Utica NY : saga zvana ‘Sebilj’, druga sezona, stota epizoda, BACA u ‘autonomaškom leglu’

Najvažniji događaji u našem malom ‘Mistu’, u gradu emigranata na sjeveroistoku Amerike nisu lokalni izbori za načelnika i opštinsko vijeće, daleko su važnija dva događaja. Prvi, svi očekujemo da turbo-hadžija Bajro Smajić montira svoju ‘raketu’ munaru na svoju džamiju koja se kolokvijalno i od zajebancije zove ‘autonomaška’, pa da to proslavimo uz janjetinu i sergija-sadaku, drugi je daleko mudriji : početak gradnje male džamije u parku, kolokvijalno zvane ‘spomenik Sebilj’.

Ima tu još veselih ekskurzija za ‘Majke Utica-e’ po sistemu ja te vodim kao slijepca a ti plaćaš, pa sijela kod Pame u restoranu ‘Milano’ uz paprene ulaznice, pa nekakvih perušača i kestena ‘kod Dugog’ – Huseina Kajtezovića, ‘autonomaša sa dna kace’ (i još dublje i niže), gdje je Hanka Grabovica šefica džematske političke udruge ‘BACA’ (Bosnian American Community Association of Utica NY) dobila kancelariju u nekadašnjoj zgradi ‘Boys and Girls’ koja je sumnjivo promijenila dva vlasnika Bosanca i sada posluje kao kafana bez naslova, ali ovo sa hair česmom Hanke Grabovice je prioritet nad prioritetima.

Poslije putovanja u vrelo ljeto, sada se šire i slikaju ‘projekti’, najavljuje se ‘korak bliže do cilja’, samo što nije počelo, fejsbuk navijači (uglavnom par istih čitalaca i palilaca tipa Ajeta Bašić, stari lovator Nedim Mujić ili Zuda lokalni pjevač) Hanka bukvalno siluje aplikaciju ‘gofundme’ i ‘išće’ pare, ali nacijo fale dvije naglavnije stvari.

Projekat koji se sada slika, naručen je davno u St. Louis-u i već je bio najavljen, džematlije tog bratskog grada su ‘Sebilj’ odavno sagradile, sada valja taj isti ‘projekat’ ponovo utopiti i naplatiti, Grabovica najavljuje ‘razgovore’ sa domaćim građevinskim kompanijama’ iako se zna da će, ‘tender’ i izbor izvođača biti kao i kad se radila fasada na crkvi-džamiji kojoj sada tepamo ‘gradska’. Kada se pored stotine bh kompanija i firmica ‘odabrala’ firma glasovitog Bošnjaka iz druge Savezne Države’, ahbaba i rođaka tadašnjih šefova u crkvi džamiji Mehmedovića, Oca i Sina.

Dakle, projekat je tu, ali šta sa lovom, Hanka o lovi ništa ne priča? ‘Projekat’ dramčenja po internetu je propao, tu je BACA ukupila samo nešto ‘siće’ (19 od planiranih 150.000 dolara) za svoje ekskurzije i ‘trošu’, izvještaji po sijelima i restoranima su tajnoviti kao državna tajna, sada je sapunica ‘Sebilj’ ušla u drugu sezonu, treba pojačati epizode navlakuše. Mora se nešto vidjeti.

Jer, kao što smo rekli ranije ponovićemo opet. Laž je da će gradnja ovog bespotrebnog ‘spomenika’ koštati 150.000 dolara, cifra je daleko veća, međutim ‘uskupiće se’, kad se udare temelji. Nije isključeno da lovom pomogne i Opština Utica, ili Grad Sarajevo čak, bh biznismeni ili arapski i turski doktori, za džamije nisam siguran jer one samo uzimaju one ne daju, ko će sve biti izdašan saznaćemo kad pročitamo imena na stepenicama česme.

Do tada, ‘lajkajte’ Hanku i Sandru, i šaljite pare, šta se čeka?

Osim love, još jedno ozbiljno i drugo po važnosti pitanje je tu a Hanka ga ne postavlja. Šta će mo sa golubovima? Jebeš ‘Sebilj’ bez golubova. Niko osim političara džematlija tipa Hanke Grabovice i ovih veselih ptica uz ‘Sebilj’ u Sarajevu ne zna tako srati kao ove naše domaće ptice i bez njih ti je ‘Sebilj’ kao riba bez bicikla.

Za ponadati se da je BACA već naručila ‘specijalno’ jato ovih ptičica, ako nije ovo je zadnje vrijeme da to učini.

P.S. (Golubovima)

Ovo sa golubovima nije bezazleno, jer kao što vijesti našeg grada govore BACA i Hanka su se smjestili u ured najpoznatijeg goluba preletača Huseina Kajtezovića Dugog, poznatijeg kao građevinac ‘Golden Hammer’. Još poznatijeg kao beskopromisni podržavalac ‘ratnog zločinca Abdića’ (koji je u sastavu svoje nepobjedive vojske imao također specijalce ‘Golubove’), kako Fikretu tepaju Bošnjaci i džemati, zbog čega je ovaj nasmijani tihi Krajišnik Babino ime isticao čak i u imenu email adrese. ‘BabinForever.com’, Babin Zauvijek. Preporuke da se džematska i bošnjačka udruga smjesti u gnijezdo takvog ‘autonomaša’ (što je naravno vickasta fikcija našeg stila i života) koji je poznat više po sakupljanju sadake za borce Bužimskih brigada nego po herojstvu ‘autonomaša’ nije siguran džoker za udrugu ove vrste. I nije on jedini utički ‘autonomaš’ tog tipa ali jeste najupečatljiviji. Jer ‘Dugi’, iako često prisutan u humanitarnim akcijama poznati je golub preletač našeg džematovanja i sa njim nisi nikad siguran. Zadnji put je prije nekoliko godina oštro sakupuljao lovu za hodžu iz Bihaća kojeg je Bajro Smajić proglasio i prijavio kao teroristu pa je ekstradiran u BiH, Bajru je opljuvao i uzduž i poprijeko da bi nakon par mjeseci ‘preletio’ u njegov džemat. A sve ukupljeno za advokate jadnog hodže koji je naravno samo hodža a ne terorista, slilo se navodno u kasu Bajrine džamije. Čime su svi oni koji su sakupljali pare da se spašava nepravedno osuđeni hodža ‘terorista’ postali donatori Bajrinog Božjeg carstva.

‘Dugi’ će svakako biti Hankin veći donator jer on voli donirati, ali na ove istorijske činjenice treba podsjetiti, makar mu ime bilo u vrhu stepenica hair–česme.

photo : ‘Sebilj’ i golubovi, Sarajevo, arhiv