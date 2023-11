o ‘skraćenju’ i ‘poštenju’ : Bakir Izetbegović okružen facama sa američke ‘crne liste’ a u stilu pravog SDA bota dijeli lekcije onima u vlasti sa istog američkog spiska : poznati Bakirov jaran i jedan od glavnih aktera uz teroristički kamp Pogorelica i naravno na ‘crnoj listi’ Bakir Alispahić sa njim u kafani pravi ‘četvorku’ …

Dobro poznata latinska izreka kaže što je dozvoljeno Bogu nije volu (‘quod licet Iovi, non licet bovi’), kod Izetbegovića ‘juniora’ glasi obrnuto. Sve mu je dozvoljeno, jer ‘Bogovi su odavno pali naglavačke’ u njegovoj (naslijeđenoj) percepciji laži, mudrosti i politike.

Jednom smo pisali kako se njegova ‘filozofka misao’ politike koja se ‘izvlači na dlaku’, kao i sve što bezobzirno i bez srama trabunja odavno pretvorila u suprotnost, sa kojom on uvijek laž cijepa na četvero. Zadnji put smo se dotakli njegove kuknjave i šmrcanja zbog gubitka vlasti kada je izgovorio nedostižnu glupost i laž, kako su Amerika i SDA ‘na istoj strani’, hinjeći da ne zna zašto su ga ‘međunarodni faktori’ odbacili samo zato ‘jer im se čvrsto suprotstavio’ u podjeli Bosne i ugroženosti prava Bošnjaka, međutim, ima on takvih suicidnih i namjernih ‘bisera’ koliko hoćeš.

Odmah nakon pada SDA mafije i njihovog izbacivanja iz kombinacije u podjelama fotelja poslije prošlogodišnjih izbora, jedna od glavnih njegovih ‘pametnih’ bila je ona kako se izdajnička ‘trojka’ sastaje sa Dodikom i Čovićem po ‘kafanama’. Kao da nije svu svoju mladost proveo uz gitaru, šank i pivu (dok nije postao musliman) i kao da nije skoro sve važnije državne odluke donosio i ‘sklapao’ upravo u takvoj domaćoj atmosferi. Čak je i iftairo u njima. Najviše kod ahbaba ‘Kibeta’ ili kod džematlije Alije Budnje na Ilidži, zatim u Konjicu u burekdžinici onog ‘nestalog’ tipa zvanog ‘njiha’ Fikreta Prevljaka, u kafani ‘Barka’ i da ne nabrajam dalje.

Ne bi ovo kafansko vođenje države pominjali da bot Bakiri nije opet potegao za kafanom.

Jučer su ga uslikali i objavili kako se u Sarajevu sastao u ‘jednoj’ gdje je pokušao napraviti ‘četvorku’, novu političko interesnu grupaciju gubitnika i korupcionaša navodno ‘probošnjačkih’ stranaka, što najavljuje već nekoliko godina bez rezultata. Fotografija ga je ulovila u društvu sa vehabijskim šibicarem i načelnikom Cazina Nerminom Ogreševićem (NES), starim sateliton Bošnjakom Željkom Komšićem (DF) i turskim školarcem a bivšim kadrom SDA iste bulumente Semirom Efendićem, sada predsjednikom Silajdžićeve stranke ‘za BiH’. Kafana je, dakle, pravo mjesto za ‘građnje, čuvanje i vođenje države’ ali samo ako se država čuva i brani od ‘pravih’ patriota. Kakav će ishod biti od ovog ‘državotvornog’ kafančenja ostaje da se vidi, izjave cazinskog iranskog podmlatka i njegovo nepismeno i primitivno koketiranje sa ‘iskrenim’ domoljubljem za razliku od ‘izdajničkog’ djelovanja onih ‘izdajnika iz trojke’ treba ostaviti poznatoj bh šegi i raji po internetu, ‘gazija’ Komšić je navodno kratko odbacio ovo medijsko zastrašivanje ‘četeroprstaša’. ‘Nema ništa od četvorke’, odbrusio je nevoljko za medije, mora da nije bio zadovoljan raspodjelom stolica ali ne u kafani već u državi. Ili je cuga bila tanka a meza nemasna.

‘Izvlačenje laži na dlaku’ Izetbegovića na ovom kafendisanju je zabetonirala još jedna faca na sijelu (doduše s leđa’) a to je imenjak Bakir Alispahić. Zna se, dokazano je i potvrđeno da ovaj nekadašnji udbaš, obavještajac a poslije ‘teški’ musliman i Bošnjak pa skoro ‘prvi do Alije’ a sasvim blizu Bakira Sina Velikog Oca, iako je ‘izišao’ iz SDA ona nije otišla iz njega. Nekadašnji Bakirov sekretar pa pisač knjiga o Aliji i njegovoj lukavštini daleko je poznatiji kao jedan od prvih optuženih u aferi ‘Pogorelica’ kada su Amerikanci i snage OHRa upale i razoružale te ukinule ovaj iransko-bošnjački teroristički kamp, zna se i da je dugo proveo na suđenju da bi kao što je red i zakon u BiH bio oslobođen, dok su mnogi Iranci protjerani iz BiH. Zbog čega je Aliju srce zatreslo i nije se sve do smrti oporavio.

Elem, Alispahić nije zvanično ni ujednoj stranci ali se našao uz buduću ‘četvorku’, što opet znači da Bakir nastavlja sa starim vratolomijama i starim ahbabima, makar iz sjenke.

Alispahić je, i to znamo, jedan od prvih kojeg su Amerikanci stavili na ‘crnu listu’ zbog čega je prisilno ‘uklonjen’ iz SDA, nakon čega je postao ‘poznati biznismen’, trgovac autima, ujedno je oformio i novinsku agenciju ‘Patria’ koja i sada žustrije nego prije brani Alijine temelje i Bakirove nade i planove. To što je Alispahić na takvoj listi za Bošnjake ne znači ništa, Bakir je obznanio da smo ‘mi’, tj. SDA i SAD na istoj strani.

Nije on jedini U Bošnjaka sa te famozne liste, pisali smo o tome. Bio je i hadžija Čengić ali je i dalje sve do skoro pred smrt vodio Rijaset, na toj listi su i Fadil Novalić koji je poslije zadnjeg Kongresa SDA ostao u samom vrhu stranke, čak iako je osuđen na 4 godine zatvora nepravosnažnom presudom za kriminal i korupciju, uz Bakira je nosilac crne liste i smijenjeni ‘Osmica’ Mehmedagić direktor OSAe i čovjek sa nekoliko falsifikovanih diploma, pa Asim Sarajlić prvi do Bakira, pa bivši sekretar Zukić i da ne nabrajam dalje, ali lažovu Bakiru to nije nikakav razlog da ‘crnolistaše’ ne okuplja uz sebe. Ima on razlog i objašnjenje. ‘Ne razumijem Ameriku zašto je te ljude stavila na listu ali mi dokažu prave razloge, ja ću ih izbaciti iz stranke’.

I tu je kraj svekolikog ‘izvlačenja na dlaku’ Sina Velikog Oca. Ni mi ne razumijemo Bakira, ja I? Ali zato bez da trepne sa naslijeđenim pitomim plavim očima, svakodnevno grmi kako ‘trojka’ podržava i stavlja na funkcije ‘lica sa crne američke liste’. Jebiga, ne vrijedi dokazivati kad Joseph Goebbels još živi u nama.

Na ovi listama Amerike ima svakako najviše Srba i njihovih predstavnika u vlasti i poneki Hrvat (kao recimo, Čavara) ali ovakav bezobrazluk se ne može prepustiti zaboravu.

Alispahić i ostali uz Bakira su ‘čisti’, svi oni drugi su zaslugama upisani na ‘crne liste’. Prljavi su za tak ‘čistu’ državu.

Ko bi drugi o poštenju ili o skraćenju? Kurva, vojnik ili lopov?

photo : Izetbegović, Komšić, Ogrešević i Efendić u jednoj kafani u Sarajevu, Alispahić je orkenut leđima na slici, arhiv