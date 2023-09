Čitava elita bh državnih nabiguza – vlastele političara slila se u New York gdje će ogromna delegacija tri-četiri dana ‘historijski’ žederati i slikati se ‘na marginama’, sastajati se sa EU predstavnicima sa kojima su svaki dan u BiH i spiskati na stotine hiljada KMa za ovu ekskurziju upriličenu u povodu 78. Sjednice Generalne Skupštine UNa, besplatno sijelo nije zaobišlo nikako veselu Benjaminu Karić …

U New York-u zasjeda 78. Sjednica Generalne skupštine UNa na temu ‘Obnova povjerenja i ponovno pokretanje globalne solidarnosti’. Tema ‘dušu dala’ za izgovor putovanja ogromne delegacije BiH koja nije žalila ni truda ni narodnih para da preleti Atlantic i da se fino provede.

Iz same teme vidimo koliko je Sjednica važna i zanimljiva za našu državu, međutim ona je nebitna. Bitne su avionske karte, hoteli, limuzine i slikanja. Kod nas i lokalno ni globalno solidarnost i povjerenje kao glavna tematika su odavno potrošeni resursi, osim na ovakvim skupovima koji su stvoreni i izmišljeni za nas, mi nijednu priliku ne propuštamo, uvijek se može bolje i gore.

Iako je tek zasjedanje otpočelo, iz američke Metropole stižu svaki čas ‘historijske odluke’, isti takvi ručkovi i večere, ‘čulo se za nas’ – javlja Dino Konaković među prvima, očekuje se obraćanje Željka Komšića sutra, instrukcije i zadatke ‘gazija’ je dobio od ‘zelenog reketaša mafijaša’ Zlatka Lagumdžije, bh ambasadora pri UNu.

Generalna sjednica UNa je dobra prilika za predstaviti državu i nimalo ne škodi niti je beskorisno da tu prisustvuje Željko Komšić kao predsjedavajući bh Predsjedništva bez obzira na temu Sjednice, iako unaprijed već znamo šta će ovaj ratnik u ratu i u miru, prznica koji je odavno u konfliktu i sa Zapadom i UNom, izbiflati (o tome će se u bh medijima danima raspredati budući da njegov nastup nije u Predsjedništvu dogovoren konsenzusom već u centralama SDA/DF kuhinje a po već uhodanom sistemu ‘dva nula za nas’), sasvim je opravdano da Sjednici prisustvuje i Dino Konaković ministar vanjskih poslova i još eventualno Sven Alkalaj, bh ambasador u USA. Međutim, kad je provod i troškarenje državnih para, eto nama teferiča, mi bez toga ne možemo. Kad je bal neka hala gori.

Konaković je sa sobom poveo svoju delegaciju (čiji broj nije objelodanjen), onda se njemu pridružio Lagumdžija kao ‘domaćin’ sa svojim jaranima, pa Komšićev ambasador BiH Alkalaj sa ahbabima lobistima iz Sandžaka i džemata, i vjerovali ili da, čak se i nabiguz Benjamina Karić priključila ovom izletu sa svojom ekipom uz neki drugi povod.

Onda smo, i dobićemo ono što smo tražili. Pored onog da kažem potrebnog i zvaničnog Komšićevog nastupa – sve drugo je u domenu ‘važnih’ i ‘historijskih susreta’, ‘radnih ručkova, doručaka i večera’ ali samo ‘na marginama’. Dakle, to vam je onako uzput, negdje od hotela do WCa Skupštine, tu su negdje te važne ‘margine’ koje su postale ogledalo naše diplomatije i države.

Željko Komšić je već jednu takvu ‘marginu’ ovjerio zvaničnim susretom i slikom sa predsjednikom Južne Koreje iako mu je po ponašanju, frizuri i djelovanju daleko bliža Sjeverna, i događaj je kod nas odmah proglašen ‘historijskim činom’. Doduše, bh mediji su sintagmu stavili u usta predsjednika Južne Koreje (Yoon Suk Yeol) a čaršijaner Komšić je to ionako doživo ‘historijski’, dodao je ovako.

“Predsjednik Yoon Suk Yeol istakao je naročito zadovoljstvo održavanjem sastanka, kojeg je nazvao historijskim, te planove da namjeravaju otvoriti ambasadu u Sarajevu. Južna Koreja ima namjeru nastaviti sa različitim projektima od praktične koristi koje provodi u Bosni i Hercegovini.’

Dakle, ‘historijski’ smo povezani sa Južnom Korejom i imamo od toga ‘praktičnu korist’ usljed čega će mo u Sarajevu dobiti novu ambasadu ove države. Koja će po značaju i potrebama Južno-Koreanaca u Sarajevu biti ravna onim neotvorenim konzulatima u Novom Pazaru ili Rijeci.

Konaković je kao po običaju sav ustreptao i darežljiv u opisu svojih uspjeha pa je provalio kako su UNu, eto, ‘čuli za nas’, sad svi znaju sve o BiH kako je on došao za ministra i ujedno je sa ‘margina’ i ručkova stigla hrpa vijesti o sastancima sa važnim ličnostima. Da ih ne nabrajam, ručkovi su obimni, tu su pored Blinken-a američkog sekretara i diplomate sa kojim se dosad sastao stotinu puta još i predstavnici arapskih zemalja te evropski političari kao što je Joseph Borell evropski predstavnik za strane poslove koji se bukvalno ‘ne vade’ iz Sarajeva, predstavnik Italije i Lihtenštajna.

I sve su to ‘bilateralni sastanci na marginama’, dakle onako uz put, uz Skupštinu UNa ali niko ne postavlja pitanje zašto se Konaković sastaje sa ovi političarima u New York-u a ne u Sarajevu gdje su oni prisutni permanentno i tako se i ‘sastaju’ ili u EU gdje se druže redovno sa njima, zar je vrijedilo prevaliti toliki put i spiskati toliku lovu da bi se sa evropskim političarima koji su ti kod kuće sastao u USA?

Jeste, jer ovo kod kuće nije popularno kao u USA i ne bi guzica vidjela Metropole a novine nafatale slika. Ili sa karticom budžeta kupila kakav fin poklon za supruge djecu. Ovako smo kao država puno ‘važniji’ i veći smo ‘partneri’ i ujedno ostvarujemo suradnju i korist za raju, a ‘naši’ postaju uspješni i državotvorni do Mojega.

Da bi upotpunili nezajažljivu žeđ za populizmom i upoznavanjem Svijeta te stekli dojam važnosti BiH države i Sarajeva kao posebne države, potrudila se pravna nasljednica SDA babe Bisere Turković-Benjamina Karić. Ona se i ranije dok Lagumdžija još nije bio usječen za ambasadora pripremala za ovakve performanse državnosti Grada, sa njim je ‘stolovala’ po silnim forumima Azerbejdžana i ostalih sličnih važnih destinacija, do sad se ‘zbratimila’ sa čitavom Kuglom Zemaljskom, pokušala se uvezati i sa inostranstvom u Banja Luci ali nažalost ostali su samo ‘Titanik zagrljaji i pogledi’, evo je nasmijane pravo sa bicikla kojim se vozala po Sarajevu reklamirajući svoje banke sponzore i njihove vaučere za dvotočkaše uz Sjednicu UNa ponovo u New York-u.

New York ti je kao voda sa Baščaršije, ko jednom vidi plava svjetla ogromne piste i Božicu Pravde na Otoku, eto ga opet. Pvi selfi uratci su preplavili njen fejsbuk i bh medije isti čas čim je dotakla zemlju. Kaže da je pozvana na nekakav Globalni Summit – ‘Mrežu Jakih Gradova’ (Strong Cities Network-Fourth Global Summit), a kako je Sarajevo pod njenom štiklom odavno u grupi takvih ‘jakih i moćnih kasaba’ gradova i kako ona dugo izigrava i diplomatu i predsjednicu Republike, poziv nije mogla nikako zaobići niti Ameriku.

Ovaj summit načelika gradova organizirali su Evropljani (Danska kao glavni sponzor) ali Benjamina neće samo tu biti prisutna i odatle se ‘obratiti javnosti’ sa sijela načelnika svjetskih Metropola, kaže da će se ponovo sastati sa načelnikom New York-a (Eric Adams), kojeg je gle slučajnosti i zato što je također bila ‘pozvana’ – obišla jula prošle godine. Na sličnom ‘summitu’. Podsjećamo, Benjka je tada načelniku poklonila ‘suvenir’ zlatnik Grada Sarajeva kada je iste zlatnike udijelila i islamistčim džematlijama, čak i vlasniku web fašizoidne sraone Bošnjaci.net, pretpostavljamo da je u njenoj delegaciji najteži bio kofer sa ovim ‘suvenirima’.

Na prošlogodišnjem sastanku sa načelnikom New York-a koji je održan također ‘na marginama’ summita, Benjka je kako je i sama procvrkulatal na ‘fejsu’ potvrdila ‘snažne, prijateljske i partnerske veze koje naša zemlja ima sa SAD‘, za ovaj drugi po redu susret Benjamin nije najavila ništa spektakularno, valjda nam slijedi ‘potvrda’ snažnija od prošlogodišnje. Mogla je komotno, što se tiče važnosti njenog ‘obraćanja’ za Sarajevo i njenog dolaska u USA povesti sa sobom i Mirzu Hatića, ‘žestokog momka’ uličara, bitangu i lopova koji bruka i nju i Sarajevo i puca po Baščaršiji a novine ga kuju u ‘zvijezede’ jer u njemu kako on veli ‘teče Allaha mi, SDA krv‘, isti je rezultat. I kod Benjamine je ista krvna slika i on Hatić i ona načelnica su zapravo pravi predstavnici istog Grada. Amerikanci je za razliku od nas Bosanaca totalno razumiju. Kako ona izbifla i osta zapisano, čekaj da se sjetim, aha, baš ovako.

„Sjedinjene Američke Države i Grad New York možda ponajbolje razumiju šta znači bogatstvo kultura, tradicija, religija, etničkih raznolikosti koje se prožimaju u BiH, a naročito u Sarajevu“. Samo još da doda ono njeno bratsko i poznato ‘hiljadu džamija, poneka crkva i katedrala’, što Amerikanci najviše cijene i pozdravljaju.

Fakat i tema njenog putešestvija na summitu je tu negdje : klimatske promjene i njihov uticaj na život, zeleni pojas i prostor, inovacije u zdravstvu, ekstremizam i njegova prevencija.

Fali još samo malo nečeg oko spomenika. Bar ‘na marginama’.

photo : Željko Komšić i predsjednik Južne Koreje Yoon Suk Yeol i historijski dogovor otvorenje ambasade u Sarajevu, New York, 19.09.23