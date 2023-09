Političaru reisu Kavazoviću ‘zinula’, ‘ušicao’ poslovni prostor u Sarajevu na pravom mjestu pa otpočeo sa starom pričom o restituciji koja se ‘mora hitno’ provesti’.

Jedan od uslova za ulazak u EU je svakako i donošenje Zakona o restituciji gdje pljačkaška i nezajažljiva hobotnica Islamska Zajednica BiH vidi svoju šansu za pune sehare. Računajući da je sve nekada bilo Otomansko pa samim tim sada je ili će biti njihovo, raširila ‘šerijatske zemljišne knjige’ i preko Direkcije za vakufe analizira. I zahtijeva.

‘Ako se ne može fizički, može se ‘kompenzirati’ parama. Kao što je Reisa ‘kompenzirala’ vrckasta načelnica Benjamina Karić. Pa je Vijećnica, kulturno-istorijski spomenik države njena i Reisova. Ona, načelnica, tu se isjedava i slika, On-Reis svaki mjesec odlukom Benjamine i Skupštine Kantona Sarajevo broji marke koje dobiva na ime ‘mukate’ nekakvog zaloga iz Austro-Ugarske, kojeg su stručnjaci u Sarajevu pretvorili u pozamašan mjesečni ček u KM.

I ne samo u Sarajevu, tu je hodža Kavazović ‘na svome terenu’, i u ostalim dijelovima ‘na svakom pedlju’ države pod kontrolom ArBiH onda i sadašnje vlasti sada, gdje god je upro prst dobio je dozvolu za džamiju, mesdžid, mejtef, kulturni centar, šta god je umislio. Ili sudsku presudu ako mu se ko od vlasnika imovine usprotivi. Zato putem odabranih advokata koji uz ogromnu mjesečnu naknadu uživaju u ‘svojoj vjeri i svojoj zemlji’ svakodnevno ‘tabiri’ svoje zemljišne knjige i planira.

Ovih dana ‘Direkcija’ za vakufe, hoću reći ‘šura’- odbor za ‘božje nekretnine’ koje su vjernici dali Islamskoj Zajednici a oni je rasprodaju, pretvaraju u stanove ili u hotele ponovo grmi i traži Zakon o restituciji. Oglasila se sa ultimativnim zahtjevom ta ‘direkcija’ prema vlasti BiH tražeći da se čim prije donese i ‘sprovede’ Zakon o restituciji jer je, kako su neki bh mediji stidljivo javili ‘Reis ušicao’ nekretninu-zgradu na elitnom mjestu u srcu Sarajeva i pikirao svoju slijedeću ‘vakufsku metu’.

Pa mu zatrebalo medijske ‘municije’. Kad je vidio kako to ‘hoda’, Reisu se ono baš ‘osladilo’ ili što bi naš narod nekada rekao a upamtilo se : ‘zinula mu’. I djelimično će mu se zapušiti dogovorenom naknadom ilii ustupanjem dijela prostora, što će mo vrlo brzo i saznati.

Međutim, slijedeći svoje šerijatske zemljišne knjige Reis je odavno ne samo u glavnom bh gradu već i ‘šire i duže’ otpočeo samostalno svoju restituciju, ne čekakajući da mu to vlast odradi. U Tuzli, u Zenici, u Hercegovini (pa i u Banja Luci je ‘restituirao’ ali kriminalnom prodajom groblja i harema srpskom tajkunu, o čemu je javnost već upozata i zbog čega je muftija banjalučki ‘kažnjen’ premještajem u Njemačku, na duplo veću platu), a broj želja nije konačan. Rezultat vidimo svaki dan. Ili nikne neki islamski hotel, restoran, islamski vrtić, džamija ili islamski konak za putnike nenamjernike, ili mu kao u Sarajevu od Benjamine mjesečno stiže kao pravom Begu ček za korištenje ‘vakufa’. Srbi su to u Banja Luci odradili drugačije. Rijaset je dobio 1,5 miliona KMa i sad ‘niko ništa ne zna’ a vakufsko zemljište ostalo kupcima Srbima i banjalučkim tajkunima ili su na groblju muslimana nikli neboderi.

Naravno da se treba donijeti Zakon o restituciji ali nije imovina oduzeta samo IZ BiH i neće se to moći lako i bezbolno uraditi kao u Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji ili Crnoj Gori. To je složen i zahtijevan posao i još dugo će na njega pričekati, džaba mu sijela sa Komšićem i Bećirevićem i obećanja ovih ubleha. Jer, za razliku od pomenutih država, logikom Reisa skoro svaka zgrada i svaki trg u Sarajevu i po gradovima BiH su nekada bili ‘vakufi’, što je naravno čista propaganda i laž. Zna hodža Kavazović to odlično ali njegova ‘larma’ je znak da nastavi sa ‘svojom restitucijom’. Daj pare kao ‘odšetu’ i mjesečni priliv će ‘zadovoljiti’ nezajažljivu pohotu i zaraženost pljačkom i lovom.

Njemu takav zakon zapravo najmanje i treba, osim imovine u Republici Srpskoj ili u Herceg Bosni, gdje kako i sam hodžica priznaje ‘to ide teško’. Restitucija će, ako se i kada donese takav zakon, više zadovoljiti ostale nekadašnje vlasnike imovine, Reis ima zadovoljštinu odavno. I materijalnu i duševnu.

Na isti način treba posmatrati i njegovo ultimativno ‘traženje’ da država potpiše nakaradni prijedlog Ugovora sa Islamskom Zajednicom BiH, ka i ‘ostale konfesije’, dok kod kuće uči dovu ga nikad ne potpišu. Zato jer on i dalje i bez ugovora odlučuje koga od ahmedija će i da li će istraživati (još nijednog velikog lopova u moru kriminala i lopovluka ispod ahmedija nisu ‘otkrili’ a Rijaset pun vjerske mafije), ima para dovoljno jer država a posebno Minisstarstva, Kantoni i Opštine daju lovu nemilice i nekontrolisano, ima vjeronauku u školama, ima svoje gimnazije, fakultete, medije i televiziju, šta bi mu drugo dao ugovor za kojeg unaprijed zna da ga takvog nijedna država ne bi zvanično potpisala.

Plus, uvijek ima ‘adut’ kako je u odnosu na druge religije ‘ugrožen’.

Ista stvar je i sa restitucijom. Isti klinac – drugo pakovanje.

photo : šta je sada ‘ušicala’ Direkcija IZ BiH?, arhiv