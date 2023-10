‘Socijalisti’ Ivice Dačića otvorili spomenik i Muzej četničkom vođi Draži Mihailoviću u Beogradu, glavni grad Srbije je ozvaničio fašizam i zaokružio sramni proces rehabilitacije fašista sa antifašistima

Poznati balkanski trend miksanja kostiju, retuširanja istorije, udžbenika i svega što uz to dolazi, otpočeo je davno u zakonodavstvu Srbije, sudskom rehabilitacijom četničkog fašističkog krvnika II Svjetskog rata Draže Mihailovića i njegovih generala od 2015. godine pa naovamo, proces je zaokružen u glavnom gradu Beogradu političkim putem, otvaranjem Muzeja i spomenika u Bregalničkoj ulici prije par dana.

I, kao što je red da na našim balkanskim prostorima sve mora da bude što lopovskije, bezobraznije i arogantnije, i Muzej i spomenik otkriva (i vodio je svu akciju) predstavnik Socijalističke partije Ivice Dačića Igor Braunović. Kako je Dačić permanentno u vlasti i uz Aleksandra Vučića, dođemo na isto : iako nisu bili tu ni Vuči ni Dačić, njihov ‘duh’ je lebdio u razdraganom pozdravu akademika i osvjedočenog nacionaliste Matije Bećkovića ‘Pomoz Bog, junaci’ i još veselijem otpozdravu ‘Bog ti pomogao’. Kao što znamo bez Vučića i njegove desne ruke u dikatorskoj vlasti Srbijom i njihovog tihog a slatkog odobrenja, to se ne bi moglo desiti, bez njihovog odobrenja se ništa ne dešava. Uostalom, nisu se u tom povodu ni oglasili što samo znači jedno : odgovara im i spomeni i Muzej.

Poznato je ko je i šta je bio Draža Mihailović, istorija je to zapisala, prepravke ne mogu ništa u prošlosti promijeniti ali mogu i jesu promijenile sadašnjost pa i budućnost. A ni jedno ni drugo nije nimalo blještavo i obećavajuće osim što je živi dokaz da je Beograd, inače najljepši grad na nekadašnjim prostorima ex Yugoslavije dobio i zvanično Muzej fašizma. Dok su građani Srbije ne svojom voljom već odlukama vlasti postali ‘novomučenici’, kako ih je opisao Bećković i nijemi svjedoci sopstvene gubitničke i mazohističke uloge u antifašističkom divljanju u sred Beograda.

I više od toga, jer baš će biti zanimljivo šta će se moći pogledati u tom Muzeju strave i fašističkog užasa. Nadati se treba da će u postavkama biti noževi, kame, odsječene glave, lobanje i kokarde, bez toga, Muzej ne bi bio i neće biti autentičan, takvi eksponati će svakako privlačiti dječicu, studente i školske ekskurzije, a možda tu svrate i poneki predstavnici stranog diplomatskog kora. Da upoznaju bliže ‘antifašistu Dražu’. Među prvima, ne mora biti, ali očekujemo američkog ambasadora u Beogradu. Zato što uvijek po pravilu Amerikanci šute o Draži Mihailoviću i u Srbiji i u BiH. Čak su mu dali i medalju za njegovu ‘hrabrost’. U navodnoj akciji spašavanja američkih pilota ‘Halyard’ jula 1944. koju je ‘izveo’ Mihailović sa svojim četnicima, zbog čega je odlikovan od strane američke vlade, plaketu je nasljednicima ‘Čiča Draže’ uručio George W. Bush, bivši predsjednik Amerike. Poznati filmski četnikolog nekadašnji partizanski glumac Radoš Bajić sve je to opjevao u svom najnoviem filmu ‘Heroji Halyarda’.

Kao što znamo Mihailović i njegove postrojbe su klale i ubijale širom BiH a Boga mi i po Srbiji. Samo za jednu noć su tako u selu Vranići 30-tak km od sadašnjeg spomenika i Muzeja decembra 1943. zaklali bukvalno čitavo selo svojih zemljaka, malo ih je preživjelo i posvjedočilo 67 iskasapljenih sugrađana, ljudi žena i djece. Spisak nabrajanja bi bio predug i preširok po Srbiji a posebno uz Drinu i u BiH, ostavljamo ga istoriji i knjigama. Dražu ostavljamo na sramotu onim građanima Srbije i glavnog grada koji su sa bradama, kokardam i šubarama uživali na otvorenju, gdje se može kočoperiti u bronzi kad već ne znaju ni gdje je zakopan nakon što je poslije suđenja strijeljan od strane Vojnog suda partizanskih jedinica. Onima drugima koji su većina i koji ovo niti odobravaju niti prihvataju ostavljamo u podsjećanje ovo : zaobiđite u širokom luku i spomenik i Muzej.

To je najmanje što možete učiniti ali će biti dobra gesta vrijedna poštovanja. Neka vas ne ometu pjesmice Ivice Dačića ili mentalno a opasno naglabanje Vučića. Njihovo pravilo ‘samo se magarci ne mijenjaju’ ostavite magarcima. Ne budite ‘novomučenici’, budite na pravoj strani istorije i ljudstva.

photo : sa otvaranja spomenika i Muzeja Draži Mihailoviću četničkom komandantu, Beograd oktobra 2023, arhiv