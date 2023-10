Bošnjaci su izgubili kompas i vrlo su blizu da kao i Jevreji od planetarne žrtve postanu ako ne agresori a ono nacionalisti i fašisti zasigurno ; pored Izraela za ovaj sukob krive najviše Ameriku a u BiH optužuju američkog ambasadora u BiH i Visokog predstavnika da kao u Gazi raketama ‘ubijaju’ Bošnjake preko ‘demografskog oportunizma’, Amerikanci postali SADisti …

‘Sarajevski duh’ je ispao iz boce

Zna se da ljudska mašta može svašta, ali se ne zna dokle će ići ovo bh vjersko, političko i medijsko ludilo uz događanja u Palestini i Izraelu. Posebno još se ne zna, ali će se saznati uskoro, koliko će to koštati državu.

Iz minuta u minut Bosnom se širi histerija i nacionalistička i vjerska mržnja koju mediji listom potpaljuju, govorimo o onima iz FBiH, oni iz vidljive a ‘nepostojeće’ Herceg-Bosne ili iz entiteta Republika Srpska su se u startu opredjelili : Hamas je teroristička organizacija, podržava se Izrael.

Sve je počelo 7. oktobra kada je Hamas napao Izrael i ubio preko 1200 civila, žena i djece te zarobio preko 200 civila koje sada na kašiku razmjenjuje, nakon čega je uslijedio oštar napad Izraela koji još traje i u kojem je ubijeno preko 7.000 civila od čega prema medijima preko 2.000 djece. Osuda zločina je i očekivana i opravdana ali na način kako to stiže iz ‘Evropskog Jeruzalema’ Sarajeva i kako se kao virus širi čitavom Bosnom, još nije viđeno.

‘Sarajevski duh’ kako se zove žargonski početak protesta navodno u organizaciji nekakvih ‘palestinskih organizacija’ u BiH, svađa i nadmudrivanja po medijima traje još i ne zna se kad će stati, u sve su se upleli bh političari Bošnjaci, međutim najveću ulogu u ovome odigravaju mediji i socijalne mreže, raja se ubi od svađa, psovki, prijetnji i primitivizma, tome se ne staje u kraj. Ukrajina je u odnosu na ovo bila obična gripa ili druga prehlada.

Čim je ovu lavinu zakotrljao (a ko bi drugi nego zaštitinik prava muslimana u BiH) ‘gazija’ Željko Komšić braneći Hamas i njegov ‘kontekst’, matricu su prihvatili skoro listom svi bošnjački nosioci vlasti. Nakon što je ambasadoricu Izraela u BiH Galit Peleg nazvao ‘izmanipulisanom budalom’, Komšić je u šanerskom stilu ušutio a mikrofon preuzela Benjamina Karić poznata krtica SDA iz redova ‘crvenih SDP krtica’ na čelu sa Bećirovićem, koja je također na primjedbe ove ambasadorice slatko ušla u raspravu sa njom sa poznatim sloganima ‘katedrale, crkve, džamije’, ‘moje Sarajevo jeca’, evo izraelsku ambasadoricu je kako to vole mediji reći ‘opaučio’ i Dino Konaković ministar vanjskih bh poslova. Nema ko ovu stranu diplomatkinju nije više ‘izudarao’ po medijima, čak i nekakav ‘aktivista’ za Palestinsko pitanje iz ‘kruga mladih 99’ milozvučnog imena Rijad Ahmetović, lik sa arapskim šalom oko glave i prijetećim prstom, nekakav podmladak Adila Kulenovića, šta li?

Tekbiri i zapaljene zastave

Vjera i tekbiri odavno u raljam drže ne samo Sarajevo već i čitavu BiH ‘pod kontrolom bošnjačke vlasti’ a ‘patriotizam za Palestinu i Gazu’ se totalno oteo kontroli čak u renomiranim i poznatim medijima ne samo u islamističkim portalima i fejsbuk radionicama. I što je napogubnije, bez ustezanja se napada Amerika više nego Izrael, zatim Britanija i Francuska, posebno ova prva zemlja koja je spasila i koja održava BiH još koliko-toliko među živima. Iako su mediji pažljivo sakrivali i tekbire i paljenje izraelske zastave na protestima u Sarajevu koje je predvodila Benjamina Karić, takav čin je dokumentovan i tek će poprimiti posljedice, ali ako ste očekivali da njen šef Nermin Nikšić utiče na njeno nacionalističko jednoumlje u Sarajevu, pogriješili se. On je još dalje od Benjamine : bez suđenja i istraga zločine Izraela u Gazi je već proglasio genocidom, priznajući da ‘smo nemoćni da bilo šta uradimo’.

Naravno da smo jadni i minorni i da radimo u korist svoje štete, i Izrael i Palestinu bi da imamo imalo mozga u glavi trebali prepustiti važnijim i moćnijim faktorima, kao npr. UNu gdje je već donešena rezolucija kao pokušaj smirivanja situacije i gdje je BiH glasala za nju, umjesto što se ‘kofrčimo’ i naprđujemo, ali to već ne bi ličilo na nas i nije dio naše agende.

‘Sječa’ stranih ambasadora u BiH

Dakle, ionako bez prijatelja vani i bez ikakve podrške osim američke, nastavljamo sa ‘sječom’ ambasadora u BiH. Poslije ruskog ministra i ambasadora na red je došao Izraelski, američki i britanski su već odavno na meti medija i jastrebova SDA i Islamske Zajednice BiH tipa vehabije Nihada Aličkovića, kućnog ljubimca bolesno nasmijane Benjamine Karić. Konaković je ‘zaratovao’ i sa Italijom, klasično patetično i bolesno vjersko političko ludilo, nema druge. Među napadanima, za divno čudo nema Arapa ni arapskih država, iako su i oni u ova događanja debelo upleteni, i da hoće i da su složni, mogli bi to bezbolnije i učinkovitije razriješiti. Na braću se ne udara.

Sarajevo je medijska Gaza

Pogledajte samo djelić štetnih i opasnih nebuloza medija u samo par dana.

Avdo Avdić oštro islamističko državno pero napad Izraela na Gazu ocijenio je kao smišljeni potez Amerike i Zapada kako bi se ‘smanjio broj djece u Palestini’, za isto ih je optužio i u njihovom djelovanju u BiH.

‘Ako se pitate zašto Izraelci u Gazi ubijaju palestinsku djecu, onda odgovor pronađite u zapadnim medijima. Jer “simboli slobode” znaju odgovor. Demografija. U Gazi se, primjećuju novinari The Economista, rađa puno djece i zato izraelske rakete u Gazi ubijaju mnogo djece’. Tako ‘AV’ zaključuje razloge napada na Palestinu, svjesno kao i bh političari izbjegavajući prvi teroristički upad Hamasa u Izrael pa dodaje da se slično odvija i u BiH. Ovako.

‘Da zaključimo, ne obračunava se Izrael u Gazi sa Hamasom, kao što se Christian Schmidt, Murphy i kojekakve Trojke nisu obračunavale sa kriminalom i korupcijom SDA. Obračunavaju se sa demografskim oportunizmom Bošnjaka i Palestinaca. Svako na svoj način i u skladu sa standardima regije u kojoj se nalaze’.

Pojednostavljeno, Izrel je upao u Gazu da promijeni demografsku strukturu Palestinaca, da smanji njihov broj ubijajući, isto to rade i nametnutim propisima u BiH Christian Schmidt i američki ambasdaor u BiH Murphy. Fašizodinije i bolesnije štivo odavno nije izišlo iz radionice ovog režimskog novinara, a kako je ‘Švabo Šmit’ odavno proglašen nacistom i potomkom Hitlera, pridodao mu je i Ameriku.

Senad Hadžifejzović poznati ratnohuškački novinar u svom stilu ‘nezavisnog i objektivnog‘ postavlja kao uvod kviz pitanje izraelskoj ambasadorici ‘je li vam žao ubijene djece u Gazi‘ (kao ono svakom Srbinu ili Hrvatu gostu ; ‘voliš li BiH kao ja i ‘da li je u Srebrenici bio genocid?’) a onda pronalazi čitavu plejadu ‘poznatih Bošnjaka’ u Palestini (kad su to nastali Bošnjaci?), sa ‘svijetlom puti’. Gluho bilo kao oni Hitlerovi ‘plave krvi’, a sve im prezimena Bošnjak, što je u Palestini ‘sinonim za lijepog čovjeka’ : “Bushnak”, “Bushnaq” ili “Bouchnak”.

Poznati ‘objektivac‘ a zapravo sakriveni islamista i nekadašnji jaran Alije i Bakira Nedžad Latić danima prenosi svoje i komentare drugih o Palestini i Gazi pravdajući Hamas i veličajući sarajevske proteste i Sarajevo ‘u odsjaju Gaze’ kao ‘pravo lice u koje je zaljubljen cijeli svijet’. I vazda nas davi sa onim ‘Ć’ i ‘Č’, (mladi braĆni parovi, Đamija i sl.) ne možeš tu pismenost sažvakati više. Još veli : palestinskog ambasdaora u BiH odmah proglaiti počasnim građaninom Sarajeva.

Nacionalistički sandžački portal Bošnjaci.net čije vodstvo uz džemate države NY je nagradila Benjka Sarajka Kraljica ‘zlatnikom’, u znak zahvalnosti Americi je uveo novi pojam za Ameriku. SADizam .

‘Nažalost sve što se događa u zadnje vrijeme ide u smjeru poistovjećivanja ideologija nacizma cionizma i SADizma. Naime milijarde dolara američkog novca uložene su u oružje cionista. Manje više sve su ‘kolorirane revolucije’ slabile ili uništavale jednu po jednu državu s većinskim muslimanskim stanovništvom..’

Amrikanci su postali sadisti uz obaveznu paralelu BiH kao nekada sa Ukrajinom, sada sa Palestinom.

Aleksandra Prijović : koncert za Palestinu

Nema kraja, BiH je ludnica polutovorenogh tipa.

Benjamina Karić je Palestinu i Gazu povezala čak i sa današnjim kncertom srbijanske pjevačice Aleksandre Prijović. Ono, dok ginu djeca u Palestini, naši se vesele i to sa četnikušom, koja će pjevat tri dana zaredom, ej. Žali Benjka jer ‘ne može koncert spriječiti’ nije u ‘njenoj nadležnosti‘ inače bi ona to odmah, fali Benjki ‘lajkova’ i njenih veselih sličica. Po njoj i po Sarajevu, sve dok traje rat u Palestini, u Sarajevu bi trebale biti samo vjerske manifestacije. Sve ostalo zagađuje. U Sarajevu su dobrodošli samo koncerti ilahija i kaside. Zato indirektno poručuje ‘ja ne mogu odgoditi koncert ali do vas je hoćete li ići ili nećete‘. Što uprijevodu glasi : ne idite nikako. Logično.

photo : protesti za Palestinu u Sarajevu ispred Vijećnice, detalj, arhiv