Christian Schmidt VP za BiH je odavno ‘preselio’ samo mi to ne vidimo, Bošnjaci su mu ‘dženazu’ odklanjali davno, sad mu ‘hatmu’ za dušu uči Milorad Dodik, pripomaže Ćamil Duraković

Za neviđeno ponižavanje, samočerečenje i sopstveno ubijanje kao i za javni prijenos svoga samouništenja ‘uživo’, najviše je kriv po svoj prilici zadnji i najnoviji visoki bh predstavnik Schmidt.

Suze Bošnjaka nad njegovim smaknućem ovih dana koje iz lisičjih jazbina rone Bakir Izetbegović i ostala ‘zelena lešinarska družba’ nakon što je Milorad Dodik iz Banja Luke proučio ‘hatmu-četeresnicu’ davno preminulom VP BiH, prava su klasika : osmisliš, dozvoliš i provedeš pod okriljem države ‘ubistvo’ a onda žrtvu braniš, slaviš i na njenim kostima kao i svaki lešinar uživaš, okrivljujući druge.

Kao sa Srebrenicom, ili ubistvom ‘gazija’ i heroja bh rata, Jovana Divjaka, Bogića Bogićevića …. primjera ima za podebeo bh udžbenik.

Dekret kojim je Dodik Schmidt-u objavio zabranu ulaska u Republiku Srpsku pa čak najavio i njegovo hapšenje ako kroči na teritorij ‘njegove države’, što je u Sarajevu viđeno kao još jedan u nizu ‘državnih udara’ i ‘međunarodnih skandala’ samo je javna potvrda ‘dženaze’ koju su Bošnjaci odklanjali davno ovom Austrijancu, mjesto za sahranu su mu odredili i prije 01. augusta 2021, kada je preuzeo dužnost od svog prethodnika Vlentina Inzk-a.

Podsjećamo ukratko samo na salve medijske i političke dobrodošlice za VP koje su orkestrirano servirane iz državne kuhinje po najelitnijem kuharu-novinaru Avdi Avdiću – ‘Geobelsu SDA partije’, što su po već uhodanom metodu razrađivali Reuf Bajrović – džihad jurišnik DFa i Islamske Zajednice BiH, Emir Suljagić direktor groblja u Potočarima i bot ­Željka Komšića (sve dok nije dobio 6 miliona KMa za troškarenje ‘nametnutom’ odlukom Schmidt-a februara ove godine), vehabijske udruge tipa ‘antiDAyton’ (kojeg je za njegov doprinos državi nagradila i SDP hanuma baklava Benjamina Karić načelnica Sarajeva dodjelom zlatnika konobaru aktivisti Nihadu Aličkoviću) i Sanin Musa kao i druge navodno ‘nevladine udruge’ tipa ‘Restart’ ili fantomski ‘instituti’ iz Sarajeva, iz džemata u Canadi IGK ili oni iz Ljubljane mračnog Zijada Bećirovića u ime IFIMESa, te nezaobilaznog AdilaKulenovića i njegovog obojenog ‘kruga intelektualaca’. A sve uz javnu podršku Željka Komšića koji je prvi bh ‘državnik’ i zvaničnik koji je ‘pucao’ u Schmidt-a dodajući oružje bošnjačkim medijima, botovima i samom Reisu Kavazoviću i tajno odobravanje Denisa Bećirovića SDA bota i krtice SDP partije, dakle samog vrha bh države, iz Predsjedništva.

Kakve razlike, molim vas, ima u dekretu Dodika koji traži da Schmidt ‘napusti BiH’ ili ovog bošnjačkog laganog ubijanja ‘na rate’ javno pokazanog pod prozorima OHRa sa slikom VP i američkog ambasadora u BiH i parolom ‘Go Home’? Samo u nijansama postoji drugo i drugačije, sudbina Christian-a Schmidt-a je u očima i jednih i drugih ista i odavno zapečaćena…

Ako će mo iskreno, Dodik je tu ‘transparentniji’, bezobrazniji i jasniji. Nemaš odobrenje Savjeta bezbjednosti UNa i stoga si nelegalan i nelegitiman, Bošnjaci su odabrali kao i uvijek mučku i bolniju taktiku, medijsko razvaljivanje i ranjavanje : on je ‘Švabo’ potomak Hitlera, pravi aparthejd za Bošnjake, nestaće nas, sa Schmidtom smo Palestina, radi za Hrvate (ovo posebno pred prošlogodišnje izbore kada su nametnute izmjene izbornog zakona i kada je dato do znanja Bošnjacima da nema više igranja sa Komšićem i njegovim prevarantskim izborima u bh Predsjedništvo gdje sa svojom ‘građanštinom’ predstavlja 14 godina jedino muslimane a izabran iz reda Hrvata), pa onda ‘Švabo Šmit’ je nepoželjan, on je čak i u Austriji zločinac, kao ministar zaprašivao je i trovao svoje građane, ma nema šta mu nisu govorili i pripisivali…

Kad je iz izbornih kombinacija sasvim zasluženo ispao Bakir Izetbegović iz vlasti, onda je uz VP za državni udar proglašen krivim i američki bh ambasador, sav Zapad načelno, bilo je čak i javnih zagovaranja da se ‘okrenemo Rusima’, vižljasta lopina ispod ahmedije ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa kao savjetnik sadašnjeg političara Reisa je to predlagao, poziv ‘braći’ Arapima da pomognu protiv Zapada koji ih ugrožava Bakir je ponovi nedavno javnim istupom za arapsku televiziju …

Dakle, ‘dženaza’ VP BiH je bila i on je davno ‘ubijen’ samo mi, ljubitelji ‘šehida’ nismo to vidjeli, jer ‘šehidi’ su živi ali mi to ne vidimo.

Naravno, za svoju ‘smrt’ najviše je ipak kriv Schmidt. Imao je i ima ‘lijeka’ za sve, ali pristao je da bude ‘odstrijeljen’. Da ‘umre’ osramoćen, Da li je za to krivo Vijeće za implementaciju mira koje mu daje zadatke i usvaja izvještaje, vidjet će se uskoro. Međutim, kako su javno dostupne izjave zvaničnika tog organa Schmidt je mogao upotrijebiti Bonske ovlasti i spasiti i svoj ugled i ugled OHRa. Jednostavim potezom pera kao u ‘nametnutim’ zakonima mogao je svu tu političku bagru, te lopove i kriminalce zbrisati sa lica države, posmjenjivati ih i zatvoriti ali nije posegao za tim sredstavom. Progutao je malignu bh pilulu balkanluka, sad neka mu uče dove i ‘četeresnicu’, bolje nije ni zaslužio.

Njegov odlazak u Banja Luku, zapravo nedolazak je samo rezultat već utvrđene dijagnoze. Umjesto da ultimatum Dodika ignoriše i da odradi svoje poslove kako mu je zakon dozvolio, on se po uputama medija, Šemsudina Mehmedovića, Denisa Bećirovića, Bakira ili čak ratnog zločinca ‘Tigra’ Hamdije Abdića uz silno navijanje po medijima upustio u kurčenje i napucavanje hrabrošću, najavljujući svoju ‘šetnju’ Šeherom, ne znajući da ga bošnjački mediji ‘navlače’ na tanak led gdje je i potonuo.

No, čak i da je otišao u Banja Luku, ne bi se ništa senzacionalno desilo osim što bi vidjeli kako Dodik poslije toga izjavljuje drugačije kao i sto puta do sada, isto bi mu bilo. Zato jer je ‘naprđivačku kafu’ dogovorio sa Ćamilom Durakovićem koju naravno nije popio.

Nije mogao gore i grđe obznaniti svoju ‘hrabrost’. Duraković je bio i ostao SDAov bočni igrač i od Ramiza Salkića samo ga razlikuju puštena brada i naočale, sve drugo je isto. Ćamil se domogao funkcije pa glumi podpredsjednika ‘svih građana Republike Srpske’, međutim već skoro godinu dana je kao i Ramiz Salkić utrošio ispijajući kaHve po džematima BiH i dijaspore i po mevludima. ‘Boreći se’ za Bošnjake i džemate.

Stoga, čak i da je popio njegovu kaHvu, Scmhidt-u bi se ‘pisalo isto’.

prijevodi pojedinih izraza na bosanski jezik, učimo bosanski :

*hatma – dova za duše umrlih

*šehidi – borci ArBiH poginuli na Allahovom putu

*dženaza – sahrana

*preseliti – umrijeti

photo : mart 2023. protjerivanje VP BiH u Sarajevu, arhiv