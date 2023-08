Bakir Izetbegović na muslimanskoj tv ‘Hayat’ otpočeo izbornu kampanju za opstanak na čelu SDA : hrpa poznatih laži, insinuacija i spinova. Najžešća mu je ona o osudi Konakovića za napad na novinarku njegove televizije, kao da ne zna da je Konaković ‘napao kameru’ a ne novinarku

Izetbegović je u vlasti sve izgubio, međunarodni moćnici u BiH su ga skupa sa štetočinom Željkom Komšićem ‘pročitali’ i tresnuli o zemlju, ostaje mu još kormilo mafijaške stranke SDA, Reis i bošnjački član bh Predsjeništva iz reda Hrvata Željko Komšić, sa nadom da će mu se pridružiti desno krilo SDP stranke prošireno sa bratijom u SDP stranci (Bećirović, Čengić, Benjamina Karić) ili neko od izmišljenih ‘probosanskih’ stranaka po njegovom kalupu. Ipak, najveći strah (a bespotreban) dolazi od mogućnosti da bi mu se mogla omaknuti i stolica predsjednika u sopstvenim redovima, dolazi Kongres ove stranke idućeg mjeseca. Stoga je već krenuo i kampanju, obilazi džemate i opštine gdje je još ostala njegova ‘aždaha’ u vlasti, na tv ‘Hayat’ vrata su mu širom otvorena.

Slušajući njegov promotivni intervju na ovoj muslimanskoj tv u emisiji ‘7 Plus’ i odgovarajući na unaprijed izrežirana pitanja dominirao je žal za gubitkom vlasti koji je još uvijek prisutan i bolan, sve ostalo smo skoro čuli mali milion puta. Bio je to ‘domoljubni’ i ‘patriotski’ monolog sa tovarom već poznatih Bakirovi laži, insinuacija i spinova. Počev od bljutavog potenciranja i žvakanja već prežvakanog o ‘izdaji trojke’, o ‘davanju’ svega Dodiku i Čoviću, o ‘psovanju genocida’, o najnovijoj presudi Suda za ljudska prava ‘Kovačević’ koja se ‘mora provesti’ i u kojoj vidi ‘šansu’ za ‘osvježenje’ starih problema, o slamanju SDA ‘patriota’ od strane međunarodne zajednice i ‘herojskom odupiranje SDA svemu tome’. Naprosto, isti stari Bakir samo malo stariji i zapušteniji po izledu i oblačenju.

Novinarka se nije upuštala u kontrapitanja pa se vidi da mu je data prilika da izdeklamuje odgovore na unaprijed utvrđeno gradivo.

Dakle, u hrpi laži pogubljenog Izetbegovića nema se šta posebnog izdvojiti, svi znamo da u koalicionim dogovorima ‘trojke’ nema nikakve izdaje, svu izdaju je prije njih već on lično učinio (u odgovoru novinarki na pitanje o suradnji sa Dodikom i Čovićem odranije u vrijeme njegove vladavine Bakir je to formulisao ovako, priznajući : ‘da, ali mi smo to radili nekako dostojanstvenije a ne ovako podanički’), ali on to posmatra drugačije. Kao da nije tri decenije u ‘talu’ sa Dodikom i Čovićem, i kao da se obraća debilima i mentalcima građanima koji ništa nisu ni vidjeli ni čuli šta je sve radio i kako je krčmio državu sve ove godine. Ukratko, većih izdajnika i njegovih Bošnjaka i zemlje Bosne osim njegovog oca i njega, majka više ne rađa niti će roditi. Gdje je čak i psovanje genocida na zajedničkom sastanku u Konjicu daleko ispod njegove izdaje žrtava genocida i Srebrenice koju je odigrao u dogovoru sa Aleksandrom Vučićem u vezi žalbe na reviziju u predmetu protiv Srbije kod Međunarodnog Suda, februara 2017. godine u sarajevskoj Vijećnici.

Zapravo, ipak, ima nešto specijalno a karakteristično za Bakira ‘starog Vertera’ što ga čini posebnim i prepoznatljivim, u kojem njegova maksima kako se ‘politika izvlači na dlaku’, predstavlja školski primjer brutalnog ‘cijepanja laži na dlake’, bez stida i srama.

Riječ je o njegovom komentarisanju ‘napada Konakovića’ na novinarku ove televizije ratnih profitera i kriminalaca familije Švrakića i ‘Zelenih beretki’. Podsjećamo, prije neko dana na press konferenciji ‘trojke’ novinarka tv ‘Hayat’ (‘dijete šehida’, da je nečije drugo dijete ne bi to ni primjetili) je postavljala uporno provokativno i ‘bakirovićevko’ pitanje o ‘izdaji’ i ‘davanju države’ Dodiku i Čoviću, nakon čega je Konaković izrevoltiran ovakvim svakodnevnim lažima i insinuacijama povišenim tonom prozvao novinarku da ciljano potencira te budalaštine rekavši joj da je ona predstavnik tv kuće koja ga optužuje za izdaju a sva važnija prava je prodala državi Srbiji, tačnije njenoj kompaniji ‘Telecom’. Zbog čega je direktor ove tv kuće ‘najavio tužbu’ ali nije demantirao Konakovića.

Bakir je osudio ‘napad Konakovića’ na prava novinara da izvještava i pita ne osvrćući se na prodaju prava televizije Srbiji, što je prava poslastica u njegovoj torti od laži, i zaslužuje da se upamti. Čisto jer se radi o debelom obraz-đonu i nezapamćenom licemjerju mlađeg Izetbegovića koji je do jučer harao javnom medijskom scenom napadajući novinare koji se usude išta pitati u vezi njegovog rada a posebno njegove supruge Sebije. Dok su njegove islamističke horde batinale novinare po sokacima utjerujući ih ‘u suru’ (kao što je poznati slučaj napada na novinara Nedžada Latića od strane vehabija februara 2018.) bez straha da će ih ‘Osmica’ ili Policija uhvatiti i procesuirati.

Podsjećamo samo na neke ‘demokratske’ izlive SDA šefa prema novinarima, kao onaj kad je otvoreno zaprijetio novinarki tv ‘Face’ marta 2023. da će ‘ona biti prije u zatvoru nego Sebija’, pa onog napada na novinara tv N1 Zukića, ili još bolje je da se prisjetimo događaja kada je njegov pulen predsjednik lokalnog SDA Huso Ćesir u Sarajevu 30.03.2019. godine napao fizički novinara ‘Žurnala’ Adija Kebu.

Tada je Sin Velikog Oca i mudraca Alije Izetbegovića stao u zaštitu svoga aparatčika ironičnom i bezobraznom konstatacijom kako ‘nije Ćesir napao novinara već kameru’ .

Nikada napadač nije za ovo odgovarao jer je dozvoljeno napadati kameru, stoga bi bilo mudrije da je o raspravi Konakovića i novinarke ‘Hayat’ televizije Bakir išta prešutio. Ili da je ostao dosljedan kakvim se predstavlja pa osudio samo ‘napad na kameru’.

Jok. On i dalje misli da je faca i da mu je sve dozvoljeno, plasiranje laži pogotovu, iako smo svi vidjeli da je Konaković ‘napao kameru’ a ne novinarku.

Rekavši pravo u nju, u objektiv ‘dostojanstveno’ : prodala si se Srbima kamero.

A kamera, za razliku od Bakira, ostala bez teksta.

photo : Bakir Izetbegović na muslimanskoj tv ‘Hayat’, intervju u emisiji ‘7 Plus’, arhiv