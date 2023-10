Bećirović i Komšić i njihov prijedlog Zakona o državnoj imovini je nastavak projekta SDA blokada, svađa i razdvajanja, neće proći u Parlamentu

* Problem regulisanja titulara državne imovine nije nastao sa pojavom Denisa Bećirovića u bh Predsjedništvu, postoji odkako ima i Dayton-skog Sporazuma i njega nije uspio razriješiti čak ni visoki bh predstavnik Ashdown jedini pravi ‘čistač’ u hrpi visokih predstavnika u BiH, neće to naravno uspjeti ni Bećiroviću i Komšiću. Koji su ovu problematiku osvježili namjerno i ciljano, da ‘preduhitre’ najave Schmidt-a i njegove odluke. Sa Denisom nastaju samo daljnji problemi, nesporazumi i blokade, a što je ostvarenje projekta SDA/DF/Rijaset koalicije u kojem aktivno pored Komšića sada djeluje i rumeno-zeleni izdanak otrgnut od SDP partije i ‘trojke’ u vlasti.

* Podsjećamo, Christian Schmidt uveliko sa grupom stručnjaka i eksperata razrađuje ovu tematiku i po njegovim izjavama blizu je prijedloga i rješenja, upravo zbog toga je najednom osvanuo prijedlog zakona o državnoj imovini iz radionice Denisa Bećirovića i Željka Komšića.Po poznatoj nelegalnoj matrici koju je ‘gazija’ Komšić uveo u praksu odlučivanja u Predsjedništvu “2 : 0 za nas”, preglasavanjem srpskog člana Predsjedništva, skupa sa Džaferovićem.

* Da li ovakav zakon treba BiH, odgovor je jasan – treba svakako. Međutim, da li će u Parlamentu proći ovako ishitren i ‘inat’ prijedlog dva jarana – neće zasigurno. Ne samo zbog toga što u Paralementu neće biti dovoljno ruku već i zbog činjenice da ovaj dio materije Dayton-a priprema Visoki bh predstavnik, koji se razlikuje od prijedloga ovog dvojca kavgadžija i ‘patriota’. Da je to tako, potvrđuje i vijest da se Schmidt danas ‘sastao sa Bećirovićem’ i da je tema razgovora bila upravo državna imovina.

* No, vratimo se ‘državničkom’ potezu i pjesmici ‘dva jarana istu ženu vole’- prijedlogu zakona iz Predsjedništva. Bećirović i Komšić u srž zakona stavljaju odredbu da je imovina državna, da entiteti, Kantoni i Opštine mogu raspolagati tom movinom samo onda kada im država dozvoli. Što u prijevodu znači : ‘ti ćeš Dodik raspolagati imovinom samo ako ti to dozvolimo mi’. Na to se generalno ne može progovoriti, međutim, Bećirovićev prijedlog je ispisan samo i jedino radi Dodika i Republike Srpske, raspolaganja državnom imovinom od strane opština, Kantona ili drugih subjekata u FBiH odvijaju se godinama i skoro svaki dan. Njega ta druga i odavno korištena otimačina i prisvajanje državne imovine kod ‘naših’, ne zanima. Schmidt pak, prema onom što je najavio daje mogućnosti da se nekom imovinom odlučuje i u entitetima, zbog toga je za svađu i raspič uvijek raspoloženi Komšić, a posebno za nadmudrivanje sa ‘neznalicom’ i ‘okupatorom’ Schmidt-om ovakav prijedlog zakona Bećirovića spika prihvatio.

* Nejavna obrazloženja straha gubitka državne imovine se vide u tome što će je Dodik založiti bankama i drugim kreditorima jer je prezadužen, pa će tako država bez nje ostati, ali niko se ne osvrće da to čine i u FBiH i u Hercegovini. Kako se tu daje hipoteka na silne kredite i ko to potvrđuje? Javna je tajna da je skoro sav Neum opština vlasnik državne imovine, da su ogromne površine državne imovine prešle u ruke Arapa i sumnjivih firmi u BiH, tajna nije nikakva da je nedavno Benjamina Karić Vijećnicu ‘uspjela’ upisati na Grad Sarajevo a državna je imovina i još državni spomenik kulture, i tako redom i listo po Kantonima. Sa ‘našom’ vlašću i pod ‘našom kontrolom’. Državnu imovinu grabi i upisuje na sebe i Islamska Zajednica BiH pod pravdanjem ‘vakufa’ ili šerijatskih zemljišnih knjiga i mnogi tajkuni zelene mafije, ali to ne smeta Komšiću ni Bećiroviću. Dapače.

* Posebno, debilna izjava Dodika kako će ‘proglasiti odcijepljenje’ entiteta Republika Srpska čim i ako Parlament ili Visoki bh predstavnik usvoje zakon kojim se ova imovina izuzima iz vlasništva entiteta, dodatno je gorivo i Bećiroviću i Komšiću. Oni su, unutar SDPa, skupa sa još nekoliko poznatih političara tipa Irfana Čengića, Benjamine Karić, u zadnje vrijem i Zukan Heleza, na tragu projetkta SDA/DF koalicije u sprezi sa Isamskom Zajednicom koji podrazumijeva stvoriti što veću klimu nezadovoljstva, blokada i svađe, što sve skupa govori da bez SDA/DF uhljeba u vlasti nema države BiH. Dakle, i njima odgovara odcijepljenje Dodika, time su korak bliže davno odsanjanom snu stvaranja ‘bošnjačke islamske države’. Samo o tome šute i vaze o ‘građanskoj’. Kilava ‘trojka’, računa ovaj dvojac, će u Parlamentu podržati njihov projekat jer ko će to (opet, po hiljaduti put) postati ‘izdajnik’ i krivac za propast države pa ne glasati za njihovo remek djelo od propisa, neka dobro razmisle, za uzvrat oni će ‘ispasti’ domoljubi i patriote bez granica.

* Naravno Visoki predstavnik ima rješenje i treba ga sačekati, a što će se vjerovatno i objelodaniti nakon što ovaj potez ahbaba padne u Parlamentu, međutim ova ekipa rušenja i zajedništva ne može čekati.

‘Poblem’ državne imovine kao ‘crvena linija koja se ne prelazi’ je, kao što rekosmo, postojao oduvijek. Dayton niko nezna a svako ga tumači, originala nema i dok je SDA bila u vlasti i trgovala sa Dodikom, nije se otvarao. Nije bilo ‘u interesu države’. Čim je ‘trojka’ preuzela vlast, SDA/DF i ostala boranija štetočina krenule su u akciju. Nakon izjave Nikšića sa jednog od sastanaka sa političarima Republike Srpske gdje je izjavio da se ‘neće svađati oko nekih tamo njiva koje niko ne obrađuje’, krenula je hajka i virus domoljublja. Nikšić je dobio posprdni nadimak ‘Njiva’ a njive i oranje su postali glavni problem kojeg evo nude na tacni Željko i Denis. Raja kao i obično navija po internetu, političari ‘fejsbuče’, ‘spašavaju državu’.

Usuđujem se reći, čak i kad bi prošao u Parlamentu a neće, ovakav Beirovićev zakon bi nažalost, završio kao i ranije nametnuti zakoni od strane Visokog bh predstavnika. Niko ga ne bi poštovao, odnosno svako bi ga primjenjivao na način kako mu odgovara, kao i do sada.

Oni to znaju ali kako unaprijed sumnjaju i ‘znaju’ kako će Schmidt postupiti u slučaju državne imovine ‘u korist Dodika i Čovića’, nisu čekali da pročitaju prijedlog OHRa. Napad je najbolja odbrana.

U stvarnosti, i u jednom i u drugom slučaju, biće kao u onoj monodrami Pejakovića. ‘Or’o ja njivu.. ..

photo : dvojac bez kormilara u bh Predsjedništvu, Željko Komšić i Denis Bećirović, arhiv