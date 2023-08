Srbijanska ‘diva pjevačica’ a zapravo klasična prodavačica ženskog mirisa i tijela starleta Jelena Karleuša i bošnjačka kopija vrckava Razo Čolaković ; siguran znak da je ‘Kijamtski’ (Sudnji) dan’ blizu

Pitali su se mnogi kad će već jednom taj ‘Kijametski dan’, taj Sudnji danak naše sudbine u kojem će mo nestati, evo ga, da prostite, blizu je, samo što nije svanulo.

Nema druge, jer kad je Razo (Razija Razo Čolaković zvana ‘Muhabetovka’ iliti ‘razgovoruša’ koja nije muško već nosi Krajiški običaj u izgovoru imena Raza) ‘bošnjakinja ispod hidžaba’ postala uzor omladini i tv voditeljica i otpočela edukaciju javnog prostora, i kad je obična ulična starleta Jelena Karleuša postala ‘mega zvijezda i diva pjevačica’, taj trenutak je blizu.

Neko će reći da nema sličnosti između ove dvije internet ‘trebe’ koje su sa nama svaki dan i koje su debelo oprihodovale internet kanalizaciju i svoje potrošače, ali nacijo, ‘tik-tok generacije’ koje konzumiraju ovu javnu bljuvotinu i vlasti i države koje ih promovišu i plaćaju će pokazati da nisam u krivu i da su njih dvije ‘sestre antipodi’.

Razo je dogurala ‘hvala Allahu’ i do ‘svoje emisije na televiziji’, u produkciji TV ‘Alfa’ dnevnog ‘Avaza’, dok je Karleuša svaki dan ili na tv (bila je čest gost i kod Senada Hadžifejzovića na tv ‘Face’ kao važna tv faca) ili u medijima, ne treba joj specijalna emisija.

Istina, Razo nema svoj privatni avion, nema ni zvanje ‘dive’ ili ‘starlete i pjevačice’, ona je izgradila uspješan model ‘žene Bošnjakinje’ i ‘književnice’ ali obje imaju netalentovane i zatelebane budale koje u njihovim seksualno nezajažljivim istupima doguraše mnogo dalje od njihovih slika u garažama i kupatilama. Ili ispod jastuka učenika i studenata.

Kod Karleuše je sve plastično od face, usta pa naniže do pete, čak i glas kojim arlauče uz kompjuterizovanu muziku i bedaste seksističke tekstove i ode polnim organima, sve je na njoj ‘ručne izrade’ osim silnih honorara koje daje i raja i država, za Razo možemo samo ustvrditi da su joj usne ‘prirodne’ kao u Karleuše. Za ostale slatke i poželjne ženske dijelove nemamo dokaze jer ona kao prava Bošnjakinja i pandan srpskoj ‘divi’ to vješto sakriva vjerom, u kojoj uživa, kako je više puta izjavila.

I haljinicama arapske i turske fabrike, i umotanom glavom ispod hidžaba u milion boja, koji se obavezno slaže sa sandalam, tašnicom ili cipelama skupe marke. Po godinama su ‘tu negdje blizu’, Karleuša je malo manje mlada, ali obje u ocvalim renesansnim mladalačkim zahtjevima i željama.

Školske klupe su im također nepoznanica, zapravo Razo ima ‘dokaze’ da je dogurala do magistra nauka, ali njena diploma u poratnoj BiH je ravna onoj Karaleušinoj, ako je starleta uopšte i ima.

Ono što najviše spaja ove dvije infuencerice je internet, zarada na tv, na web stranicam od ‘posjetilaca’ i od države svakako, spaja ih i isti ili sličan smisao ka ‘seksi komentarima’, vickasti seksom obojeni odgovori ‘pratiocima’, i naravno političko opredjeljenje. Koje Razo sakriva ‘muhabetima’ tj razgovorima po džematima i ‘okruglim stilovima islamskog AFŽa hinjeći apolitičnost, dok Karleuša kao i njen predsjednik obavezno iznosi svoja stajališta ali ih kao i Vučić kojeg je sada prigrlila mijenja, ‘nije magarac’ da se ne mijenja, kako je ustvrdio njen idol Aca. Razo ima taj običaj da piše i knjige o sebi i svojoj familiji i teškom prošlom životu, printa vickaste majice sa vješto sakrivenim seksulanim nabojem u natpisima na njima su joj specijalnost, uspješno podučava i dijeli savjete Bošnjakinjama. ‘Što više seksa’, nekoliko puta dnevno’ kao recept za dobar i skladan brak, Karleuši seksa nikad dosta, jedino sa rođenim mužem joj ne prija.

Da skratim, razlika između njih dvije je najviše u tome što je Razo pokrivena a Karleuša totalno otkrivena žena u godinama, a obje opsjednute ‘najpoželjnijom temom’ muškaraca.. I što Razo stalno zove ‘lajkajte me’, ‘pratite me’ dok Karleuša odavno to ne treba vikati, nju prate.

Jedno je sigurno, obje su dobile zeleno svjetlo i lovu od sistema u kojem žive. Postale su ‘zvijezde’ a njihovi pratioci – također zvijezde ali obične padalice.

Poslednjim albumom Karleuša je šokirala samo naivne. Iako je srpski ‘Telecom’ odvalio za nju i njenu promociju ‘najnovijeg muzičkog ostvarenja’ nekih 1,5 miliona eura kao protuuslugu za okretanje prema Vučiću, za album ‘Alfa i Omega’, učinak tog projekta je ravan tuširanju u kupatilu običnog studenta brucoša. Nema nikakve razlike u umjetničkoj vrijednosti onog ‘prvog’ ukojem joj je najveći hit ‘Ide maca pored tebe, pazi da te ne ogrebe’, i ‘hitova’ sa najnovijeg ‘albuma’ od kojeg se može samo povratiti u kakvoj diskoteci uz pivo i rakiju ili doživjeti da prostite orgazam.

Evo samo par stihova, ako se uošte slova ‘ah’, ‘uh’ ili ‘daj’ mogu tako nazvati, da vidite šta sluša i voli omladina a šta plaća država.

‘ Kad se pogledam//Alfa i Omega//Poziram, poziram//Lepa sam poziram//Mashallah//Sobom se drogiram//Lepa sam poziram//Mashallah/Nаѕlоvnа ѕtrаnа zа Vоguе//Ја ѕіјаm tо dао mі Воg//Воrn kіll’а ѕuреr ѕіlа//Меtаk u glаvu, rеаlіtу сhесk//Ја ѕаm іntеrgаlаktіk….’

Slijedeći ‘intergalaktik’ je još dražesniji, evo modernog uratka stihoklepca i ‘pjevačice’ koja se od zvukova iz svemira ne čuje uopšte.

‘Kažu, “Neukus i kič je”//Sine, Karli Božiji bič je//Bolje reci kakvog ukusa je//Sok od moje pi..e…’

Od ‘Karly Bitch, do ‘Mamacita’ (sexi mama), pa do ‘pjesmuljka’ Takita (ta, baš ta kita, polni organ muškarca) pa do ‘ah’, ‘uh’, ‘daj-nedaj’, pa preko ‘muda’ i ‘banane do koljena’, sve je u tom ‘Alfa i omega’ stilu, eto nam Karleuše donedavno velike ‘kraljice’ i ljubiteljice čednih Bošnjaka na velika vrata’.

O ukusima ne valja rapravljati, i nisam puritanac niti pod avdestoma, ne želim biti i nisam seksičan jer volim ih obje pogledati u određenim situacijama, ali slušatih ih i to još na televiziji ne mogu nikako. To je u crijevima i nema veze sa umjetnošću i okusom, sve je gadljivo. Karleuša novim pjesmama prijeti da ogadi svojim ‘mirisom’ i onu ‘žensku stvar’ koja je muškarcima nikad ili rijetko gadljiva.

Slušajući njene bolesne performanse sve nestane već sa prvim taktovima sintesajzera i njenog prirodno ružnog glasa, sve osim ukusa njenog međunožja, kojeg smo do sada smao gledali sa svih strana i uglova, od sada tu ‘stvar’ možemo i da omirišemo.

Razo, inače rodom iz Cazina a udata u Brčkom, nema ovih mirisa kao kod ‘dive’ iz Beograda, nije ih još postirala na svoj ‘fejs’ sa Muhabetovkom’ gdje postavlja druge kozmetičke, ali se osjećaju u zraku, svaki uzoriti muškarčina to vidi, ako slučajno zažmuri, Razo je tu da ga na to podsjeti svojim ‘anegdotama’ i doskočicama.

Kad je onomad prije godinu i više ustala pa zaigrala uz ilahiju i kasidu i turski splet pjesma na jednoj svadbi, zatresla je kao Karlešuša i pobudila u svakom muškarcu Karleušu, makar je bila zamotana što je njen glavni adutut : slađe je ono što se ne vidi. Vraga, vidi se, neki ‘konzervativac’ joj skrenuo pažnju a ona ga ‘ispalila’. Idi na koncert Ace Lukasa kad više voliš Srbina od moga mahanja.

Jebiga, kad je Razo čak i sanke dječje (i one za odrasle) nazvala ‘pičiguzom’, nisam mogao a da tako ne posmatram i njene sanke na svadbi i nekako ću preživjeti, preživio sam zapravo, ali me zorno brine kako će to probobati uzoriti muslimani iz njene sekte.

Sad je moram gledati na na tv, šta ću? Kako dijeli savjete o ‘uspjehu’, a sva onako čedna, uspješna i pametna, ne možeš joj odoliti.

Samo treba ‘vjerovati u Onog Gore, ne slušati nikog nego sebe i pokazati šta imaš‘, vazi Razo a ‘prirodne usne’ sve deblje i sve veće. I usvakoj slijedećoj emisiji novi hidžab i nove sandalice. I gosti, oduševljeni pozivom kao i tv gledaoci pitanjima i odgovorima.

Jednostavno zar ne? Tako je jednostavno stići na televiziju. Eto recepta za uspjeh.

photo ilustracija : Jelena Karleuša i Razo Čolaković ‘Muhabetovka’, arhiv