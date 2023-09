Imidž bh novinara–ambasadora nije bezazlen i bez značaja i on se izgrađuje, ne rađaš se sa njim : proglasiš se ‘objektivnim’ i ‘nezavisnim’ pa iako si i zavisan i obojen ‘furaš’ po zacrtanom hinjeći domoljublje i patriotizam, onda pustiš bradu a zatim skratiš kragnu na košulji i odbaciš kravatu i …eto te, ambasada te čeka…



Šarene majice sa tekstovima i farmerke kao njegovo neformalno odijevalo, Avdo Avdić je odbacio. Kako mu je s vremenom njegovih ‘patriotskih istraga’ poprilično porasla popularnost, stigao je i veliki stan u Sarajevu a istovremeno izrasla brada kao i svakom islamskom mužjaku (jer je to je obaveza iliti ‘farz’, malo kojeg bh političara ćeš naći bez brade ili bez košulje koja nema kragnu). Sad je počeo i skraćivati kragne na košulji, ukoliko je u odijelu, onda za kravatu nema mjesta, jer to nije u skladu sa ‘našom tradicijom’. I, eto Avde, Tite mi spremnog za bh ambasadora.

Tako je kao i on uradio i penzioner Erol Avdović, ‘nezavisni i preobjektivni’ novinar iz New York-a, pa je ubrzo završio u udobrnoj i dobro plaćenoj fotelji bh ambasadora u Belgiji, umjesto u penziji. Bećirović i Komšić su prepoznali njegove vrijednosti. Obzirom da su bh politicusi napaljeni na svoje omiljene novinare i obzirom da je sve više tih ‘objektivnih’ među diplomatama, ništa manje ‘ne gine’ ni Avdi Avdiću, dobro poznatom režimskom novinaru. ‘Zaradio je’ to, nema šta.

Imidž ‘opasnog istražitelja’ i domoljuba je odavno izgradio, sad je na redu onaj ‘naš’ islamski.

U zadnjem intervjuu sa ‘gazijom’ Komšićem, meni je Avdo baš fino izgledao. Kao Avdović, kao izvještač sa kakve iranske tv, iako je u pitanju tv ‘Hayat’ ‘naša’ muslimanska, vlasništvo ratno-profiterske familije Švrakića i ‘Zelenih beretki’.

P.S. Ne znam koliko su naši mužjaci upoznati i koliko ih zanima ‘moda’, ali te košuljice bez kragne zvane ‘ruska kragna’ obavezno su na popisu garderobe svakog četnika a i početnika. Kao i brada, taj simbol muževnosti i mnogo još koječega. Brade i ‘ruske kragne’ ponosno furaju i sve hodže od Reisa pa naniže, dosta ministara i načelnika.

Četničke brade su fakat malo neurednije nego od ovih njegovanih’iranskih’, slične su vehabijskim, također ‘našim’ bradama. Stoga ovaj i ovakav imidž i nije baš originalan i stvara zabunu. Razlika između jednih i drugih još jedino je u – pantalonama! Da ne kažem u gaćama.