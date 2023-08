Kič i perverzija u islamu : radikalnom sandžačkom muftiji Muameru Zukorliću postavili dva nišana sa titulama, oba izgrađena uništavanjem spoemnika kulture – bosanskih stećaka

Svi se sjećamo farse i marketinške smrti najpoznatijeg sandžačkog muftije Muamera Zukorlića, inače srbijanskog političara (gdje ga je naslijedio njeov sin Osama bin Zukorlić) i bivšeg kandidata za Reisa BiH i predsjednika Srbije čak.

Te 2021. godine njegova porodica je izvela pravi šou sa njegovom smrću. Tvrdnjom da imaju dokaze da je otrovan, pa nekakvim ekspertizama u inostranstvu, pa sahranom u njegovom rodnom Tutinu, a sve sa ciljem da se muftija prebaci na poznatije počivalište u harem džamije u Novom Pazaru. Jer, ko će u tu vukojebinu u Tutinu svraćati na grob, pašće muftija u zaborav. Tu je dolazio samo muftijin mačak koji je presvisnuo od tuge nakon što su muftiju prebacili u Novi Pazar.

Nakon što je objelodanjeno da je umro prirodnom smrću i nakon što je muftija po drugi put ‘preselio’, iz Sandžaka stiže još jedna poslastica iz islamske kuhinje. Muftiji su postavili ne jedan već kao pravom vjerniku i najbližem Onom Gore – dva nišana, jedan na našem a jedan na arapskom, također našem jeziku. Da to ‘seo svet razume’.

I ne samo to, njegova titula muftije sa privatnim islamskim koledžom i privatnom ‘akademijom’ koju je promovisao za života naljepnicama na bijesnim autima okružen nabildanim tejlohraniteljima, upisana je na nišane, to mu dođe kao posmrtna lična karta, pa će se vjerovatno u Sandžaku ‘od sad pa nadalje i u buduće’ na nišane upisivati zanimanja umrlih. Plus, dobio je i dodatnu : vizionar.

No, od svih ovih kičeraja novotarija islamske zajednice, ipak je najslađa ova. Kako javlja na svom face profilu izvjesni hafiz Haris Hadžić, oba nišana ‘vizionaru’ su izrađena od bosanskih stećaka starih 500 godina, posebno naručena u Sarajevu, dakle od bh spomenika kulture i nacije. Da bi se, kako pojašnjava hafiz nišani ‘uklopili u ambijent džamije’.

Baš kako i dolikuje skromnosti i merhametu islamskog vjernika. Onih koji i kad umru postanu posebni, za razliku od sirotinje i obične raje koja nema ni za betonsko obilježje. Tako nam je muftija postao duplo zaštićeni spomenik kulture i dokaz kako čuvamo naše nacionalno blago.

Navalite na stećke, nikad se ne zna kad mogu zatrebati, državi očigledno ne trebaju.

photo : muftija Muamer Zukorlić i dva nišana stećka, face profil, arhiv