Slobodan Vasković rekao ovo, napisao ono, nagovijestio ovako, otkrio onako …

Javlja se svaki dan sa nepoznate lokacije na svom blogu, kod Hadžifejzovića kad god zatreba ‘šokantne ekskluzive’, a od svih njegovih najava, prognoza i ‘izvora’ samo medijski trash, prognoze ‘vidovite Džemile’, komentari i ‘fejsbučenja’- veliko ništa

Sudeći po bošnjačkim medijima, novinama, tv i portalima, nema novinara u BiH koji uživa reputaciju objektivnosti, nezavisnosti i hrabrosti koju je ‘zaradio’ novinar, nekadašnji baletan Slobodan Vasković. Ovaj svršenik baletske škole, pa poslije član baleta Narodnog pozorišta u Sarajevu, kasnije uposlenik radia i TV Republika Srpska i stalni član ekipe nekadašnje bh emisije ’60 minuta’ šta god napiše u trenu se kopira i plasira, postaje ‘ekskluziva’.

Niko ne sumnja u njegove ‘izvore’ (pravi novinar kao što je on ih nikad neće izdati ni otkriti, ali će se na njih uvijek pozvati), niko ne zna gdje živi i stanuje (čas je u Beogradu, čas u Banja Luci na skrovitim i tajnim adresama, bilo ga je i u inozemstvu), niko ne zna niti ga pita za vjerodostojnost izvora njegovih informacija jer to bi bilo nepristojno prema novinaru njegovog kalibra, ali sve su ‘prave’ i sve se printaju i prenose. Zadnjih nekoliko godina vodi svoj blog gdje komentariše događanja u BiH i najavljuje buduća senzacionalistička zbivanja, poslastica su mu Dodik i vlast Republike Srpske, ponekad SDA i Bakir Izetbegović sa nezaobilaznim ‘Osmicom’ Mehmedagićem.

Zašto i kako je moguće da se ‘poludi’ za informacijama Vaskovića a da se niko ne osvrne na protekle godine i zaviri u njegove stoposto provjerene ‘dokaze’ koji su ravni pogađanjima ‘vidovite Džemile’ i njenih kašika u salivanju strahe.

Zna se, odkako je počeo ‘pratiti’ Dodika i zbivanja u Republici Srpskoj i najavljivati ‘njegov kraj’ a ima od toga godina ihaha, sva vrata bh medija su mu širom otvorena. Bošnjaci su mu čak zaboravili i njegovo intervjuisanje i maltretiranje zarobljenih civila nakon pada Srebrenice jula 1995 gdje se našao među prvima, a koji posao je obavio savjesno i stručno po nalogu svojih šefova. Bilo je dovoljno da se ‘izvine’ i da kaže da je ‘izvučen iz konteksta’ iz materijala na svom ‘redovnom zadatku’, te da ‘nije znao’ ni ‘shvatio’ tadašnji značaj tragedije u Srebrenici.

Jučer je sa Vaskovićevog bloga izbačena nova senzacija u vezi Dodika i visokog bh predstavnika Schmidt-a kojem je ovaj bahati i kriminogeni predsjednik Republike Srpske zabranio ulazak na teritoriju ‘svoje države’, u kojoj Vasković nagovještava da će uskoro ‘osveta’ Amerike i Zapada biti ‘jeziva’. Eto, biće prilike da doživimo tu ‘jezivost’, a dok se to ne desi, letimičnim pregledom njegovih postova u zadnjih pet godina na njegovoj web blog stranici ‘slobodanvaskovic.blogspot.com’ , osim nekoliko ‘pogodaka’ u prognozama (‘i labavi može nekad da zabavi’), ništa nismo našli osim vješto iskonstrisanih komentara i najava događaja, već viđenih i objavljenih u digitalnim ili printanim medijima, uz poneki njegov ‘pouzdani izvor’.

Da ne prepričavamo naširoko i nadugačko, ko želi neka se sam uvjerava, Vasković je mašio skoro sve. Hapšenje i zatvaranje Dodika ili njegovo bjekstvo u Rusiju je najavio još 2021, otkrivanje ubice sina Davora Dragičevića Davida u Banja Luci nije još odmaklo dalje od njegovih pogađanja i nagađanja, najava hapšenja Fadila Novalića za kojeg ‘ima kamaru kriminala’ nismo ni doživjeli ni vidjeli (razgovor u Policiji uz respiratore se ne računa jer to nije bilo hapšenje), hapšenje Vlade Đajića munjenog i kriminogenog direktora banjalučkog kliničnog centra pa hapšenje Stevana Nenadića a što se najavljivalo kao ekskluziva prije tri godine – čista novinarska talašika i tako iz godine u godinu, iz emisije u emisiju…

Vasković ‘hapsi’, njegovi glavni likovi još caruju a bh mediji prijete, najavljuju i dokazuju dokazima Vaskovića.

Isprofanisao se i sa aplikacijom ‘sky’ koju je preuzeo iz beogradskih medija a onda je razrađivao onako kakao ‘nama’ paše. Tu mu je posebna meta bio nekadašnji ministar Dragan Mektić i njega je ‘uhapsio’ sto puta do sada, rezultat već znate : samo je bio nešto malo vremena u pritvoru njegov tjelohranitelj i diler drogom, sve ostalo je ostalo netaknuto. Čak, Mektić je stan kupio od svog dilera u centru Banja Luke. Onda, njegove prognoze rata u Ukrajini i sudbine Putina, to je tek poslastica. Njegovi ‘važni izvori’ su totalni promašaj, čak i Avdo Avdić ima više ‘papira’ i zvaničnih podataka, jer radi za državu i stranku.

­Za koga i zašto radi Vasković? I koga plaća, na kraju svih krajeva, jer takav njegov asketski život i patnje porodice valjda imaju cijenu?

Pitanje je bez odgovora.

Odkako je u medijski lavirint pored Dodika strpao i Bakira, postao je stalni gost kod Hadžifejzovića na tv ‘Face’. Uskoro se ovaj ‘mladić’ iz Sandžaka vraća sa odmora, eto nama Vaskovića preko ‘skype’ uživo kod Senada, sa tek umivenom dugom kosom, i sa nepoznate Lokacije. Kao Bin Laden, sa novim ‘šokantnim’ vijestima za kojima umire vlasnik tv ‘Face’. I bh raja, očekujući da se ‘snilo’ što je ‘babi milo’.

Naravno, iako je protiv njega pokrenuto više krivičnih postupaka i optuženja u Republici Srpskoj, iako se po njegovim tekstovima vidi da se ne odaziva čak ni po naredbama MUPa RS ili Tužilaštva, nigdje nije zabilježeno da ga iko otuda i traži zbog toga. Da je, recimo, izdata kakva potjernica ili sličan ‘papir’ policije. Zna se, dokazano je, da se čak i negativno ‘fejsbučenje’ protiv Dodika kažnjava po hitnom postupku i policija pronađe svakog ko zaprijeti ‘predsjedniku’, dok Vaskovića ne mogu naći nikako.

Nekad je navodno u Beogradu i tu ‘dobije podatke’ a nekad ne ‘želi i ne smije zbog sigurnosti’ odati svoje mjesto boravka, ali se zato smije javno pojaviti preko socijalnih mreža i ‘skype’ aplikacije, međutim i to je valjda teško otkriti pa ostaje zapisano da je Vasković novinar-fantom. Ili je možda kao onaj zlosretni novinar WikiLeaksa Julian Assange kojeg Amerika hoće po svaku cijenu dovući u svoje kazamate, u nekoj od stranih ambasada, gluho bilo?

Fantomski novinar i fantomske vijesti. I mediji također. I tačka.

Bošnjacima, sve dok tretira tematiku kojom se bavi, ostaje ‘zvijezda’.

Sve mu je oprošteno, čak iako promaši. A promaši, bezbeli.

photo : Slobodan Vasković sa jednog od čestih javljanja na tv ‘Face’, arhiv