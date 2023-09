Ko bi ugodio razmaženim ‘seljacima’ bogatim bh fudbalerima : U Španiji im prevruće, na Islandu prehladno, najbolje je u Dubrovniku, ili kod Zenice i u Sarajevu gdje ima ćevapa, pastrme, šiše i fejsbuka

Sutra bh reprezentacija fudbala igra na Islandu u kvalifikacijama plasmana za ‘EURO’, novi selektor Kodro je sastavio ono što se sastaviti dalo. Island je za BiH ‘ili-ili, dakle, samo pobjeda nam odgovara za plasman, budući da su u dosadašnjim igrama bh vedete pokazale šta ne znaju.

A ne znaju ništa kad igraju za domovinu i pod bh zastavom. Osim poziranja umotani zastavom, rajcanja raje sa parolama ‘država i vjera su mi na prvom mjestu’, noćnih terevenki pa poslije na džumu, reklamom supruga, hvale imovinom, fejsbučenja i okusa nargila-šiše, jedva su uspjeli savladati ekipu Lihtenštajna prije par dana.

O prijašnjim utakmicama da i ne govorimo.

Kad igraju vani u svojim klubovima gdje su plaćeni ‘bogovski’ tako i igraju, nema povreda, nema izostanaka sa treninga i na zelenom terenu umiru za loptom i poenima. Sa razlogom : svaka greška im izbija lovu sa računa i iz džepa i umanjuje njihovu na fudbalskim burzama. Kod kuće, mogu kako hoće. Ne treba im ništa osim domoljublja sa kojim se proseravaju kao psi šetači uz svaki grm, jer igraju volonterski. Za državu. Dođu da se ‘odmore’ i tako i igraju. Malo Dubrovnik, malo Sarajevo, malo više slike po ‘fejsu’, ako šta krene kako ne valja opali po selektoru, treneru i FS.

‘Dali smo sve od sebe’ – kažu bez stida poslije serije izgubljenih utakmica iako i ćorava kokoš vidi da nisu uopšte igrali već se zabavljali na terenu. Kondicijski nespremni, mahmorni, tromi kao invalidi.

Znamo da u BiH nemaju lovu kakvu hoće i uslova koje imaju u stranim klubovima ali daj malo obraza pa bar umukni kad gubiš. Ne kmeči bez potrebe. Ili nemoj ni igrati ovako za domovinu. Jok!

Sutra će igrati sa Islandom i to je zadnji voz za plasman. Ako izgube, BiH je otpala. Međutim, sudeći po najavama iz medija, već pripremaju svoj poraz prije bitke. Iako su već, to svi vidimo, poraženi i oni i mi, jer se bore za opstanak sa nepoznatim i nižerangiranim ekipama a puna lista popularnih i odličnih fudbalera, od čega većina igra u svjetski poznatim klubovima.

Prehladno im na Islandu – kukaju a nisu se ni zagrijali.

Ali više od toga su žalosni i smiješni naslovi ‘Zmajeve na Islandu dočekali hladni uslovi’.

Pobogu braćo, pa znate li gdje je Island? Ne vrijedi, ‘ajmo se grohotom smijati’, šta bi drugo. Kad su onomad išli u Španiju, bilo im je prevruće. Znoj, komarci, loši hoteli, kasni avion … šta im to rade?

Izgleda da je najbolje kad su u Dubrovniku ili kod Zenice, Sarajevo – zna se. Slikaju ih, slikaju njihove gospođe i dječicu, a oni obećavaju kao pravi političari ‘daćemo sve od sebe’. I mi izgubimo a oni ‘dali’.

‘Morali smo trenirati u bundama’ – jada se junak Miralem Pjanić, sa slikom jakne i kapuljače koja mu pokriva friško presađenu kosu, kao da je temperatura od plus deset smak svijeta za pravog profesionalca.

Naravno da jeste za naše profi zvijezde.

Koliko su pak ‘političari domoljubi’ dokazao je ‘zmaj’ Anel Ahmedhodžić. Nova ‘nada’ bh fudbala.

Sam odlučio ne javiti se selektoru pa kad ga je Kodro isključio iz reprezentacije, opalio po njemu i FS BiH. Uz tvrdnju da je ‘povrijeđen’ a zapravo se čuva za svoj inostrani klub. Za BiH je već dao dosta, kako to ne prepoznaju. Vjenčao se šerijatski sa starletom iz Crne Gore koja je čak prešla na islam zbog slika na instagramu, pronosao majicu uz Ramazan sa čestitkom, šta hoćete više od njega?

Zbilja, ko im dade nadimak ‘zmajevi’.

Oni mi više liče na galebove koji su se najednom pojavili u Sarajevu ugrožavajući golubove.

Žderu i seru.

photo : Miralem Pjanić hladno je na Islandu, screen klix.ba, arhiv