posjeta silnih delegacija vlastele BiH Americi u povodu 78. sjednice Skupštine UNa: ono što je za Sarajevo u Sarajevu kafana ‘Kod Kibeta’, to je za Sarajevo u New York–u sandžačka kafana ‘Poul’ Sandžaklije i džematlije Dine Redžića

Još nismo dobili zvaničan podatak koliko je državnih sjecikesa i nabiguza boravilo u Americi iskoristivši 78. sjednicu Skupštine UNa, možda nikad i ne saznamo. Podsjećamo, tu je najprirodnije trebao biti jedino Željko Komšić mada se i on ilegalno i bez odluke Predsjedništva dovukao Preko Bare, Elmedin Konaković u ime MVPa i eventualno Zlatko Lagumdžija kao stalni ambasdaor BiH pri UNu. Međutim, naši kad putuju, onda idu ‘delegacije’. Tako je Komšić imao svoju, Konaković svoju ‘delegaciju’, ‘gazija’ je na listu ubacio i hanumu Sabinu kad je već zgoda, a svemu tome je kao šlag po pilavu upala načelnica Benjamina Longrc Karić koja je uz ovu sjednicu pronašla pozivnicu za nekakav ‘summit snažnih gradova’, o čemu smo već pisali, pa pridodala svoju ekipu u kojoj je čak našla mjesta i za društvenog pravobranioca.

Dakle, ekipa odabrana, iako nisu tamo ni morali biti obzirom na tematiku rasprave. Uostalom, UN je odavno postao ispovijedaonica za frustriranu sirotinju, nešto kao klub međunarodnih intelektualaca, gdje sve možeš reći, posvađati se i otići, a niko te ne sluša. Na Sjednici UNa se naglabalo o ‘suradnji i solidarnosti’ a na summitu načelnice o svemu i svačemu, od klimatskih promjena do razbojništva po ulicama ‘snažnih gradova’, kako ovo sijelo prevode.

I, pazi sad rezulat u bh medijima. Načelnica trotoara, bicikla i spomenika vesele Benjka izvještava na svom ‘zvaničnom fejsu’ ovako.

‘Jačamo veze našeg Sarajeva sa svjetskim metropolama. Danas u društvu gradonačelnika Erica Adamsa, u njegovoj rezidenciji u New Yorku’, onda pojašnjava to ‘jačanje’ dodatnim postom sa slikom.

‘Posjetila sam mr. Idriz-ef. Budimlića, imama Bosansko-hercegovačkog islamskog centra u New Yorku, koji je prije dvije sedmice bez ikakvog razloga brutalno napadnut u prostorijama mesdžida. Izrazila sam podršku imamu Budimliću i njegovoj porodici, uz želje za što brži oporavak.’

Bošnjaci.net, islamističko glasilo čijeg je urednika Benjka prošle godine prilikom izleta i sastanka sa istim načalenikom New York-a gdje je ‘jačala veze i suradnju te partnerstvo’ nagradila ‘zlatnikom Sarajeva’ kao i čitav odbor sandžačke džamije u Metropoli i vodstvo džamijske udruge BANA, obavještava i nadopunjuje ovu ‘zvaničnu posjetu’ Benjke.

‘Načelnica posjetila dijasporu’. Taman tako, a uz to ide slika ‘posjete imamu i njegovoj hanumi’, kao nekada imamu u Prijedoru, pa onda slika iz kafane sandžaklije Dine Redžića milozvučnog naziva ‘Poul’ sa Times Squer-a, sve sa istim facama od prošle godine. Dakle, lobiranje kod načelnika New York-a za progon napadača na hodžu je zvanični rezultat putešestvija Benjke načelnice, žderačina i ‘muhabet’ sa ekipom džematlija koja na web sraoni decenijama sije mržnju, prostakluk i propagira islam na poseban i superioran način je ‘posjeta dijaspori‘. Posebno je upečatljiva slika vesele Benjamine sa naramak kesa poklona, šoping je bio izdašan. O ‘4. Globalnom Summit-u’ koji je navodno glavni razlog i pozivnica za njenu ekskurziju u USA, Benjka ni slova nije beknula.

Željko Komšić je pak svojim skandaloznim govorom biflao kao da je poslije četiri ljute u Bužimu ili na Vlašiću ili na bilo kojem drugom junačkom ‘svetištu’ gdje ga inače najviše ima, razočarao ne samo Srbe i Hrvate već i ‘svoje’. Zamjerio mu je na govoru čak i notorni hadžija i Bošnjak Zlatko Lagumdžija. Došao na Zapad i u Ameriku da kaže koju o solidarnosti i suradnji a pijanim jezikom kojeg razumije svaki osviješteni Bošnjak od Reisa naniže opalio i po Zapada i po Americi, optužujući sve i svakoga, susjede Srbe i Hrvate te Visokog bh predstavnika najviše. Hrvatskog premijera je čak metaforično uporedio sa Putinom što bi mu, da ima ikakve zakonske mogućnosti, donijelo i peti mandat u Predsjedništvu. Prije toga, žderao je sa predsjednikom Južne Koreje i dogovorio otvaranje ambasade u BiH za svih desetak JužnoKoreanaca u BH kao ‘stratešku potez u cilju ekonomske suradne dviju zemalja’. I, naravno, na ‘marginama uspio se uslikati sa predsjednikom njemu neprijateljske države Joe Biden-om, gdje je ugurao na pred kameru čak i hanumu Sabinu. Siroti Biden se kao i Benjka samo smješkao i slikao, to je i bilo u planu ‘na marginama’, ako je Joe uopšte i skontao to silno slikanje.

Tužakanjem susjeda u New York-u se nije bavio Konaković, ali je zato furao staru priču o genocidu i modernoj BiH kojoj teži, o nerazumijevanju, uslikao se ‘bilateralno’ na sastancima’ najmanje deset puta. Uglavnom je ‘lovio braću’ Arape i one iz EU sa kojima u Sarajevu ima na tone fotografija u ‘odvojenim trenucima’. Kod kuće vijesti govore onako kako smo već od njega navikli. Da nije njega za BiH se ne bi ni čulo. Jašta, ne bi na Zapadu saznali za Ramu Isaka ili kakvog ‘genetski predodređenog’ tipa za funkcije. Sad bezbeli svi znaju. Samo veći optimista od njega je notorni Dragan Čović.

Od svega viđenog, nažalost, vrijedi zabilježiti i upamtiti jedino ovo, sve drugo zaboravimo jer je čisto ispiranje uma i inteligencije. Staru praksu da se ‘sve stvari rješavaju u kafanama’ koju je osmislila i uvela u državničku praksu SDA mafija u višedecenijskom kafanisanju države, nastavlja i ova ‘nova’ garnitura modernih prodavača magle.

Ono što je za Bakira Izetbegovića kafana u Sarajevu ‘Kod Kibeta’ gdje su se ‘družili’ on, Dodik i Čović i donosili ‘važne odluke’, to je kafana ‘Poul’ sandžaklije Dine Redžića u New York-u. To je bošnjački konzulat u džamiji.

Tu se našla Benjka i ‘susrela sa dijasporom’ tj sa džematlijama prošle godine a Boga mi, Tite mi i ove godine, da potvrdi pomenuto pravilo bh politike u vlasti. Prije nje tu je obavezno cugao Sven Alkalaj dok je bio u UNu, sad kad je u Washington DCu samo kad dođe, sad je tu čest gost Zlatko Lagumdžija. Tu je krkao i Komšić kad je zadnji put gostovao ‘službeno’, i Bećirović Denis, naravno, ali oni su našli drugačiji izraz. Drušenje sa Zajednicom Bošnjaka.

Ma, čak, tu na šerbe svrati i ‘majka nad majkama’ Munira Subašić sa ‘bratom’ Muratom Tahirovićem, kad im plate kartu Preko Bare.

Nema ko ne svrati, tu ne popiti piće, sliku i novinski članak ravno je izdaji zemlje.

photo : Benjamina Karić načelnica Sarajeva u ‘zvaničnoj posjeti’ New York-u, posjet imamu džamije, arhiv