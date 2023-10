bh politička jesenja scena : razradili se državotvorci ali samo oko budžeta i Palestine čiji ambasador u BiH postaje medijska zvijezda

* U Republici Sarajevo krHka i skoro nepostojeća ‘trojka’ koju SDA preduboka država lomi i uzduž i poprijeko, nakon što je ‘prihvaćena’ ostavka premijera Nihada Uka da bi se izvršila pretumbacija stolica i ministara usvojila je i rebalans budžeta. Benjka Hamprc Longrc – baklava načelnica je dobila još više love za svoje putešestvije a omastiće se i ostali nosioci vlasti – to je to ali se kaže da ljepše zvuči ‘usvojen rebalans budžeta’, prihvatili su njene sporazume i bratimljenja po Dunjaluku te odriješene ruke za još koji spomenik od ‘historijskog značaja’. Poneki parkić će se opraviti, poneka stazica izbetonirati ili fasadica ali ono najbitnije – usvojena je Deklaracija o osudi nasilja protiv civila u pojasu Gaze i Izraelu. Uz ono još bitnije : ‘mi žrtve najbolje znamo, mi preživjeli genocid, opsada, ubijanje 1.601 djeteta ….

* Kao što smo i predvidjeli da će se Palestina sa ulica preliti i u poslaničke klupe čim je Željko Komšić ambasadoricu Izraela nazvao budalom, doživjeli smo to ne samo u opštinskom vijeću Sarajeva, sličan scenario se desio i u Parlamentu. Uz obavezno ‘usvajanje rebalansa budžeta’ (jer ima viška u državnoj kasi na stotine miliona, naskupilo se, porezna radi četverobrigadno, raja kuluči i daje danak, razradila se i inflacija), i tu se ‘deklarisalo’. SDA, iako upoznata da je ‘deklaracija’ u vezi Palestine sutradan na dnevnom redu, uputila je svoju verziju odmah i kad nije uvrštena u dnevni red, osula poznatu paljbu. ‘Izdajnici trojke’, odbili glasati za žrtve, mi žrtve, opsada, genocid i sve što ide iz deklaraciju, i skupa sa ‘Dodikom i Čovićem ‘kojem su sve dali’ pokazali ‘svoje pravo lice’. Nekih 500 miliona viška su ‘usvojili’ bez da trepnu, zapelo na Palestini, sjednica se raspala. Ali pare su potvrđene, o Palestini će ‘trojka sa izdajnicima’ pokušati sutra da ‘deklariše’.

Zna se, dokazano je, provjereno hiljadu puta da deklaracije i rezolucije ništa ne znače niti rješavaju, ali ne možemo jer nećemo drugačije. Treba nam uvijek razlog za dijeljenje i svađu. Da bi mogli slijedećih mjeseci da se hvatamo za grkljane i da hvatamo ‘dušmane’. Sve osim Erdogana, kao što znamo on ‘ne jebe deklaracije ni za suhu šljivu’, čak ni one koje se dotiču genocida u Srebrenici ali je opet iz znanih razloga Poslanik a ne izdajnik.

* Sutra je i sjednica vijeća ministara, očekuje se i tu ubacivanje kakve deklaracije ili rezolucije, šta bi drugo moglo da bude. Osim možda helikoptera za ‘zajedničke oružane snage BiH’. Ministar sa najvećim mudima u vladi Zukan Helez tvrdi da će helikopteri stići i da su pare, nekih 80 miliona dolara već ‘usječene’ (kaže platiće nam helikoptere Amerika, znači ‘jaran cionista Židova, pomagač terorističkog Izraela …’), njegov zamjenik tvrdi da od toga ‘nema ništa’. Amerika koja, kako tvrde bošnjački mediji, sa Izraelom čini ratne zločine po Palestini ubijajući nevine Hamas ratnike i civile, djecu posebno, ništa ne govori.

Kako će šta i reći taj ‘kauboj sa šeširom i čizmicama’ Murphy kad ‘ispade’ da istovremeno naoružava i Izrael i bh nepobjedivu tronacionalnu oružanu silu.

* Oružana sila u nekakvoj ‘zajedničkoj’ armiji je ostala u nemilosti nesposobne vlasti države ali se zato po Kantonima uvoze oklopna policijska vozila i u Tuzli i u Sarajevu. Naoružavaju se tajno i opštine, kao ona onog zatvorenika Ibrahima Hadžibajrića ‘Stari Grad’, što smo vidjeli nedavno. No za razliku od Sarajeva i Kantona, Hadžibajrić je u podrum opštine pakovao automatske puške, ovi rade drugačije, kupili su oklopna vozila za narodnu Policiju. Koja će, ako narodu dopizdi (ma jok to je šega, ali nikad se ne zna) ovo razvlačenje pameti zatrebati mafiji u vlasti, o ratu samo misle budale i vlasnik tv’ Face’ sa svojim ”šokantnim’ najavama rata iz minuta u minut. Federalni ministar Policije Ramo Isak, najsmješnija i najžalosnija ministarska faca ‘trojke’ (i najbogatija Tite mi, kaže kakvih 18 miliona, novinari slabo istražuju, moje bogatstvo je daleko veće), ćaća u ministarskoj familiji Isak i zadnji bedem vlasti ‘genetski predodređene’ za vlast ‘trojke’, već se provozao novim policijskim transporterom i zaprijetio Dodiku kako će ga uhapsiti. Podučio je pismom i Italijane i njihov izvještaj o borbi protiv terorizma gdje se pominje i BiH nazvao diletantskim. Šta znaju Italijani, nisu oni studirali u Travniku. Ujedno, opasno je sa pismima ugrozio poznate pisače ‘Hižaslava’ Mustafu Cerića i njegovog brata Denisa Bećirovića, sve češće i žešće piše i dopisuje se.

I vozi dobro, šta god uhvati to se vozi u njegovim rukama. Isto je to kao i vožnja helikopterom koju Ramo obožava sa familijom, novo oklopno policijsko vozilo provozao je i Salko Zildžić, kriminalac vehabija iz redova državničke SDA partije, vidjeli smo slike. Kakva presuda, nanogica ili slične trice i kurčine srbijanskog suda, Salko Pištolj je ‘zakon’.

* U najdražoj ‘Republici Šumskoj’ kako Bošnjaci tepaju najvećem uspjehu Alije u Daytonu – entitetu Republika Srpska, izblajhana opozicija vazda u kuknjavi i performansama. Radi održavanja Dodika, nego, kojeg samo što nisu zatvorili. Bošnjaci prebrojavaju Dodikov državni novčanik a u svoj nesmiju ni proviriti, Dodik po običaju balega i nabacuje Hloptu Bošnjacima. Uzput časti Amerikance, Britance i ostali Zapad sa svim i svačim, uključujući i nevidljivog ‘Švabu Šmita’ druga Visokog predstavnika sa niskim odlukama, jer mu se hoće i jer može. I pomalo održava BiH i EU. Dragan Čović nas naprosto uspavao sa svojim optimističkim datumima, pa ne znamo kako da postupimo. On bi da nas uspava a Reis viče ‘otvorite oči širom’.

* U Cazinu, vehabijsko čedo Nermin Ogrešević glavni jatak Bakira Izetbegovića i rumenog Semira Efendića plače za 3 miliona KMa koje su mu obećali pa kao i obično slagali. Ja mislio to je za aerodrom u Bihaću a ono ovaj bradica učenik Ajatolaha Homeinija nariče jer je bio ušicao bazen ‘za građane’, pa mu se šibicaru – omaklo. Ako mu išta znači, Velika Kladuša je imala bazen prije trideset i kusur godina bez vlade i države, pa su ga opet opljačkali i razbucali. Sad kao i Nermin, moramo na kupanje u Topusko ili Vojnić, da ne kažem Gvozd.

Dakle da radužim, skratio sam previše ; ‘u Zemlji ničeg novoga’.

Ah, da, ima, sorry. Ambasador Palestine u BiH Rezeq Namoora je iz totalne anonimnosti postao medijska i politička zvijezda. Svi se otimaju ko će ga primiti, od Bećirovića do Konakovića ili Nikšića, za Bakira Izetbegovića se zna, on je njega da prostite primao uvijek. I Reis po državnoj i vjerskoj službenoj dužnosti. Da ne bi ovih tragičnih događanja u Palestini i Izraelu, za njega ne bi niko ni čuo. Možda jedino uz pitanje emigranata u BiH ili u povodu kakvog praznika Palestine, drugačije, nismo ni znali da ga ima u Sarajevu. Sve dok se Sarajevo nije pretvorilo u Gazu.

photo : ambasador Palestine u BiH Rezeq Namoora sa Nerminom Nikšićem premijerom FBiH, arhiv