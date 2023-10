nije šala, dva scandala : Islamska Zajednica BiH bi da odlučuje o komandovanju EUFORa u BiH, ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa ratni profiter, bivši Reis i savjetnik Kavazovića ‘zvanično’ na Kosovu i Sjevernoj Makedonij, a Dino Konaković ‘fejsbuči’o Dodiku …

*** Naša ‘suverena’ pa još i ‘jedinstvena’ obiluje scandalima svaki dan. I kod kuće i vani.

Kod kuće, u državi, glavni akteri u tim aferama su domaći kriminogeni političari, ‘lideri’ u vlasti, vani, u diplomatiji, ministri i članovi bh Predsjedništva. I, naravno emisari Reisa Kavazovića, jer i oni su vlast.

Vlast je kao što znamo sklepana ‘s brda i zdola’ uz pomoć Visokog bh predstavnika i Međunarodne Zajednice i uz pomoć naroda, izbora i demokratski pokradenih izbora, ma šta god značila ta kovanica za hrpu bezbojnih i izgubljenih građana države na osnovu još ‘sklepanijeg’ Daytonskog Sporazuma i tobožnju smjenu vlasti, pa scandala ne fali. Zadnja dva su iz domena vanjkih poslova i naših unutrašnjih zavrzlama, vrijedi na njih podsjetiti. Jer, iako se prsimo da smo demokratska i suverena građanska država sa težnjom ka EU i poštivanju savremenih prava, propisa i Ustava, u BiH pokazujemo drugačije. Svako radi onako kako hoće.

*** Prvi je, ‘reakcija’ Islamske Zajednice na moguću smjenu komandnog sastava EUFORa u BiH.

Iako bi se sa ovom temom trebalo baviti bh Predsjedništvo, ministarstvo odbrane ili vanjskih poslova, bh Reis se ne zadovoljava samo vlašću državom iznutra već uređuje i njene vanjske diplomatske odnose. Tako ‘agencija MINA’ (bolji naziv za novinsku agenciju ‘mirotvorne’ vjerske organizacije se nije mogao izabrati) reaguje zvanično na mogućnost da bi komandu snaga EUFORa u BiH mogla preuzeti Mađarska. ‘Zabrinuta je’ i tome se oštro protivi.

Šta ima u ovim poslovima tražiti Islamska Zajednica, najprofitabilnija vjerska udruga i firma u Bošnjaka, nakon ovakvog postupanja Reisa sa horor očima hodže Kavazovića, niko od bh zvaničnih struktura se ne pita.

Što implicira da se Reis sadašnji kao i onaj prethodni koji ga sada zvanično savjetuje, nisu odrekli postulata BiH kao islamske države.

Nigdje u Svijetu nije poznato da se vjera miješa u unutrašnje i vanjske poslove države do li kod nas, mi smo i po ovom kao i po mnogo čemu drugom, prvi i prepoznatljivi. Naravno, u svojoj reakciji ‘MINA’ i ne krije aspiracije u vladanju i kreiranju države BiH pa politizira, prateći svoju bratsku političku mafiju u partiji SDA i njenu posestrimu DF Željka Komšića. Tako njen ministar vanjskih poslova Muhamed Jusić ‘zabrinutost’ pravda ‘mišljenjem većeg dijela bh javnosti’ (a to je domet SDA/DF/IZ dogovora) da Mađarska svojom politikom preferira druge ‘određene političke stranke u BiH’. Koje ‘potkopavaju Ustav i temelje države BiH’ a Islamska Zajednica i ‘one druge’ njene partije to neće dozvoliti. Jasno je kao dan čije stavove zastupa Jusić u ime Reisa, ali ne samo što je glupo i beskorisno, ovakvo istupanje je politički veoma štetno po državu i Bošnjake u čije ime ovaj hodža istupa, međutim kao što rekosmo od strane onih koji bi trebali reagovati samo muk i tišina, kao oštar znak odobravanja.

Jusić istupa kao pravi ministar vanjskih poslova jer je po funkciji ‘direktor Uprave Rijaseta za vanjske poslove’, dakle njen ministar vanjskih poslova, čime ‘de facto i de iure’ potvrđuje da BiH nije građanska već islamska država, i stavlja se iznad zvaničnog ministra vanjskih poslova ili ministra odbrane BiH. Ili članova bh Predsjedništva. Koji su na sadašnjim funkcijama samo ikebane Rijaseta. Kako znamo na kojim postulatima se gradi i preferira država BiH ništa čudno, ali siguran je to znak da je ovakav istup isamske udruge samo prilog više u razbijanju države po Ustavu i Daytonu, i još korak više ka ucrtanom cilju da se od postojećeg manjeg dijela države napravi svoja prćija i begovat.

Islamska Zajednica je odavno u međunarodnim vanjskim poslovima. Za razliku od drugih konfesija u BiH ona zvanično ima i dva predstavništva. Jedno u Bruxellesu a drugo u Washington DCu, gdje se kroji sudbina države. Tu obavezno navrate kad su ‘na službenim putevima’ i bh vlastodršci pa je tako ‘halka’ uspostavljena i šutnja i reakcija na ovako opasne stvari zagarantovana.

Nije bilo za očekivati da se po ovome oglase Konaković, Bećirović ili ratoborni ‘gazija’ Zukan Helez, Komšić Bošnjak posebno, zato jer iz njihovog dosadašnjeg djelovanja ništa različitog se ni ne naslućuje. Naprotiv. Reis je samo umjesto njh odradio svoju političku zadaću. Dovoljno je samo podsjetiti da je Bećirović u Predsjedništvu za bh ambasadore imenovao osim Lagumdžije i hodže iz Rijaseta.

*** Drugi primjer je još drastičniji a upriličio ga je Kavazovićev penzioner i savjetnik ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić. Poznato ime ratnog profiterstva i kriminala ispod ahmedije. Koji u centru Sarajeva u otetoj kući komunističkog generala Rate Dugonjića koja je ‘pripala’ firmi ‘Hidrogradnja’ i za koju je država biH dala ovoj firmi tri stana da bi kuću dobio Cerić, tu ‘Hižaslav’ uzgaja kokoši, patke i guske te ispod plastenika kupus, paradajz i boraniju, u ono malo vremena kad nije u avionu. I kad ne uči molitve ili ne piše ‘reakcije’ i pisma.

I ovaj drugi primjer se odlično uklapa uz prvi.

Akademik muftije Zukorlića iz Novog Pazara iako osim savjetničke funkcije Reisa i funkcije predsjednika u nekakvoj fantomskoj udruzi Bošnjaka nema nikakve ovlasti u zvaničnim državničkim poslovima, ‘zvanično’ je posjetio vlade Kosova i Sjeverne Makedonije i tamo ‘državnički predstavio BiH’. Ko ga je ovlastio, platio mu put i smještaj te posebno dao mu dozvolu da zastupa državu BiH za bh vlast i medije nije uopšte bitno. Bitno je da se ‘talasa’ i naprđuje, ovaj stari majstor prdeža je na tome i doktorirao.

Tako je prevarant i krimos Cerić ‘iskoristio’ nekakav nacionalni Dan Bošnjaka, praznik 28. Septembar za ovu ‘zvaničnu posjetu’. Podsjećamo, zvanično nema podatka ko je i kako donio odluku da se ovaj dan ‘proslavlja u BiH’. Po zvaničnom kalendaru praznovanja IZ BH u taj dan se slavi ‘Dan ulleme’, bh civilna vlast nije nikada zvanično donijela odluku o slavljenju datuma 28. Septembra u smislu Zakona o praznicima, pa se može pretpostaviti da je to učinila uzput i na svoju ruku IZ BiH ili Preporod. Ali, praznik su bh bošnjački zvaničnici prihvatili svim srcem. Tako u povodu ovog dana čestitke frcaju, šalju ih i Bakir Izetbegović i Šefik Džaferović sa zvaničnih funkcija države kao i mnogi drugi, a zapravo se radi samo o sjećanju na dan kada je organiziran Prvi Bošnjački Sabor i kada nam je Alija Izetbegović sa vjerskom elitom nezakonito u podrumu hotela ratne godine 1993. promijenio ime. Kada smo od Muslimana postali Bošnjaci. Ovaj ‘praznik’ se slavi više zbog toga što su na tom Saboru ozvaničene ranije ideje o ‘stvaranju krijeposne islamske države Bosne’, na čemu se još aktivno a polutajno i radi.

Kako god, ‘Hižaslav’ je po Kosovu i Sjevernoj Makedoniji pa čak i u njihovim Parlamentima kako kaže ‘po pozivu’ predstavljao Reisovu državu. Iako zna da u pogledu Kosova nema zvaničnog stava u vezi priznanja te stvorene države, on se preko leđa i na račun Bošnjaka ‘u inat’ (jer to je geslo i postulat Islamske Zajednice i bošnjačkog vodstva u državi) uslikao sa Kurtijem premijerom Kosova. Dijelio je svoje cvijetiće Srebrenice istim žarom kako ih dijeli i teroristima po dijaspori tipa Ramzana Kadirova u Čečeniji, gdje često boravi. Čak, slikao se i mazio je sitnu dječicu, što je za jednog hodžu tipa Mustafe veoma delikatan i zahtijevan posao, obzirom na njegova iskustva iz Gluhe Bukovice gdje je branio hodžu pedofila.

Bošnjački radikalni mediji slave ovu diplomatiju Reisovog kurira i savjetnika sa ciljem da što više ‘napakoste’ Srbiji, jer to je sada cool i to nam je ‘farz’ tj. fetva ili naredba.

Volio bih da ‘Hižaslavu’ zasladim ovaj datum sa činjenicom da uz Dan Bošnjak slavi i Dan Autonomije u Vel. Kladuši kada je Fikret Abdić proglasio državu ‘Zapadna Bosna’, ali nismo u dobrim odnosima i nemam toliko hrabrosti da mu pokvarim diplomatiju. Samo neka se slavi.

Za to vrijeme slavlja kada Reisovi ambasadori aktivno rade ‘na terenu’, ministar vanjskih poslova BiH Dino Konaković po ‘fejsu’ naglaba o vanjskoj politici dopisujući se sa Dodikom.

Namjerno ne primjećujući da mu je Reis oteo zadaću.

photo : Reisov ambasador ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem, u okviru : šef diplomatije Rijaseta Muhamed Jusić, arhiv