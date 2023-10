uoči i poslije Kongresa SDA : Bakir Izetbegović ‘stand up’ – galgen humor : Mi i Amerika-raja!

Ne, nije ona ‘mi smo spasili narod u coroni’, Fadil je to odradio perfektno u ‘montiranoj aferi respiratori’, ‘suočili smo se sa emigrantskom krizom, sa napadima na državu i njen poredak’, suočili smo se ‘sa lošim radom pravosuđa’, sa ‘neprincipijelnim udruživanjem domaćih i stranih faktora sa ciljem da se SDA komprimituje, oslabi i u konačnici izbaci iz procesa političkog odlučivanja u Bosni i Hercegovini, i da se na taj način dodatno oslabi bošnjački i probosanski politički faktor’, nipošto se nismo opušteno i pošteno mogli nasmijati Bakirovoj doskočici kako ‘ne razumije stavljanje ‘Osmice’ i Fadila Novalića na crnu američku listu’, ili šta znam onom što ti od smijeha zatrese čitavu utrobu, kao ono suočavanje sa ‘poništavanem diploma istaknutih kadrova SDA’ iskusnih kadrova u Kliničnom centru u Sarajevu, ‘spinovanjem’ sa Sebijom koja je ‘uvela reda na KCUS’ i Fadilom Novalićem ili ‘podmlađivanjem kadrova u SDA i odlasku ‘ratnih kadrova iz stranke uskoro’ – sve je to odisalo vi­še ozbiljnošću nego li vicem, ma raja, smijeh nije toliko dolazio iz grla ni kad je uzviknuo kako se ‘dio međunarodne zajednice i administracije odmetnuo od stavove njihovih država’, čuo se samo Salko Zildžić kako potiho apludira dok surfa po telefonu tražeći na e-Bay aplikaciji najpovoljnije cijene za kupnju diplomatskog pištolja i iskaznice OSAe …

Ali kad je onako šeretski i potezom iskusnog komičara nabacio kako je SDA demokratska probosanska stranka pa dodao govoreći o Americi ‘mi smo na istoj liniji, odstrašćeni će otići‘, e, onda sam stvarno pukao od smijeha. Suze su mi štrcale na sve strane.

I ne samo ja, nacija je pala u trans i ‘delikventirijum’ do sad ne viđen na skupovima zabave i dokolice.

Tek tada smo shvatili značaj stand up uradaka SDA zabavne agende, smijao se čak ovom veselo ispričanom vicu i mudžahedin i ratni zloćko ‘Muderris’ Halilović Bakirova maskota ispred Islamske Zajednice BiH nabavljena u ime Reisa, krečali su od dragosti silni SDA botovi – radikali sa interneta koje je ugostio, ma grohotom se nasmijao i američki ambasador u BiH koji je ovu vanrednu dozu humora posmatrao u svom kabinetu.

Veselje, suze i dobro raspoloženje ovom doskočicom nije pomutila ni izjava mađaHnog Halida Genjca mladog ginekologa SDA, svježeg kao onaj ‘starac Fočo od stotinu ljeta’ iz naše epske poezije, koji je umjesto Šemsudina Dedića pozvao za govornicu Šemsudina Mehmedovića, Bakirovog nesuđenog protukandidata, ovo sa Amerikom bu je bilo najžešće i najmasnije. Jeste Tite mi, nije izdržao ostati ozbiljnim ni ambasador Pakistana u BiH Nj.E. Rezeq Namoor, zagrcnuo se od smijeha, jedva su ga povratili u normalu silnim pljeskom iako situacija u Palestini i Izraelu nije nimalo vickasta. Sva se ‘Zetra’ tresla od suza i izmamljenog zadovoljstva. Definitivno smo izgubili nekadašnjeg Bakira, gubitnika i sprčenog u faci političara sa osmijehom zagrižene kisele jabuke, ali smo mnogo toga dobili.

Prvo i najvažnije, Amerika je postala ista kao SDA, znači vesela, vickasta i zabavna država, a drugo, dobili smo najboljeg komičara na prostorima BiH i šire i uže iz domena crnog (‘galgen’) humora, što nam je do sada mnogo falilo.

Nezvanično saznajemo da je ovaj vic odlično primio onaj američki ambasador Murphy, ‘sa čizmicama kauboja što se smuca po kafanama i prepričava viceve o naslijedstvu stranke od Oca Alije‘, onaj što je ovu komediju gledao od kuće i što se ‘odmetnuo’ od svoje administracije, i toliko ga je to dojmilo i razveselilo da se naprosto od smijeha ukočio, mi bi rekli ispravnije ‘zacenio’, intervenisalo je medicinsko osoblje ambasade da ga vrati u normalu. Originalno Bakirovo ‘SDA is equal SAD’ naprosto ga izbacilo iz kaubojskih čizmica, frcile su preko kauča sve do televizora. Kad je malo došao k sebi, kažu vijesti iz dobro informisanih a neidentifikovanih izvora da su mu prve riječi bile optimistične.

‘My Good, what a funny nation, unbelievable … oh my Good, Bakir is so good… ‘.

P.S. svaka sličnost sa licima i događajem slučajno je _ namjerna.

photo : Sebija i Bakir Izetbegović nakon nastupa, arhiv