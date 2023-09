SDA preko ‘probošnjačke matrice’ kandidata SDPa osvaja vlast u Sarajevu i uzima ono što je izgubila na ‘bojnom polju’, SDP i NiP ne reaguju što znači da to odobravaju i da su samo malo manje zlo od svojih prethodnika u vlasti

Kad Bakir Izetbegović kaže da je ‘apsolutni pobjednik’ i da se bez SDA neće formirati ‘stabilna patriotska vlast’ on to ne govori ‘napamet’, samo zbog bolesti za vlašću, privremenog gubitka zloupotrebe žrtava i gubitka pozicija. Ima i toga, ali prava strategija je ući u vlast bez vlasti i razrađena je do u detalje, suradnika ne fali.

Zna se da je Reis Kavazović odavno zasjeo u sami vrh SDA stranke i da su kadrovi Rijaseta, džamija i džemata i ove stranačke falange odavno izmiješani kao beton, svjesni smo i činjenice da je SDA za tri decenije pljačke i vladanja sa državom ušla u svaku poru društva i zajednice i da su njeni ‘pipci’ korumpirane hobotnice svuda, kao klipovi se podmeću svaki dan pod svaku akciju novoformirane vlasti i života u bh Parlamentu, u Kantonima, Opštinama i Mjesnim Zajednicama također. Sarajevo mu je oduvijek bila Bosna po mjeri, za drugo ga i nije baš bolila glava, i ako tu ne uspije povratiti vlast, crknuće od muke, drugo mu ništa neće naškoditi.

Zato je od prvih rezultata prošlogodišnjih izbora razradio taktiku. Djelovati ne kao konstruktivna već agresivna i podla opozicija i blokirati sve što se kreće i mijenja šemom i narativom o ‘izdaji’ i ‘patriotizmu’ i čekati lukavo iz zasjede svaku grešku ili potez nove vlasti, međunarodne zajednice i Amerike pa onda kao nekad iz trezora, sad iz bunkera u Spahinoj – u napad. Željko Komšić mu javno pomaže kao i prije izbora, Semir Efendić je bio i ostao zapravo njegovo čedo dato privremeno na usvojenje Harisu Siljadžiću, NES – vehabijska šibicarska stranka iz Krajine lokalnog trgovca Ogreševića je uvijek bila sa njim u saffu, jedino mu je ostalo da slomi i smiksa NiP Dine Konakovića koji ideološki i vjerski nije daleko od njega, SDP Nikšića i Našu stranku jedini nekadašnji otpor ovom teroru vjere, pljačke i nazatka, pa da polako krene u osvajanje privremeno uzetog.

Preko medija koje još ima pod svojom kontrolom i ostataka ‘Osmice’ u bezbjednosnim službama te kadrova u Policiji i Sudovima i Tužilaštvu, mora se reći da mu to ‘ide od ruke’, našao je slabu tačku kod svojih političkih rivala u ‘trojci’. Ili polazište svojih snova.

Naime, SDA klika je izgradila posebnu šemu ‘patriotizma’, ‘izdaje’ i ‘žrtve’, sastavila ‘crvene linije’ preko kojih se ne ide, naprndacala Reisa i hodže pa i raju sve do samog sukoba, u koju zamku su u neznanju a Tite mi i sa namjerom vješto upecane stranke ‘trojke’, koje su umjesto da ignorišu prihvatile igru kao takvu pa se permanentno pravdaju i tužakaju umjesto da rade. Uglavnom se izvinjavaju ranama, gelerima, vojnim stažom, vjerom i sa svim ostalim šta uz to ide. Osim toga, ohrabreni zajedničkom akcijom u kojoj su u izboru načelnika Sarajeva načisto uprljali i lik i djelo Bogića Bogićevića a ustoličili SDPovu hanumu-baklavu načelnicu Benjaminu Karić, iskustveni SDA korupcionaši su aktivirali svoje ‘uspavane ćelije’ u SDPu nekada respektabilnoj multinacionalističkoj i građanskoj stranci kao i one islamističke snage u NiPu koje nikad nisu odmakle od SDA minbera i ideologije, i akcija uzimanja vlasti pod plaštom građanštine i plača za državom je u punom jeku, bez obzira na rezultate izbora.

Kao što je svoju rolu odigrala Benjamina koja još igra prvu postavu SDA primadone u SDPu za račun i u ime SDA terorističke radikalne partije a pod plaštom ‘za Džirlo raju’, tako je nastavio i ‘razbuđeni’ Denis Bećirović a evo, budi se i Irfan Čengić, nekada nada i uzdanica SDPa. Kandidat je za načelnika opštine ‘Stari Grad’ čiji načelnik je u bajbokani pa ga treba nadomjestiti. Vidjeli smo kako je Bakir bh Predsjedništvo zauzeo sa Komšićem zamijenivši ‘mlađahnog’ Džaferovića sa ovim ‘rumenim’ islamistom i štetočinom Denisom Bećirovićem koji je doktorirao na bošnjaštvu i islamu, sada je na redu Opština važna skoro kao ona druga ‘deset puta važnija’ od ostalih gdje se već začeščljao umiveni islamista i ahbab Bećirovića iz istih saffova – Čengić. Ujedno slijedi ‘raspič’ i u opštini ‘Centar’ gdje se smjenjuje ‘zlatni ljiljan’ iz srpske bašče Mandić kojem je već klanjana dženaza a datum sahrane će se naknadno objaviti, kurban je dakle kupljen prije Ramazana. I tu će SDA imati ‘svoga’ kandidata kojeg će najvjerovatnije ‘podržati’ vlast ‘trojke’ jer je iz njihovih redova. Isto će učiniti kao i u slučaju Čengić, njegovu kandidaturu podržavaju i SDP i NiP pa čak i minorna Naša Stranka, koja se u ovom trouglu nove vlasti ne pita previše, ona samo popunjava prazne rupe i stolice kvazidemokratije. Irfan Čengić je dakle slijedeće ‘kukavičje jaje’ SDA bratije, ali nisu to jedina zelena jaja u crvenom leglu. Sve je bliže njima i poznati ‘hebač matere’ Zukan Helez kafanski MMF borac ministar sa najdebljim međunožjem u Bošnjaka, Vojin Mijatović podpredsjednik SDPa je odavno sebi za uzora uzeo SDAovog jastreba i islamistu Edina Ramića, specijalistu za stotine miliona povratnicima, plastenike i bolesne junice a što je sve završilo daleko od Podrinja i povratnika.

Vidjeli smo kakav masakr je napravio Denis Bećirović u bh Predsjedništvu i koje sve kadrove SDA je izvukao ponovo na političku scenu, među prvima penzionera lopinu Zlatka Lagumdžiju, slijedi isti scenario i u Opštini ‘Stari Grad’ a onda je na redu predstava u opštini ‘Centar’, gdje će Bakir pored uzimanja vlasti jednim metkom ubiti dva zeca. Srđana Mandića jer i onako je Srbin zalutao u Sarajevu gdje je lov na nemuslimane stalno otvoren i jer ‘bazdi na rakiju’, drugi je rezervisan za budžet ove Opštine koji je neprežaljena rana lovacana lovu, a para uvijek treba.

Kako Nikšić i Konaković hinjeći građanštinu i evropski ugođaj prepisan od međunarodnih službenika u BiH lukavo šute na akcije ‘uspavanih ćelija SDA’ u svojim redovima, i kako će kao i u slučaju Bogićevića podržati Čengića a sasvim sigurno i zamjenu za Mandića čim se sezona zvanično objavi, to ništa drugo ne znači nego da su, ako ne aktivni igrači, a ono saučesnici sigurno. Za NiP se pouzdano znalo da je po svojim vjerskim i političkim ideologijama daleko ispred Bakira usljed čega je šutnja ministra Konakovića lisičja metoda čuvanja demokratije i evropskog puta države, sada znamo da je i SDP u istom kolu.

Nema te partije na svijetu da bi odšutala i bez buke prihvatila da u izborima podrži kandidate i prati ih do ustoličenja (Bećirović i Čengić) koji bez podrške ‘trojke’ ne bi bili to što jesu sada a da ti i takvi kandidati ‘hraknu’ i bazu i svoje stranke i glasače (i Bećirović i Čengić su čak odbili doći na Kongres Partije dok je Benjamina odavno ‘krstareća raketa’ u SDP ratnom okružju) koja to sve odšuti i prečuje kao NiP i SDP.

Zato su oni najbolje oružje Bakira Izetbegovića, oni su u istom saffu sa njim.

Griju mu gnijezdo, da ne kažem prosto – podmetnuta jaja, koja vole kao svoja rođena.

photo : kukavičja jaja SDA u redovima SDP partije Nikšića : Irfan Čengić, Bnjamina Karić i Denis Bećirović, arhiv