ prema ‘braći’ na Bliskon Istoku’ ili bilo gdje drugdje, kako reaguje na Srbe i Hrvate, te kako ‘poštuje vjerska prava Bošnjaka muslimana ovdje u USA, umjesto da nam odrednica bude kakav nam je život, radna prava, plate, položaj trudnica, liječnje i život djece.

** Kako je apstinencija američkih birača uz svake izbore sve veća i očiglednija, stoga smo kao pravi trgovci vidjeli kako se radi u BiH pa i mi otpočeli sa šibicarenjem i trgovinom. Posebno na lokalnom nivou. Vi nama dajte da gradimo džamije, djte nam crkve koje pretvaramo u islamske centre, da petkom izazimo sa posla na džumu, da nam je u školi halal hrana, a mi vama glasove. Amerikanci su to brzo skontali pa tako uz svake izbore kandidati oblijeću džamije i islamske centre kojih ima na stotine, svaki glas se ‘pika’. Dolaze ne samo lokalni načelnici, u džemate svraćaju i budući guverneri sa flašama vode i svojom slikom, merhabaju i poručuju ‘živjela zajednica ljubavi i različitosti’. Na lokalnom nivou ‘padne’ i pokoje dobro radno mjesto po preporuci džemata za izabrane, uz ove važnije izbore za Senat i Kongres ili za predjedničke, izborni štabovi obavezno ubace po nekog Bošnjaka iz kakave udruge skupa sa turskim džematlijama, a po pravilu aktivno se uključuju i ‘krovne’ organizacije muslimana koju vode Arapi, ima ih više.

** To je taj ‘izborni život’ Bošnjaka u USA, uz obavezno filanje patetikom i preporukama te sa dovama već notornog ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića, u ime i za račun ef. Kavazovića Reisa, koji uz svake izbore, ama baš uz svake, ne može ostati miran.

Dakle, izborna groznica u USA je virus prehlade u BiH i nema te vakcine koja je tu učinkovita. Zato nimalo ne začuđuju tekstovi u bh medijima uz svake izbore u Americi koji se serviraju iz već pobrojanih izvora.

Iduće godine su predsjednički izbori i već je uveliko otpočela kampanja, sadašnji Joe Biden je jedan od onih na desetine njih koji žele biti predsjednikom, ima i ovih koji hoće obnoviti svoj mandat dobiven 2020. Uz njega je opet Donald Trump kojeg ovih dana istražuju i dovlače na Sud ali on ne odustaje. Po istom scenariu, iz bh medija a isto tako i iz udruženja već su odaslane poruke kako će se ponašati ovdašnja ‘izborna masa’ Bošnjaka.

Joe Biden je dobio jasan i javan signal, zapravo prijetnju. Od ‘muslimanski udruženja gdje smo i ‘mi’. Ili ćeš zaustaviti patnje i rat u Gazi i Palestini ili nećeš dobiti glasove muslimana.

Ne bi to zasluživalo nikakav komentar da se ne radi o permanentnoj budalaštini i uvriježenoj praksi koja je bila prisutna i u prethodnim i svakim drugim predsjedničkim izborima. Po kojoj se u bh medijima hoće reći kako smo toliko snažni i jaki da odlučujemo o ishodu izbora. Ako se u lokalnim izborima gdje zaista ima impresivan broj Bošnjaka i može donekle prožvakati ovakva nebulozna praksa gdje se uz sitni ‘deal’ daju ciljano glasovi, u predsjedničkim izborima je to čista zabluda i šarena laža.

** Amerika ima preko 300 miliona stanovnika dok je muslimana ovdje računajući i nas najviše do 3,5 miliona što čini 1,1% ukupne populacije, i samo ovaj podatak govori o tome koliko glasanje muslimana može promijeniti tok i ishod izbora. Drugo, elektorski sistem izbora u Americi je takav da čak i kanddiat koji u glasanju osvoji više, nije pobjednik dok to ne odluči grupa elektora, moćnih i uticajnih faca, njih približno oko 300. Džaba se ljudi svađaju i glasaju. Vidjeli smo to kod svih ranijih izbora. I treće, prijetnje muslimana glasovima u ‘odlučujućim državama’ (u izbornom sistemu postoje zaista takve države i izborna pravila po kojima su tu glasovi vrijedniji i odlučujući, kao što su to iduće godine Pennsylvania, Michigan ili Ohio), nemaju nikakvog smisla. Silna muslimanska udruženja pišu da će ‘aktivirati milione muslimanskih birača’ da ne glasaju za Biden-a ako do određenog roka ne zaustavi rat u Gazi i Palestini ali nema ni govora o ‘milionskim glasačima’. Posebno ne u pobrojanim državama koje su od značaja. Naime, zna se da najviše muslimana ima u državi New York, California i New Jersey, u pobrojanim državama označenim kao odlučujuće ih skoro i nema.

** 2020. Joe Biden je skontao ovu izbornu taktiku muslimana ali oni nisu njegovu, pa je zadobio velike simpatije i glasove, posebno kad je u debati sa Trump-om upotrijebio riječ ‘inshallah’ (akoBogda). Bošnjaci su mu odmah postavili ulične bilboarde i ocijenili da su ‘akoBogda’ oni dlučili o ishodu. Naravno Trump nije ni slijep ni gluh pa sada, kad vidi kako dišu muslimani te kako se Joe Biden otoreno ‘svrstao’ na stranu Izraela tvrdi drugačije od senilnog, starog i bolesnog Biden-a, izborne stavove će o Izraelu i Palestini zauuzeti i ostali kandidati, za sada su oprezni. Čak se čini da je i Biden omekšao prethodnih dana svoje stavove kad je u pitanju Palestina, ali treba reći da to nije zbog ove prijetnje ili glasova, ‘zakočio’ je malo radi moguće radikalizacije muslimana i problema sa njima u USA. No, to bh mediji nisu tako namjerno shvatili. ‘Ispalo’ je kako smo ‘nenadjebivi’ svuda, važni i moćni, čak odlučujemo i o izborima za američkog predsjednika.

Dakle, opet je vjerska problematika nama važnija od ekonomske. Da je slučajno Biden rekao kako će stati uz Izrael i podržati ga inshallah, nebi mu zamjerili. Ovako, ko mu je kriv.

Lično, kada bih se pitao, Joe Biden-a ne bih ni onda a ni sada. Velika je hrabrost izabrati tako starog i senilnog predsjednika za ovakvu snažnu i moćnu državu. Svaki dan je kod doktora, pada na svakim stepenicama, zbog njega su skratili i stepenice na ulasku u službeni avion, u govoru doziva i mrtve jer ne zna da su mrtvi, prosipa ‘bisere’ iz minuta u minut a njegove službe se izvinjavaju i peglaju, između njega i Trump-a nebi izabrao nijednog, oba su prava sramota za Ameriku.

Osim ovih medicinskh i mentalnih razloga zašto Biden treba biti daleko od Bijele Kuće, ima onih drugih, važnijih. Cijene su otišle nebu pod oblake, porez se diže, troškovi života rastu nekontrolisano, domaći terorizam i svakodnevna ubistva građana po trgovinama su postali ‘normalni događaji’, ubijaju nas po školama i bogomoljama, gorivo, struja, voda sve je to pod njegovom mudrošću van kontrole i po džepu sirotinje ‘inshallah’ otišlo u nebo dok je recimo samo povećanje penzije siromasima (socijalna zaštita) kojih ima najviše najavio od januara iduće godine za 30 dolara (sramno, uz obrazloženje da će to popraviti inflaciju) a protiv onih 1% koji vladaju Amerikom nije učinio ništa … Samo zbog toga, daleko mu Bijela Kuća bila, a ima toga još, od čega zdravstvo, farmacije i dentalna higijena po kojoj ti za zube treba kredit kao za kuću a za vađenje krvi 500 dolara za neosigurane koji se mjere u milionima su posebno nedovršena priča njegovih obećanja.

Nama je, kao što smo rekli, ipak važnije hoće li Biden reći ‘inshallah’ ili citirati koji hadis te kako postupa sa Bliskim Istokom, na osnovu čega dajemo ili uskraćujemo glasove.

** Ne vrijedi ni pomenuti da je Biden i bez obzira na Palestinu odvano izgubio simpatije Bošnjaka. Zbog ‘situacije’ u BiH, nije postupio kako su tražili i očekivali. To se podrazumijeva. On je odavno od onog ‘dragi Joe, nove nam zore sviću’ kako mu je pisala baba Bisera Turković ministrica SDA vanjske politike kad je ušao u Bijelu Kuću, u očima Bošnjaka ‘cionista’, senilni starac koji pomaže ratni zločin, Dodika, Čovića i koji nakraju ubija i muslimane. Džaba mu je da postane i hafiz, ništa ne bi promijenilo već stvorenu bh sliku i priliku.

Kod nas nema onog jednom kad kažeš-drži se toga. Može i ovako i onako, sve zavisi. Zna se i od čega i od koga.

photo : montmontaža Cross Atlantic Joe Biden predsjednički izbori, arhiv