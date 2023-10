Euforija u vezi događanja u Palestini i Izraelu prijeti da država BiH kao corona nekontrolisano preraste u pravi političko–vjerski claster štetnog patriotizma : nekadašnji komandant zločeste mudžahedinske 7. Muslimanske brigade Šerif Patković na muslimanskoj tv BiH povezao ‘Hamas’ i ‘Muslimansko bratstvo i 7. Br. ArBiH te se ‘stavio na raspolaganje Hamasu’, nešto slično je na skupu podrške Palestini u Zenici izjavio i federalni ministar Policije Ramo Isak…

Da, nagovijestili smo i to se dešava, u vezi rata u Palestini, Gazi i Izraelu, BiH se sve više i javnije uvodi u velike probleme zbog kojih će država imati ogromne i štetne posljedice po svoj ugled i međunarodni položaj.

Protesti ‘za Palestinu’ koji su otpočeli u Sarajevu pod vodstvom Benjamine Karić a u organizaciji navodne Palestinske udruge u BiH šire se po svim gradovima u Kantonima i sa kolosjeka podrške žrtvama i Palestini prelaze u otvoreno huškanje na ratovanje bh građana u Palestini, otimaju se kontroli. Vjerski izražaj, ratne zastave i tekbiri po ulicama gradova BiH pojačani su sa zastavama ISISA/ISILA i ‘Islamske države’, i sve snažnijim pljuckanjem i širenjem mržnje po Americi, Zapadu generalno a najviše po Izraelu.

Čak iako su prvobitne namjere bile plemenite i kao ‘glas za slobodu’, demokratiju i spas od ubijanja i gomilanje žrtava u ovom dijelu Bliskog nam Istoka, posebno u Gazi i Palestini, kako vrijeme odmiče islamističke i vjerske ratoborne konotacije izmiču kontroli. Budući da su se u ove nepotrebne rabote pored ‘nevladinih organizacija’ vehabija i načelno podrške Islamske Zajednice u BiH, u sve uključili zvaničnici bh vlasti i politike. Podsjećamo, prvi su Željko Komšić, Bećirović i Izetbegović, Reis Kavazović a posebno načelnica Sarajeva Benjamina Karić krenuli u medijsku akciju nakon čega su sa brige o žrtvama Palestine skupovi prerasli u veličanje terorističke organizacije Hamas, u odobravanje i njihovih zločina, da bi se prije par dana počeli javljati dobrovoljci za priključenje Hamasu, ‘kad dođe vrijeme’. Sa bojkota ‘cionističke’ Coca Cole (dok prema podacima iz medija Izraelu izvozimo metke, granate i ostala ratna sredstva u velikim količinama i milionskim iznosima), evo stigli smo i do javne podrške terorizmu. Sad se najavljuju i priključenja Hamasu, kao jedan od stavova sa skupova.

No, ono što će najviše naštetiti državi BiH to je njeno javno povezivanje sa terorističkom organizacijom ‘Hamas’ i sa bratskim ‘Mulimanskim bratstvom’ također terorističkom organizacijom čije je predstavnike zvanično ugošćavao u Sarajevu Bakir Izetbegović, to je onaj ‘kamen oko vrata’ koji nam se steže sve od početka rata pa do sada. Da je ArBiH u svojim redovima imala teroriste mudžahedine, da još u našoj državi postoje ‘uspavane ćelije’, što će ne samo odložiti prijem BiH u EU već će još dodatno zagorčati njenu opstojnost i inače složenu organizaciju.

Tako će Šerif Patković, ratni komandant 7. Muslimanske Br. ArBiH u čijem sastavu su bili većinom mudžahedini, gdje je komandovao i Muderris Halilović jaran Sebije i Bakira Izetbegovića a ‘uvaženi’ aktivista Islamske Zajednice BiH i njemu slični (pod kontrolom presuđenog ratnog zločinca Sakiba Mahmuljina koji je zgladio u Tursku) i koja je počinila mnoge teške ratne zločine, za muslimansku tv javno jučer izjaviti kako su i ‘Hamas’ i ‘Muslimansko bratstvo’ ‘naša braća’. I najaviti ‘priključenje braći’ kada za to ‘dođe vrijeme’.

‘Brigada pokreta El Hamas nastala iz političkog krila Mladomuslimanskog bratstva mene duboko podsjeća na Sedmu (Muslimansku brigadu Armije BiH) i ja kao komandant, evo kažem i ambasadoru, ali i kao čovjek stavljam se na raspolaganje u datom trenutku da im se pridružim..’

Ovako je ovaj mutni i pod ptužnicama zbog zloupotreba lik Patković izmamio silne aplauze, uključujući i čestitke palestinskog ambasadora u BiH kojeg kao ‘kviska’ vodaju po skupovima i tv stanicama i otvorio novu sezonu lova na bh radikalizam. Potvrdiviši da je i ArBiH bila slična ili ista kao ‘Hamas’ i ‘Muslimansko bratstvo’.

Ili još bolje, postali smo ‘BiHamas’.

Da ovo nije samo u domenu aplauza i lažnog domoljublja, potvrdila je i izjava najkarikaturalnijeg tipa iz još smiješnije i opasnije tajkunske familije Ramo Isak, ministar Federalne Policije na sklupu ‘podrške Palestini’ u Zenici’. Kada je izjavio “Zajedno ćemo mi, ako Bog da, osloboditi našu Gazu ali na način da ubijedimo sve one koji šute da dignu svoj glas i da one koji imaju snagu da urade ono što trebaju uraditi.”

Da li i to znači da Patković ne lupa u prazno i da već postoje razrađeni planovi ‘pomoći braći’ na najgori mogući način, ostaje da se vidi.

Ipak, čak iako je u domenu ‘metafore’ iako je Patković bio više nego realističan, dovoljno je opasno i štetno i neće proći bez posljedica.

U svjetskim medijima smo već postali vidjivi’ i ‘prepoznati’. Ali ne nažalost kao zaštitnici demokratije i prava govora. No, to ni za naše ‘zvaničnike’ ni za Reisa nije dovoljno, zbog čega nam se smiješi surova i siva budućnost.

photo : Šerif Patković bivši komandant ‘7. muslimanske br. ArbiH i Ramo Isak, federalni ministar Policije, arhiv