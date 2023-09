Benjamina Karić zvijezda bošnjačke fejsbuk politike opte sija: otišla u ‘zvaničnu posjetu’ Austriji a zapravo posjetila džemat u Insbrucku i podijelila ‘zlatnike’ Sarajeva, kao prokrovitelj pozvala na seminar u Sarajevo ruskog kolegu Baburina na Pravni fakultet a onda ga ‘otkazala’, platila postolje za spomenik Kralju Tvrtku I Kotromaniću u Pofalićima, noću spomenik diverzantski postavila ispred bh Predsjedništva, da bi poslije svega organizirala konferenciju na temu ‘Ko je bio Tvrtko..?

Benjamina Karić Londrc nasljednica SDAovog načelnika Grada Sarajeva Abdulaha Skake (u pravom smislu riječi) nastavlja sa svojom fejsbuk politikom udvaranja muslimanima glavnog bh grada. Niti se na njene osmišljene ‘ispade’ i česte primjedbe građana i medija osvrće ova umišljena doktorica Rimskog prava koja odrađuje poslove u ime SDPa a za račun SDA mafije, jer joj se može i hoće, niti njena partija SDP reaguje na svakodnevne njene ‘bisere’, što znači da je podržava i Nikšić i ‘lideri’ ostatka ‘trojke’ u vlasti.

Tako je u samo mjesec dana ubilježila i objavila na svom ‘fejsu’ tri skandalozna poteza svoje populističke politike na kojima joj čekajući suđenje za kriminal zavidi i sam Abdulah Skaka.

haprc prvi

Već je postalo poznato da Benjka istupa ne kao načelnica Sarajeva već kao predstavnik države BiH i činovnik SDA partije. Putuje po forumima, seminarima i ‘pozivima’ na sve strane Svijeta, sklapajući ‘sporazume’ i druga dokumenta kao da je ministar vanjskih poslova a ne originalna zamjenica bivše SDA ministrice Bisere Turković.

Tako je otputovala u Austriju u grad Insbruck navodno po pozivu načelnika toga grada, ali je kao što je red kod svih SDAovskih tipova u bh vlasti prvo posjetila džemat u Insbrucku. Kao recimo Bećirović kad je nedavno otišao u Sjevernu Makedoniju na summit pa ‘posjetio zajednicu Bošnjaka’, tj. džemat.

I ne samo to. U džematu je podijelila ‘zlatnike’ Grada Sarajeva koje obavezno nosi uza se, kao što ih je dijelila po džematima u USA prije godinu dana. I uslikala se, nego, a nidgje bh zvanične zastave već samo ratna i zabranjena, kao u svim džematim aširom dijaspore i domovine.

Na isti način je, podsjećamo, ovaj simbol glavnog grada udijelila i opštepoznatom vehabijskom islamisti Nihadu Aličkoviću i ‘primila ga’ u svoje urede u Vijećnici, a što je izazvalo veliki revolt i samih Sarajlija.

Međutim, Benjka šumom a politika drumom. Još kaže, citiram, da se u džematu ‘osjećala kao kod kuće’. Kako bi se i osjećala nego tako, Sarajevo je njen veliki multikulturalni i multinacionalni džemat.

Džemati su naše kuće, a Sarajevo je dakako grad ‘svih građana’, pogotovu muslimana.

hamprc drugi : neću ruski plin, nije po Rimskom pravu

Odmah nakon Insbrucka, načelnica Benjka odradila je još jedan biser svoje agende.

Iako je kao pokrovitelj i osoba koja je predviđena za doček i protokol na Pravnom fakultetu u Sarajevu pozvala na seminar “O pravu naroda na mir u uvjetima krize međunarodnog prava” i profesora sa “Instituta za državu i pravo Ruske akademije znanosti”, kolegu i stručnjaka za Rimsko pravo Sergeja Baburina kojeg odlično poznaje, čim su mediji ‘otkrili‘ da je pozvani gost ‘osvjedočeni ljubitelj lika i djela Miloševića, Dodika i Putina‘, odmah je ‘otkazala’ predavanje za Rusa i to ultimativno : ‘neće gostovati niti predavati’. Skontala kao i Bisera Turković kad je prvo ruskog ambasadora u BiH nazvala ‘Lavom’ a onda ‘zamrznula odnose sa njim’ da bi joj to gostovanje oduzelo ‘lajkanje’ i hvale po internetu pa je dodala. ‘Grad Sarajevo je ‘pokrovitelj po regularnim procedurama’, Baburin neće bit gost ni predavač, u Sarajevu nema mjesta nacionalistima’. Ili joj je vehabija Aličković nacionalista dodao svoju macolu kojom ruši spomenike i spomen ploče ili prijeti sa njom, pa se načelnica predomislila.

Ako ovako nastavi, velika je vjerovatnoća da Sarajlijama isključi i ruski plin. Pouzdano se zna da je ruski plin obožavatelj Putina. A možda zabrani i gostovanja ‘Hižaslava’ Cerića Mustafe, kao što znamo i njemu je uzor Rusija i Putin. A nacionalista je, tim se diči kao i Aličković, pa je logično da mu ‘nema mjesta u Sarajevu’. Ako bi se zajebavali.

Benjka je ‘zakon’. ‘Kraljica’. Gluposti, štetne po Grad i državu. Ne zbog Baburina već zato što se ‘predomislila’.



treća haprc sreća : spomenik Neznanom Junaku

Sve će biti i proći ali spomenik Kralju Tvrtku I Kotromaniću ostaje. Tako glasi deviza načelnice Benjke koja je ovaj spomenik kao stručnjak za spomenike postavila diverzantski noću ispred bh Predsjedništva, nezakonito i mimo Komisije za spomenike na osnovu potvrde u o ‘izložbi’. O Tvrtku smo se naslušali po medijima ali opet ne znamo o njemu puno, istoričare slabo pitaju. Benjamina je spomenik platila 250.000 KMa, naručila izgled sa ljiljanima, mačem i pozdravom ‘selam alejkum’ sa stećaka BiH i drugih muslimanskih destinacija i insinuacija, platila mjesto za Kralja Bosne u Pofalićima a uturila ga u centru grada jer je tako odlučila na svu radost navijačke populacije, čak je i svoj ‘fejs’ okitila sa njim i sa vickastim pozdravom ‘našim divnim građanima’ vickasto i veselo : ‘vidimo se kod Tvrtka’, da bi kad je posao odradila ‘nasramotu’ Srbima i Hrvatima platila i organizirala seminar u Vijećnici na temu “Ko je bio Tvrtko I Kotromanić?”.

Zar to nije veselo i umno. Platiš i postaviš spomenik bez konsultacije sa istoričarima i stručnjacima a onda ideš utvrđivati ko je taj tip ‘Neznani Junak’ kojem sam postavila spomenik.

photo : Benjamina Karić Londrc u ‘zvaničnoj posjeti Insbruck-u u Austriji u džematu, bez državne zastave, arhiv