Monstrum ili žrtva medija : Ako se utvrdi da je ortoped iz Brčkog Nebojša Mraović donio leš iz Srebrenice pa ga sakrivao godinama a onda tajno sahranio ispod fontane, lako će se osuditi i kazniti, ali šta ako to ne bude tako, ko će biti odgovoran za medijsko čerečenje, linč i metu na čelu?

Niko, i temelji srušene crkve u dvorištu Fate Orlović u Konjević Polju su stotinu puta oglašeni kao tajna grobnica žrtava pa dva puta prekopavani i kad je konačno utvrđeno da tu nema ostataka žrtava, više to niko ne spominje, slična priča se u medijima odvijala i u vezi pronalaženja ostataka Avde Palića pukovnika ArBiH

Poznato je da su mediji ‘sila’, da su prvi među ‘zvizdačima’ i da su prijeko potrebni javnosti koju zapravo i kreiraju, zna se da mogu pomoći u otkrivanju kriminala, zločina i korupcije ali isto tako mogu nanijeti zla više nego političari, naročito kad su u sprezi sa vlašću. Onda je njihova uloga štetna i nemjerljiva, ali izostaje odgovornost za učinjeno. Znamo da u BiH mediji pod kontrolom vlasti svakodnevno bljuju vatru, pale raju jer su svi pod kontrolom uz časne izuzetke koji se na prste ruke mogu izbrojati, međutim zadnjih dana su objavom vijesti pokazali da su morbidniji od same vijesti.

Navodno, nekompletirani ostaci žrtve prošlog bh rata ekshumirani su u dvorištu porodične kuće doktora -ortopeda Nebojše Mraovića u naselju Srpska Varoš u Districtu Brčko i po medijima ‘otvorena je istraga’ ne navodeći protiv koga, Tužilaštvo je kažu ‘poduzelo korake’ a ostaci tijela prebačeni na ekspertizu i vještačenja.

Znajući da su srpske vojne i civilne vlasti sa sekundarnim pa i tercijarnim grobnicama i sakrivanjem žrtava zaista uzrkovali brojne probleme ne samo porodicama žrtava već i odnosima u BiH i bez namjere i imalo empatije prema takvim neljudskim i kažnjivim postupcima, mora se ipak reći da je vijest uz dr. Mraovića za sada ne samo bizarna već i skandalozna, po forsiranju i već opštepoznata u bh medijima.

Naime, u vijesti sve vrvi od onog ‘pretpostavlja se’, ‘smatra se’, ‘prema nezvaničnim podacima’, osim toga već se navodi ‘kako se pretpostavlja da je žrtva bošnjačke nacionalnosti iz Srebrenice’, kao da je dovoljan pogled na ostatke skeleta pa da se sve to odmah utvrdi.

I ne samo to, vijest dalje ‘analizira’ i prenosi. ‘Prema informacijama sa kojima raspolaže Institut za nestale osobe BiH, pretpostavlja se da se radi o žrtvi bošnjačke nacionalnosti koja je nestala 1995, najvjerovatnije sa područja Srebrenice. Prema tim informacijama, posmrtni ostaci žrtve su doneseni u Brčko neposredno nakon rata, a 2012. godine su zakopani i skriveni ispod fontane u privatnom dvorištu, najvjerovatnije od strane vlasnika parcele..’.

Dalje se navodi kako se ‘pretpostavlja’ da je dr. Mraović ostatke žrtve ‘donio u Brčko neposredno nakon rata (neki mediji navode i godinu 1997.) a 2012. ostatke zakopao ispod svoje fontane u dvorištu’, da je leš ‘proučavao‘ i sakrivao a potom tajno zakopao.

Ma ljudi moji, je li to moguće, upitao bi se da je živ nekadašnja legenda, komentator sporta Mladen Delić, je li moguće da se sve ovo što se navodi u medijima već zna, a nije proveden nikakva zvanična istraga niti forenzična ekspertiza? I nije pojašnjeno protiv koga ‘tužilaštvo pokreće istragu’, ne navodi se niti objašnjava zašto bi jedan doktor dovlačio, čuvao (?!) i izučavao leš godinama, šta ima dr. Mraović kao ortoped da ‘proučava‘ posmrtne ostatke Bošnjaka iz Srebrenice. I da leš drži deceniju i više kod sebe. Umalo nije i pol žrtve naveden, sve se vidi golim okom.

Da se razmijemo, sve je to za sad pretpostavka ali mediji su to objavili kao gotovu stvar.

Šta međutim, ako to sve ili bar većim dijelom ne bude tačno, da li će iko odgovarati za ovakvu morbidnu pojavu u bh medijima prije vremena, prije zvanično utvrđenih činjenica? Šta sa uništenom reputacijom doktora ako istraga pokaže drugačije, ako potvrdi da su sve ovo dileme, šta onda? I ko je uopšte taj doktor, radi li u kakvoj zvaničnoj instituciji na poslovima otkrivanja ili identifikacije žrtava? Ili se u slobodno vrijeme bavi ‘izučavanjme’ leševa?

Ma, ništa, vijest je plasirana s namjerom da još više učvrti stanje u BiH. Doktor Mraović je za sada medijska meta, nekrofil koji dovlači leševe bošnjačkoih žrtava pa ih još ‘izučava’ i ‘tajno zakopava’. Ko može bilo šta osim prezira, mržnje ili nedajBože najgoreg pomisliti prema njemu? I prema svim Srbima, svi su oni takvi, ponata je ove vijesti.

Ako je on zaista to sve odradio i ako se to utvrdi, zaslužuje i više od ovoga. Međutim, za sada i sa ovakvim ‘činjenicama’ ovo je čista medijska bezobrazna budalaština u službi sijanja mržnje i razdora, razvaljivanja države i hajka bez granica. Na isti ili sličan način su godinama mediji tvrdili kako se u temeljima crkve u Konjević Polju u dvorištu Fate Orović nalazi sakrivena masovna grobnica Bošnjaka, u dva navrata su bušeni temelji sada srušene crkve međutim tamo ništa nije nađeno. Ali, nije niko iz medija ni odgovarao za takve opasne mete, svađe i laži, svi smo u tome uživali. Isto se radi i sa jednim jezerom u BiH, već nekoliko puta se dno vode ispituje i istražuje uz iste tvrdnje. Tu su sakrivene žrtve.

Medijsko naglabanje u funkciji oštrenja emocija, patriotskog naboja i podjele države vođeno je i oko utvrđivanja identiteta ostataka tijela pukovnika ArBiH Avde Palića iz Žepe. Naime, iako je već bio utvrđen identitet Palića, godinama su njegovi identifikovani ostaci čuvani u mrtvačnici a mediji i zvanične bošnjačke strukture vlasti su optuživali srpske vlasti da sakrivaju njegove ostatke i mjesto ukopa, čak su u vezi toga tražili i pomoć međunarodne zajednice, da bi ga nakon toga sahranili u haremu džamije, kad već pronalazak njegovih ostataka nije više bio interesantan. Medijsko dno od dna.

