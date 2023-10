Aleksandra Prijović je tri puta zaredom rasprodala ‘Zetru’, Bakir Izetbegović samo jednom, dok je državu prodao više puta : 8. Kongres SDA je bila vjersko-politička Olimpijada kakvih smo se u BiH već siti nagledali, parada ‘preduboke vjerske države’, festival kriminalaca, botova i isluženih vojnika partije …

Prošao je VIII Kongres SDA kleptokratije, događaj kakvih smo se u BiH već siti nagledali, svaka od stotinu i više političkih bh partija ima svoje, i kao i prethodne, ni ovaj nije poseban niti je izuzetak jer su sve skoro jednake, uz opasku da je ovaj bio malo ‘jednakiji’.

Znali smo unaprijed da će Bakir Izetbegović biti ‘izabran’ za predsjednika zbog javno najavljenih poteza u vezi kandidovanja kada je brutalno sasječena kandidatura jedinog navodnog oponenta (ali i zbog ustaljene bh političke prakse doživotnog biranja predsjednika partija u BiH), djelovanja izborne komisije SDA odranije, znali smo i moguće kandidate za vlast u organizacionoj šemi, događaj će ostati zabilježen samo kao medijska folklorna tribina kiča, taštine, bahatosti i moći ‘preduboke države’ i njenih vojnika. Iste face, stare priče, slatka nepromijenjena muzika.

Srbijanska folk pjevačica Aleksandra Prijović je u tri navrata zaredom rasprodala sarajevsku ‘Zetru’, evo Bakir je to uspio samo jednom. Ali je zato državu rasprodao nekoliko puta i opet ima zavidan broj pratilaca i ljubitelja dobre političke muzike. Bh raja voli zabavu, voli ovaj najskuplje plaćeni olimpijski sport u kojem ‘svaka dobiva’ samo raja gubi a ne vidi, nema iznenađenja.

Mediji su ovoj paradi merhabanja, patriotizma, uspjeha i slave dali značajan prostor sa različitim konotacijama. Iako su preovladavale one kako ‘je ovo kraj SDA i Bakira’, kako ova stranka tone sve dublje i kako joj slijedi krah, nisu u pravu. Alija Izetbegović je posijao zloćudno sjeme vladavine porodične dinastije i vjere u državnim baščama, ostali su plodovi njegovog rada, nema tog dezinfekcionog sredstva koje bi moglo počistiti sav hamelj, kriminal i opasnu ideologiju po državu, SDA je za više od tri decenije instalirala svoje i Alijine potomke u sve pore vlasti, čak i da nije ostao doživotni ‘Maršal’ na čelu, sve bi bilo isto. Šemsudin Mehmedović kao jedini protukandidat kojem nisu dali ni da ovjeri kandidaturu, da je ostvario svoje snove, bio bi isti ili bolji od Bakira.

Vidimo kako se neki bivši Alijini suradnici i uhljebi ubiše od truda da dokažu kako je Alija bio ‘Pejgamber’ i demokrata, neopisani liberalac i čuvar države a Sin mu totalno drugačiji, čisto pišanje u vjetar. ‘Od šta odpadalo na to gledalo’- kaže stara narodna poslovica’ – zato su takve budalaštine samo za naivne. Uostalom Bakir je svu svoju koncepciju i javno svih ovih lijepih bh godina i decenija objavljivao. I država i stranka su bazirani na željama i planovima Oca Alije i ‘Islamske Deklaracije’ tvrdio je i tako i djelovao u vlasti, tako će djelovati i u buduće.

Preuzimanje vlasti od ‘trojke’ ili koje druge brojke su samo privremeni ‘predah’, eto Bakira uskoro opet sa nama. Pored ovakvog rada i djelovanja organa Policije, tužilaštva i sudstva gdje su i dalje ‘vojnici partije’ na svom radnom mjestu i u ratom podijeljenoj (hvala Alllahu i Aliji) a zacementiranoj u Daytonu zemlji gdje se o vlasti odlučuje u tekijama i džamijama, tako kilave ‘promjene’ koje je samo biznis-spoj nezadovoljstva i pomoći međunarodnih faktora u BiH i koje ideološki nisu puno odmaknute od Bakira i Oca (budući da su to sve nekadašnje vedete SDA kuhinje, uključujući čak i nesposobnu SDP stranku), ni Bakir ni SDA ne trebaju brinuti. ‘Preduboka’ a ne ‘duboka’ država već uveliko odrađuje pripreme za povratak a ‘trojka’ pripomaže.

Ekspoze Izetbegovića je pravi raj za oči i uši ‘džirlo raje’. Svi porazi su pobjede, sve laži su po stoti put jedine istine, islamistička i vjerska država BiH je građanska, daje se prednost mladosti a sve metuzalemi od 70. godinica pa na gore, svaka izdaja je borba za žrtve i državu, svi su krivi osim SDA, međunarodna zajednica je ‘napravila grešku’, bez SDA nema ni države ni prosperiteta. I tako unedogled.

No, za razliku od drugih sličnih ‘olimpijada’ politike i horora u BiH, SDA je ipak napravila pravi pomak. Kongres je bio defile nosilaca ‘crne liste’, kriminalaca i koruptivnih čivija i faca, botova iz Islamske Zajednice i ratnih zločinaca, do sad nezabilježen. Kao da ih je Bakir namjerno sakupio i postrojio, ‘nasramotu’ svim državnim alatima borbe protiv korupcije i kriminala, pravi festival vjerskog radikalnog klera i političkih kriminalaca svih fela. Pa ih uz gromoglasni aplauz abolirao javno i dao do znanja šta i kuda sa državom u buduće.

Po onoj mudroj (‘jedan ode, dva se rode’ ) njegove hanume, zločeste profesorice i doktorice bez diplome i zvanja koju ne može ‘uhavizati’ ni pravni sistem ni međunarodna zajednica, ‘trojka’ pogotovu, još ih je i rasporedio u najviše organe SDA mafije.

Rodilo se, naslijedilo se – ‘valja ga ljuljati’.

Kao u onom starom vicu iz nekadašnjeg ‘mračnog sistema’.

– Hoćemo li braćo? Hoćemo! Moramo li braćo? Moramo!

– E, hoćemo jer moramo!

photo : VIII Kongres, bračni par Izetbegović Sebija i Bakir, arhiv