Christian Schmidt od Potočara pravi eksteritorijalni dio Federacije a od nevladine udruge instituciju, međutim ni to mu ne pomaže da povrati moć, ugled i propuštenu diplomatsku snagu – Bošnjaci o njemu imaju isto ili gore mišljenje od Dodika samo što to kao po običaju zvanično ne pokazuju, brani ga jedino džihadista i ižvakani političar Emir Suljagić jer je dobro omastio bradu od njegovih ‘nametanja’.

Davno smo konstatovali da se visoki bh predstavnik Schmidt ‘samoubio’, sve što on lično i međunarodna zajednica poduzimaju i planiraju u buduće u BiH, čisto je oživljavanje živog mrtvaca. Kojem je dženaza zakazana. Odklanjaće je Bošnjaci a Dodik će pokriti troškove ‘sahrane’. Propustio je ono što je trebao prvo uraditi a to je smjena i zatvaranje ‘lidera’ sve tri konstitutivnosti i oduzimanje njihove imovine i mnogo još toga važnog za BiH.

Njegov zadnji odlazak u Potočare kod nacionaliste, islamiste i džihad bojovnika Emira Suljagića pa ‘nametanje’ novih zakona za ovu nevladinu udrugu pod zaštitom Federacije i OHRa, samo su dokaz više koliko je uporan u svom nestajanju.

Vidjeli smo da je ova ‘igrarija’ sa žrtvama genocida koju su nakon decenijske hibernacije oživjeli Bošnjaci i prethodni VH drug Valentin Inzcko totalno neproduktivna i da koketiranje VPa sa islamom, bh ratom, genocidom i sa Reisom samo donosi dodatne tenzije, svađe i razvaljivanje ionako krhke države, međutim Scmidt nastavlja gdje je prethodnik za(o)stao. Podsjećamo, nametnute izmjene krivičnog Zakona gdje je negiranje genocida ukalupljeno u krivične propise stigle su nam dan prije nego će Inzcko koji godinama nije ništa radio a nakon što je ‘posjetio Potočare’ i do danas evo već su prošle dvije godine, po opjevanom Zakonu niko još nije ni optužen ni osuđen. Ali su zato ojačale nacionalističke i fašističke tenzije, niklo je na desetine novih ‘fondacija’, ‘instituta’ i palo na stotine krivičnih prijava a država BiH postala još nesposobnija i slabija čak i pored demokratski pokradenih izbora. I dok se Valentin odmara i troškari zarađenu lovu pored penzije, mi još uvijek glođemo njegove bačene koske. I koske žrtava genocida.

Da ne bi ostali totalno gladni, Schmidt ili ‘Švabo Šmit’ kako mu tepaju Bošnjaci, da bi skunuo sa vrata opasnog i prljavog prevrtača političara Suljagića i ugasio njegove svakodnevne uvrede i medijske metke i granate, te umirio Reisa i natociljane ratoborne Bošnjake, VP se odlučio na iznenadni poklon 6 miliona KMa Suljagiću za njegove ‘projekte’, knjige, analitičare i megalomanske zahvate, a kad ni to nije bilo dostatno, Schmidt je ovih dana spakovao još jedan poklon. ‘Nametnuo’ je ono o čemu već godinu i više priča Suljagić odkako je prestao da reketira medijski Shmidt-a kao ranije a to je da se ovo najpozantije groblje u BiH pretvori u državnu instituciju. Knjige za ‘educiranje đaka i studenata’ koje je Suljagić već odštampao i po kojima će se genocid izučavati u školskim klupama, Schmidt je ‘ovjerio’, sad će mo imati pored tri istorije, pored dvije škole pod jednim krovom dodatno gorivo za cijepanje školstva i istorije. Nigdje u Svijetu nije zabilježeno da jedna ovakva ustanova priprema i radi udžbenike osim do u BiH.

I, to nije sve. Iako genocid u BiH i po dijaspori ‘izučava’ na desetine ‘instituta’, ‘muzeja i akademija’ sve uz džemate i džamije ili u neposrednoj blizini, Schmidt se potrudio da i Potočari imaju svoj ‘Institut za izučavanje genocida” (koji godinama postoji i ‘izučava genocid’ u Sarajevu, također), čime je opet ozakonio sve Suljagićeve dosadašnje angažmane silnih analitičara, teoretičara i politikologa koje je pozapošljavao u ovom groblju i Memorijalnom Centru, sad i u buduće će mo imati ‘zvanični Institut’ iz Potočara koji će plasirati ‘jedinu pravu’ istoriju, bh rata i države na način kako je to osmislio Suljagić u suradnji sa Islamskom Zajednicom BiH. Ujedno je Schmidt javno pohvalio osvjedočenu štetočinu na grbači žrtava Muniru Subašić, ‘majku nad majkama’, prijedlog Bošnjaka za Nobelovu nagradu.

Notorno je da kad god zapadne u ćorskokak sa svojim neradom i ignorancijom, Schmidt trkne ili se ukaže i ‘oživi’ kod Reisa, ili u crkvi u Banja Luci, naravno u Potočarima u svako doba. Tako je radio i njegov prethodnik.

Njemu su nakon prijetnji hapšenjem i katolička crkva u Šeheru i groblje u Potočarima došli kao ektseritorijalni dio FBiH, gdje ga neće niko ni prvocirati ni hapsiti. Žalosno, ali ovim uporno ide na mlin Dodiku ali više od toga Bošnjacima, koji odavno zagovaraju bedastu teoriju proglašenja Srebrenice districtom. Schmidt se zapravo udvara kao i svaka ružna i stara mlada, ne može blesavije i grđe, međutim đuvegije nema i neće ga ni biti. Na isti način kako se vehabije i brojni ‘moralni čistunci’ Sarajeva kad im ‘zagusti’ skrase i pobjegnu u džamiju Kralj Fahd gdje bh Policija i bezbjednosne strukture ne smiju priviriti jer tak kaže Sporazum između Saudi Arabia i IZ BiH odnosno države, tako je i Schmidt svoju hrabrost ulaska u Repubiku Srpsku pokazao pojavljivanjem u crkvi a potom i u Potočarima. Znajući da ma kakav bio diktator i autokrata, tu ni Dodik neće poslati svoju policiju, imao bi više štete od toga nego koristi.

Kad bi sve ove budalaštine koje Schmidt čini u namjernom očaju i nemoći PICa i međunarodne zajednice bile čak i opravdane, a nisu nikako već su naprotiv to sve dodatni izvori sukoba, zavađanja i diobe, opet se Schmidt-u smiješe iste face, opet mu je ista sudbina. Njega Bošnjaci vole malo više nego Dodik samo što to zvanično i uvijeno plasiraja drugačije tvrdnjom kako nam treba OHRa a ne Schmidt. Kao kad ‘napadaju’ Bakira a hvale mu Ćaću Izetbegovića iako se radi o istom pokvarenom i potrošenom materijalu. Čereče ga i uzduž i poprijeko i niko ga ne brani niti odobrava njegove poteze osim Suljagića koji je debelo podmazan njegovim ‘nametanjem’, više ga pljuju i naprđuju od Dodika. Koji je za razliku od njih iskren.

Transparetno bezobrazan, bahat i primitivan jer mu se hoće i jer može, odmah rekao svoje.

Kako je Inzcko svoj odlazak najavio nakon posjete Potočarima i ‘nametanja’, da li to znači da i Schmidt sve češćim prisustvom u Srebrenici ‘išareti’ nešto slično, ostaje da se vidi i čuje.

Posvađani njegovi šefovi ambasadori i ministri PICa na zadnjoj sjednici u svojim komunike-ima u medijima ne slute na dobro. Po Schmidt-a, naravno, ali njega ionako više ne treba žaliti. Sam se prežalio.

