slika noći, ‘levati’ i ‘izlevaćeni : Na prijevremenim izborima u opštini ‘Stari Grad’ pobijedio kandidat SDPa Irfan Čengić, sada sa Benjaminom Karić sa kojom je u operaciji ‘Bogićević’ 2021. srušen i izigran Bogić Bogićević razmjenjuju ‘smajliće’ i zelena srca

a/ Uhapšeni načelnik opštine ‘Stari Grad’ Ibrahim Hadžibajrić, SDA ‘beg’ iz ‘sky’ aplikacija, otvorio je šansu za nastavak na izgled završene operacije kodnog naziva ‘Bogićević’, koju su podsjećamo, aprila 2021. provele stranke ‘trojke’ u Sarajevu. Šansa nije propuštena pa je tako između dva ideološki ista kandidata, Irfana Čengića navodno iz SDPa a zapravo predstavnika javne krtice SDA braće i Dženana Selimbegovića (baš zvaničnog prijedloga SDA stranke) – pobijedio Čenga. Iako je kampanju za Selimbegovića vodio Haris Zahiragić javnosti ‘poznat odranije’ što je unaprijed asociralo na pobjedu, iako je izlaznost bila poražavajuća, iako je savjetnik i sekretar Bakira Izetbegovića Dženan uz izbore koristio i tragediju u Palestini, znalo se unaprijed da je pobjednik svačiji favorit. Oba su oni od ‘iste matere djeca’, zato smo poslije glasanja svi happy. Bilo koji kandidat da je pobijedio, ništa ne bi pokvarilo ovu zajedničku sreću. Čengića je, da kažemo, podržao i DF Željka Komšića ali istovremeno i Selimbegovića također, čestitke Čengiću frcaju sa svih strana, posebno iz SDA i DFa, rekli smo već i zašto.

b/ Influencer i scandal-načelnica Sarajeva je čestitala pobjedu među prvima (niko nije brži od nje kad je u pitanju internet) CIK se još nije oglasio ali je sve jasno jer je Čengiću čestitao i Selimbegović. Vesela i sumnjivo nasmijana draga naša Benjka je čestitku uputila na poseban način, kod nje je sve posebno. Sa slikom Irfana Čengića i Bogića Bogićevića, svojom veselom facom i naravno, sa neizbježnim srcima i ‘smajlićima’.

Što nas, dakle, vraća na ‘operaciju Bogićević’ od aprila 2021. koju su osmislili u ‘trojci’ od vlasti sa ciljem kako ‘po svaku cijenu sjebati i eliminisati Srbina Bogića Bogićevića’ kandidata SDPa za načelnika Sarajeva a ustoličiti ‘kraljicu’ trotoara i ulica Sarajeva odakle nam svaki dan stižu njene slike, šeficu Vijećnice i majstoricu baklave, i svega što ide uz ‘Evropski Jeruzalem’ sa jednom crkvom, jednom sinagogom i na stotine džamija. A da pri tom sve izgleda demokratski i po zakonu.

Tada je maestralno SDP (a ništa ne zna i plače za Bogićevićem i danas, ništa ne košta a isplati se) skupa sa NiPom, Našom strankom i nekakvom strančicom bivšeg šefa džemata u Americi Mirsadom Hadžikadićem medijski podržavan Bogićević, veličalo se njegovo djelo patriotizma, iskustva i državnost, tajno se radilo da umjesto njega dođe neko ko je ‘genetski predodređen’ (kako voli citirati genetiku kumova u politici hadžija Dino Konaković) ministar vanjskih poslova. I, vidjeli smo, dođe nam Benjamina, doktorica za rimske baklave na balkanski način.

Poslije, ‘kola se slomila’ na nekom penziću Hrvatu iz ‘Platforme za regres’ ili ‘Progres’ Hadžikadića, jer je kao njegov glas odlučivao, bilo je kuku i nedaj, otišla je prijava u Tužilaštvo, insistiraćemo na istrazi, volimo te Bogi, šmrc, šmrc, hrak, blic, škljoc, ali ko te šmirgla Bogi, pušiona si. Benjamina zna još uvijek i počesto lagati i zaplakati za Bogićevićem, kao onomad kad je izjavila u intervjuu da joj je ‘dragi Bogi’ dao teku šta i kako da radi kao načelnica glavnog grada, u kojoj je sve zapisao. I kako se prave spomenici, i baklava, i kako se brani Caco i Ćelo, voli SDA a poštuje Reis, a ona to sve prati i odrađuje.

Plakao je i Nikšić ali njegovim suzama kao i Benjkinim odavno niko ne vjeruje, ili samo kao lisici dok plače ispred kokošinjca.

c/ E, evo nam Bogićevića opet, izvukli ga ovi ‘maheraši’ Čengić i Benjka. Da nam dokažu da su na pravoj strani kao i Bogi i da će nastaviti njegovim zeleni stopama revolucije. Ako je on i zaboravio sramotu, oni nisu.

Tite mi, ovog starog borca za državu i pravog komunistu neće nikad ostaviti na miru. Ali, da ne prejudiciramo, sačekajmo, slijedi nam i smjena Srđana Mandića, da vidimo ima li možda i on ili budući njegov protukandidat za načelnika opštine ‘Centar Sarajevo’ kakvu Bogijevu sliku. I ovom ‘zlatnom ljiljanu’ spremaju dženazu, ne znamo još kad će ‘preseliti’ ali je seoba veoma blizu, traži se njegov opoziv, referendum pa opet glasanje.

To je bila naša zbilja, ‘ajmo malo zajebancije. Irfan Čengić kao i Benjamina Karić legitimni su predstavnici desnog islamističkog krila SDP partije bivših partizana, pravi nasljednici Zlatka Lagumdžije. Stoga ova slika sa Bogićevićem izgeda kao šega. Kao kad, recimo, objave sliku Čengića i Bećirevića dok se ‘vraćaju sa džume’, jer koga zanima petak SDPovaca. Ili Benjkinu sliku dok puca iz topova u vrijeme Bajrama ili pušta kakve slik epo Vijećnici sa reflektora. Pojednostavljeno, iako je navodno Irfan Čengić bio kandidat SDPa, on se tu sam kandidovao, i davno se odmetnuo od svoje partije skupa sa Bećirovićem, Benjaminom i Zukanom. Znao je unaprijed svoje ‘šanse’. Nikšić niti ima obraza ni snage da to prizna, njemu je dovoljno što je po drugi put federalni premijer. Čengić već mjesecima ne dolazi na sastanke organa SDPa, olajava svoju partiju po medijima, nije bio ni na zadnjoj Konvenciji, i kao i Bećirović i ‘lajkača’ načelnica prati ‘duh Sarajeva’. Tj. duh SDA partije, Reisa i raje, i uživa.

Samo zbog toga pobjeda Čengića nije nikakvo iznenađenje. Slika noći (a ne dana) sa Bogićevićem sve govori.

photo, montmontaža Cross Atlantic – Irfan Čengić Čenga, Benjamina Karić i Bogić Bogićević, arhiv