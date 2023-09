Željko Komšić, Bećirović i ostala ‘građanska vlastela’ obilaze šehidska groblja i groblja ratnih zločinaca ArBiH svjesno prikrivajući njihove zločine i glumeći ‘zajedničku’ državu, u Grabovici su ubijena 33 civila među kojima i četverogodišnje dijete, za 17 ubijenih još ‘se traga’ …

Trideset godina vlasti BiH koaliraju, surađuju, prave vlast i vladaju ali svjesno i planski sakrivaju ‘svoje’ zločine i ‘svoje’ ratne zločine, bošnjačka komponenta je na kostima žrtava izgradila pravu doktrinu ponižavanja ‘tuđih’ i veličanja ‘svojih’ i tu je daleko ispred svih ostalih.

Grabovica nije jedini ali jeste jedan od najeklantnijih uzoraka sakrivanja i zločina i tragova ArBiH i njene ‘svijetle’ bitke i prošlosti.

Čitajući u medijima kako je ‘Obilježena 30.godišnjica stradanja hrvatskih civila’ dođe normalnom ‘insanu’ da povrati jer naprosto ta medijska ‘fora’ je čista laž. U Grabovici se nije ‘desilo stradanje civila’ već su ‘gazije’ ArBiH prije trideset godina u ovom selu planiranom akcije državnog i vojnog vodstva pobile 33 civila, ljudi, žena i djece, čak je junački ubijeno i jedno dijete od 4 godine i jedan starac od 87 godina, i tom činu bošnjačke vlasti ne pridaju nikakav značaj, dok svaki dan cvile, pište i štite ‘svaku svoju žrtvu’, kao da su u Grabovici pobijene psi i mačke lutalice. Stoga se ovdje ne radi o ‘obilježavanju stradanja civila’, radi se o tridesetom po redu obilježavanju bruke bh zvanične vlasti, budući da osim predstavnika Hrvata na prisjećanju na ovaj zločin nema niti je prisutan bilo ko iz ‘reda’ Bošnjaka u vlasti.

Od pobijenih još se traga za njih 17 čija su tijela vejrovatno završila u Neretvi, dok je za ovu famoznu akciju ArBiH pred sudom BiH ‘odgovaralo’ tek pet pripadnika za ‘pojedinačna ubistva’ ArBiH, po komandnoj odgovornosti nije niko odgovarao, čak je i Sud u Haagu za ovaj zločin oslobodio Sefera Halilovića ‘našeg’ Sandžakliju komandanta.

Da bruka bude veća i što efektnija potrudili su se Željko Komšić i Denis Bećirović koji čitavo ljeto dove i polažu cvijeće po šehidskim i drugi grobljima, Bećirović je čak obišao i grob ratnog zločinca Mehmeda Alagića prilikom posjete Bužimu i Krajini ovog ljeta, ni u snu im nije palo na pamet da posjete i Grabovicu. Da priznaju zločine i poklone se žrtvama, čime dokazuju i pokazuju šta o žrtvama misle i za kakvu Bosnu se zalažu. Iako znamo da je Komšić već tri puta u bh Predsjedništvu kao konstitutivni predstavnik Hrvata, njemu hrvatske žrtve ne znače ništa, on se ponaša i djeluje kao i svaki propisno ‘osviješteni’ Bošnjak u vlasti. Nije se udostojio doći u Grabovicu ali nije čak ni poslao pismo saučešća, to mu nije u opisu njegovih poslova.

Uostalom, razrađena doktrina omalovažavanja drugih i ‘tuđih’ a glorifikacija ‘svojih’ žrtava nije od jučer , stoga će još dugo biti nažalost i omalovažavanja bošnjačkih žrtava pa i samog genocida u Srebrenici a zajedničkog života i jedinstvene države svem manje.

Podsjećamo, po istom kalupu je SDP načelnica zelena hanuma Benjamina Karić sklepala nakaradnu spomen-ploču na Kazanima na mjesto gdje se jedva može prići, Srbima koji su tamo ‘stradali’ iako dobro zna da ih je zaklao, ubio i bacio u provaliju ‘gazija’ Caco koji je kao pravi ‘šehid’ sahranjen na Kovačima, odmah do Alije Izetbegovića.

photo : obilježavanje 30-to godišnjice ratnog zločina ArBiH u Grabovici, septembar 2023, arhiv