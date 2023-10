Vildan Ključo, uhapšeni terorista iz Mostara, povratnik iz Sirije i Iraqa kao i Dodik odbio ustati pred sudijom i ‘otključao’ bravu : pravdao se vjerskim razlozima

* BiH, iako sa najvećim brojem svojih državljana u redovima ISILA/ISISa i ‘Islamske države’ obzirom na broj stanovnika, još uvijek nema državnu strategiju za učinkovito i pravilno djelovanje sa svojim teroristima nakon što se uhapse ili uđu dobrovoljno u BiH. U vrijeme dok je Fahrudin Radončić bio ministar sigurnosti i po njegovom prijedlogu usvojen je i poseban zakon o povratnicima iz Sirije i Iraqa gdje su pooštrene kaznene odredbe, međutim sporadična suđenja ovim licima pokazuju da je to sve drugo osim pooštrene kaznene politike. Mahom se izriču kazne do godinu dana zatvora (osim u nekim izuzecima) koje vehabije teroristi s lakoćom otplate, bilo je slučajeva da se takvima u izricanju kazne čak učešće na stranom ratištu uzima i maljoljetnička dob ‘kao olakšavajuća okolnost’. Bez obzira na javne slike otkidanja glava, prijetnji, trovanja vode nemuslimanima i druga teroristička nedjela, kroz suđenja se povratnički ratnici pravdaju da su bili mladi, zavedeni, spajali se s porodicama, nisu bili u ratu već prodavali krompir na pijaci ‘da prežive’ i sve u tom stilu. A sud uglavnom prihvati.

* Nesporna je činjenica da se BiH nije nikada snažno, ozbiljno i energično uhvatila u koštac sa ovom populacijom, čak više ovakvim ‘sudovanjem’ a posebno nekakvom ‘rehabilitacijom’ koju su izmislili advokati optuženih (gdje je dovoljan zapisnik vještaka doktora pa da se zaključi kako su optuženi priznali krivicu i pokajali se te postali uzorni i fini građani BiH) da se zaključi kako je proces resocijalizacije koji traje godinama upješan za mjesec dana. Dok mediji, botovi, Rijaset i ostatak socijalnih mreža urade svoje. ‘Vidi šta nama rade’, mi ‘žrtve, ‘napad na vjeru i muslimane’, i eto za Sud još razloga za razvodnjavanje i suđenja i kazni. BiH neda svoje vehabije teroriste, neda ‘ljagu’ na državu kojoj se ta packa često servira.

Ne zna se također ni broj tzv. ‘paradžemata’ koji su ‘van kontrole Islamske Zajednice BiH’ o kojima je javnost brujala, ali se svi sjećamo kako je Reis političar SDA Kavazović to ‘uspješno riješio’ i nastao muk. On je naime, pod pritiskom međunarodnih faktora objavio ‘rezoluciju o stavljanju paradžemata pod jedan kišobran’, pod njegovu kontrolu i ostavio im rok, dokument je objavljen januara 2016. a rok je bio mjesec dana. Nakon toga više niko u BiH ne priča o vehabijskim i selefijskim zajednicama i džamijama, ‘sve je završeno’.

Totalno netačno. Navodno nakon godinu dana po informaciji Reisata još je ‘samo’ 69 džemata odbilo da se stavi pod kontrolu Rijaseta, sve ostalo je dovršeno. Činjenice i rijetke vijesti ipak govore kako broj nije tačan i takvi džemati i dalje ‘rade’ kao i prije, čak i u centru Sarajeva, Reis je sve što ‘bude kako nevalja’ ostavio i prebacio na ‘bezbjednosne službe’. Ova finta Kavazovića je čista talašika, svi znamo da je on još dok je bio muftija u Tuzli svesrdno kao i njegov prethodnik ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić branio vehabije, dolaskom pod ahmediju Reisa nije se nimalo promijenio.

* Tako, sa sigurnošću se još u BiH ne zna tačno ni koliko je bh familija po logorima navodno razbijene i nestale ‘Islamske države’, niti koliko je tačno naših državljana terorista još nedostupno organima gonjenja. Za ovakve zasluge ne treba kriviti samo Reisa, mora se reći da ‘zasluge’ pripadaju i bivšem ministru sigurnosti Draganu Mektiću koji je sve onako, ležerno i uz instagram zafrkanciju i ‘dokazani patriotizam prema BiH’, namjerno prespavao ovaj problem zbog kojeg je BiH još uvijek u temi terorizma, pranja novca i sličnih problema u godišnjim izvještajima EU, svjetskih banaka ili Amerike. Čak i u turističkim preporukama.

Posebno, iako svi znamo, niko ništa ne poduzima niti uopšte zalazi u mnoga vehabijska naselja u BiH koja žive po šerijatu i islamu, rijetki su oni koji tamo mogu prići bez dozvole ‘šejha’ ili ’emira’, gazda tih naseobina. Gdje se na ulazu vijori (uglavnom viHori) zastava ISILA, kao nešto najnormalnije.

I jeste normalno, Islamska Zajednica je davno i javno rekla da je na zastavi ‘pečatnjak Muhameda’ i da nositi taj znak na zastavi ili majici nije krivičo djelo ni prekršaj. Zato se znak i nosi i na zastavi čuva.

* Na potjernicama Interpola je još nekih desetak ‘probranih’ terorističkih bh faca ove vrste, jučer je otpočelo suđenje jednom od njih. Vildan Ključo (1986) iz Mostara je, nakon što je u Turskoj dobio od svoje bh ambasade ‘papire’, došao u BiH pa ga naše službe uhapsile a u tužilaštvu optužili. Naravno tip kao i sve vehabije teroristi ima advokata i Ključo je jedan od ‘kapitalaca’ sa liste Interpola, u grupi od njih osam, nalazi se u pritvoru.

Njegova dbrana je slična ili ista ostalima. Ništa nije kriv, nije se mogao vratiti ranije ‘zbog silnih grupa koje mu nisu dale da dođe u BiH’, advokat traži kućni pritvor i nadzor, tip još traži zdravstvenu zaštitu jer je izranjavan. U terorističkim akcijama ili na pijaci, biće ovo drugo.

No, ima i ovo. Odbio je primiti dokazne materijale, čak više odbio je ustati pred sudijom kao i Dodik. Kaže, ne dozvoljavaju mu ‘vjerski razlozi’.

Naravno, Dodika ‘bole leđa’ a Ključu boli islam vjera i obojica zbog nepoštivanja suda prođu nekažnjeno. Sudija u procesu Ključe kaže da ga neće kazniti jer ‘neće da to utiče na odugovlačenje postupka’ budući da su Ključu ‘čekali 11 godina’.

Naime, još prije deceniju i više, Ključo je itekako bio dostupan organima gonjenja i nađen u Livnu ali je i pored potjernice ‘ispario’. Što znači da njega kao Dodika leđa ne boli islam, njega boli ku*ac za bh organe kad zna kako će proći. Plus, advokat traži ‘nagodbu’ jer se tip, kaže, ‘vratio dobrovoljno’.

Jašta nego, no i bez obzira na ishod postupka ovom teroristi, ovaj problem u BiH i dalje ostaje.

‘Islamska država’ još nije zaključana kako su mnogi tvrdili. Ključo je ‘otključao’ bravu u svojoj BiH.

photo : manja lista bh terorista sa potjernica, arhiv