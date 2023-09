Nije trebalo odbiti zahtjev Milorada Dodika za izuzeće Sudije BiH, on će to iskoristiti u postupku žalbe po završenom suđenju što može dovesti do ponavljanja postupka i dodatnog odugovlačenja i ‘pojeftinjenja’ ionako jeftinog optuženja, a što je Dodikov krajnji cilj

* U BiH ne može ništa bez politike i senzacije, takvu sudbinu doživljava upravo ovih dana krivični postupak protiv Milorada Dodika predsjednika Republike Srpske u šta je svjesno a totalno nepotrebno ‘upao’ i Sud BiH.

Podsjećamo, riječ je o optužnici protiv Dodika i direktora ‘Službenog glasnika’ entiteta radi krivičnog djela iz člana 203.stav 1. Krivičnog zakona BiH, u kojoj su Dodik i Miloš Lukić optuženi za ‘neprovođenje odluka Visokog bh predstavnika’ kojom je Schmidt donio propis i zabranio uknjiženje državne imovine čime je poništio odluke Skupštine Republike Srpske a optuženi su propis ignorisali i prekršili. Dodik – potpisujući ukaz Skupštine o nepoštivanju odluka VP BiH a Lukić kao direktor objavom iste koja je objavom u ‘Službenom glasniku’ postala propis u ovom entitetu.

* Iako je sto puta u medijima ponovio kako ne priznaje Sud BiH, iako se bahato sam prijavljivao za razna krivična djela provocirajući i ismijavajući pravosuđe i gradeći imidž nedodirljivog ‘Baje’ kojem niko ništa ne može (često je to iskazivao i pod šatrama uz pjesme pjevača folkera Mitra Mirića i njegovo hit ‘jači smo od sudbine’) Dodik se itekako uključio u postupak odmah po objavi optužnice sa hrpom advokata i talasanjem naroda u svojoj prćiji čime je ‘de facto i de iure’ sam sebe porekao i priznao nadležnost, svjestan da može odgovarati za počinjeno i da mu ovakva situacija čak i ide u prilog njegovih nakana i ideja. Prije potvrđivanja optužnice, podizanjem krivične prijave ‘za zloupotrebu’ protiv tužioca bh Tužiteljstva Nedima Ćosića (jer navodno tužilac čini krivično djelo optužujući Dodika na osnovu propisa Visokog predstavnika koji za Dodika nije visoki predstavnik već ‘osoba koja se ‘lažno predstavlja u BiH’ i ‘nema potvrdu Vijeća sigurnosti UNa za svoje imenovanje’), Dodik je postao aktivna optužena stranka u postupku i najavio početak ‘pravih igara’ oko postupka. Računajući da će uz medije i već otpočelo talasanje sa narodom iz entiteta izvršiti pritisak kako bi iskarikirao pravosuđe i postupak odveo u vječnost i zaborav. To su fakta, ali ne može u BiH ništa bez politike i politizacije ionako ispolitiziranog pravosuđa, tako je saga o postupku protiv Dodika ušla u naše domove i zamaraće nas još dugo ali ne samo zahvaljujući Dodiku već i našem prvosuđu i medijima.

* Naime, optužnica tužioca Nedima Ćosića je iz Suda BiH ‘vraćena na doradu’ jer nije sadržavala ni najminimalnije elemente optuženog krivičnog djela što se na prvi pogled doima čudnim obzirom na reference tužioca kod njegovog imenovanja za tužioca gdje je pravnik od zanata a nije u stanju sačiniti jednostavnu optužnicu pa ga ‘Sud popravlja’. Po našem mišljenju, obzirom na značaj i očekivanja od ovog postupka, trebalo je da glavni bh tužilac ‘dobro razmisli’ kome će dati postupak, da ne bi doživio ovakvo defamiranje tužioca, na kraju svih krajeva – trebao je sam to odraditi ali, kao što rekosmo, u svim pravosudnm bh farsama, bh pravosuđe je među prvima od onih koji ih proizvode.

Istovremeno, istu grešku čini i Sud BiH nakon ‘dorađene i potvrđene optužnice’ odabirom sutkinje za vođenje postupka u osobi istog prezimena kao i tužilac Suda BiH, dodjeljujući predmet Jasmini Ćosić -Dedović, čime se bespotrebno u farsu oko Dodika i njegovog optuženja i suđenja dodaje novo ‘gorivo’ za potpalu, u zahtjevu za izuzeće sutkinje o čemu nešto kasnije, a evo i zašto.

* Nije za odbaciti činjenica da su i tužilac i sutkinja istog prezimena mada ne mora značiti da su rođaci ili dovoljno bliski u srodstvu da bi se morali izuzeti sami i bez zahtjeva za izuzeće (vjerovatno nisu, inače mislim da ih ne bi pravosuđe stopilo u ovaj predmet kod tog saznanja niti bi oni na to pristali), ali sudija Jasmina Ćosić – Dedović je pogrešan izbor za vođenje ovog postupka bez obzira na svoje odlične preporuke i rezultate, a što je znala i ona i Sud BiH.

Naime, u postupku odabira kandidata za Sud u Haag-u još 2020 kandidaturu sutkinje Jasmine BiH za ovaj međunarodni Sud pismom je osporio Dodik tvrdeći da ‘sumnja u njenu pristrasnost i objektivnost’ jer je navodno učestvovala u spašavanju ratnog zločinca Nasera Orića pred tim Sudom, pa je ova činjenica (iako sutkinja iz nekih razloga nije izabran u Sud u Haag-u) bila dovoljna da reaktivira već postojeću sumnju u pristrasnost, Sud BiH je znajući za ove okolnosti i prije ovoga trebao dati predmet nekom drugom umjesto njoj, čak i sama sutkinja je znajući za svoje postupanje u Haag-u trebala i morala se sama izuzeti. Pa ima u sudu BiH valjda još sudija?

Jok, onim poznatim našim naprđivanjem i punom parom ‘uz nos’ ili ‘šta će on nama držati lekcije’ …. sudija u postupku protiv Dodika se našla u njegovom zahtjevu za izuzećem, u kojem su advokati obrazložili zašto sumnjaju u njenu pristrasnost i zašto traže da se predmet dadne drugom izvršiocu. Ali, kao što rekosmo, u bh pravosuđu je paragraf politika a ne pravo i zakon. Umjesto da usvoje zahtjev za izuzeće i otklone svaku sumnju u pristrasnost i objektivnost (kad već nisu o tome vodili računa kod dodjele predmeta) i izbiju Dodiku i advokatima svaku mogućnost za odugovlačenjem postupka (ovdje je dovoljno sumnje jer su pisma išla od Dodika do Haag-a i od Dodika do sutkinje u vrijeme njene kandidatue za Haag o čemu sve znaju i mediji i javnost), Sud BiH je pstupio upravo onako kako je očekivao pravni tim Dodika.

Da se zna ‘ko je i šta je država’ (kao da javnost ne zna bh pravosuđe, njihove izvještaje, odluke i sve što uz to ide) a što je izazvalo medijsko oduševljenje u bh raji. ‘Vidi kako smo suverena država, vidi da smo jači, od tog genocidaša, ima da ga satremo, podvio je rep, konačno je dolijao, ko je on da odlučuje u BiH ko će voditi postupak, prepao se Jasmine sutkinje, bla…blah.. …

* I, naravno, uz medijsku pompu Sud BiH je odbio zahtjev za izuzeće sudije Ćosić i na to se ne može Dodik žaliti, nacija u deliriumu, ali nacijo upamtite, zahtjev je trebalo usvojiti i ispraviti prethodnu grešku odabirom drugog sudije pa odmah zakazati ročište. Time bi zaštitili njen ugled i ugled Suda, izbili Dodiku karte na koje zaigrava odlaganja i banaliziranje postupka, ovako je učinjeno suprotono. Dodik će ovu činjenicu isticati i potezati kroz čitav postupak, na kraju će to istaknuti u postupku po žalbi na glavnu odluku i postoji velika vjerovatnoća da se tada sve ‘vrati na početak’, a to je još koja godinica sudovanja i nadmudrivanja po novinama i političkim sijelima, što je i njegov konačni cilj. Dok će u Republici Srpskoj postati još većom ‘žrtvom’, omiljenijim i popularnijim (eto što rade nama muslimani, takav život je nemoguć … ), zato što mi nećemo drugačije, mi kao nekrofili živimo od žrtava. Dakle, kad se već došlo do optužnice Suda ovakvog ‘kapitalca’ a što je za BiH zaista čudo i pomak makar bio izdejstvovan politički, onda je to trebalo i pravilno ‘oprihodovati’. Tu se nije smjelo ni trebalo ‘igrati’ i pokazivati se neznalicama ili prepustiti političarima, međutim mi se u BiH odavno ‘igramo’ u bh pravosuđu.

Dodikov predmet je samo mali uzorak dosadašnjih postupaka u predmtima političara i korupcije generalno. Pa kad je već vašar, haj’mo na vašar.

Na ringišpilu smo odavno, vrtimo se. Od svih krivičnih prijava protiv Dodika kojih ima u ladicama tužilaca ‘na izbor’ i koji su svi listom po težini i značaju daleko ispred ovog optuženja, mi smo na pravosudnu vrtešku zasjeli uz krivično djelo gdje je zaprijećena kazna do pet godina zatvora umjesto uz krivično djelo gdje je zatvor obavezan.. I gdje se uz poznate taktike vlasti, advokata i bh pravosuđa, Dodik može ‘onjihnuti’ i sa uslovnom osudom. Upravo tako političari hoće a pravosuđe ispunjava pokazujući ‘da radi’, dok raja raja navija i likuje kao na svakoj seoskoj veselici.

Posebno je smiješna, baš onako smiješna i vickasta medijska propaganda po kojoj se unaprijed nižu hvalospjevi sutkinji da se osokoli jer već ‘znamo kako će glasiti presuda’.

Naslovi tipa ‘koga se uplašio Dodik’ ili ‘zašto se Dodik boji sudije Jasmine’ pravo su remek djelo naše bh burleskne situacije u pravosuđu i u politici.

Kao da u vlasti u BiH nema nikog ko je optužen ili osuđen, pa će Dodik biti prvi koji će osjetiti Božicu Pravde, a puna vlast Bosne ‘poznatih odranije’, optuženih i osuđenih, naprosto ne znaš koga bi prvog izlistao kao primjer spoja mafije i države. Kod nas je glavna preporuka za ulazak u vlast izvod iz kaznene evidencije Sudova i Policije uz kakvu ‘prestižnu’ diplomu prestižno falsifikovanu.

Čak i ako bude osuđen za ovakvo mizerno krivično djelo, Dodik će samo dobiti zvaničnu potvrdu od Suda BiH za ulazak u društvo poznatih.

photo : Milorad Dodik predsjednik Republike Srpske ispod šatora na jednoj veselici, arhiv