Komšić i Bećirević kao ‘većinsko Predsjedništvo’ u ‘orijent ekspresu’ sa zabranjenom bh zastavom, Cvijanović i Dodik u Mađarskoj

Niko nije bolje odslikao politiku bh Predsjedništva kao Dodik nazvavši je ‘lakrdijaškom’, niko drugi osim njega prvog među cirkusantima ne poznaje bolje sve blagodeti vlasti.

No, on je tako okarakterisao putovanje Denisa Bećirovića i Željka Komšića sa njihovom svitom u Ukrajinu kao i njihove tamošnje izjave, svoja putovanja po Mađarskoj dakako smatra potpuno opravdanim, zvaničnim i službenim iako su put u jednosmejrnu ulicu kao i ova ekskurzija sarajevskih ahbaba.

Već viđeno, u ovom najvišem bh državnom organu koje parazitski i štetočinski egzistira sa svojom neusklađenom i nakaradnom državničkom politikom već decenijama.

Nije, stoga, ni putovanje Bećirovića i Komšića u Ukrajinu nikakav izuzetak već provjereno i potvrđeno pravilo.

Ovi ‘vip momci iz reda Bošnjaka’ su ovog puta zbog sankcija i blokada umjesto skupih aerodromskih usluga ‘vip salona’, krkanluka i uživancija u biznis klasama, putovanje obavili vozom jer nemaju helikoptere kao Dodik, međutim to ništa ne umanjuje na njihovoj bezobraznoj pohlepi i troškarenju državne kase, u džeu su im kreditne službene kartice.

Vidjeli smo kako je samo na jedno putovanju u London nedavno ‘rumeno-zeleni Bećirović’ spiskao preko 10.000 KMa za par sati ića i pića u vip foteljama i rentanju auta, nonšalantno kao Bisera Turković prije njega, putovanje vozom smo vidjeli sada a poslije Bog zna kada će mo. Kako je genetski crven od rođenja, nije se nimalo zbog ovre pljačke zarumenio, naprotiv, Bećirović je upro prstom u sve ranije prije njega ‘vip’ovce i za dva dana, sve smo zaboravili.

Vidjeli smo kako su jadno i mizerno jarani dočekani u Ukrajini, slika sa Zelenskim i još nekim visokim funkcionernima Ukrajine nije mogla zatomiti karikaturalni ‘vod’ od pet šest službenika ispred jednog hotela koji je zvanično dočekao ‘uvažene goste’, poslije su uslijedili izvještaji sa ‘zvaničnih razgovora’.

Sve odranije viđeno, klasično tužakanje trećeg člana bh Predsjedništva, pljuckanje po Putinu i Rusiji a što je uredno popratila ekipa odabranih novinara iz ‘Avaza’ uz nezaobilaznog Avdu Avdića koji je u medijski diskurs uveo novi pojam kojeg će mo u buduće češće citirati i čitati.

‘Većinsko Predsjedništvo’ – tako glasi ta novokovanica, koja označava Bećirovića i Komšića, dakle samo Bošnjake. Koji su još u vrijeme Džaferovića osmislili Šefik i Željko. Ono, već znate, ko jebe predstavnika srpskog naroda, ovdje se odlučuje po sistemu ‘2:0 za nas’, baš nas briga što propisi i poslovnik o radu nalažu konsenzus kod odluka i nastupanja u javnosti.

Većinsko Predsjedništvo u liku i djelu Bećirovića su onako, kao i Benjamina Karić kad hoće da se pohvali svojim glupostima pa kao dokaz uzme rezultat glasanja na omiljenom internet portalu zgubidana, botova i još koječega, izračunali da njihova mišljenja podržava 70 % bh stanovnika, prenijeli Zelenskom ‘naše želje i misli’, kao da Zelenski nema pojma šta o Ukrajini i Rusiji misle njeni građani. I što je, nažalost, još jedn au nizu profinih laži za finu dnevnu upotrebu. Komšić je u stilu sarajevske jalije ostao još dosljedniji pa se u vrijeme klackanja i vlačenja vlakom, uslikao sa ljiljan-ratnim zabranjenim zastavama, što je bh dokona, ratoborna i mentalno degradirana raja dočekala sa ovacijama na internet kanalizaciji. Na ovaj način uhljeb i štetočina ‘zlatni ljiljan’ zbog kojeg su diplomatski odnosi BiH sa pola Evrope, sa Zapadom i moćnim stranim ambasadorima u BiH te sa Visokom bh predstavnikom i sa susjedima pokvareni i sručeni zauvijek, pridružio napaljenim ratničkim SDA/DF botovima u krilu Islamske Zajednice BiH koji sa ovom zastavom permanentno truju i zavađaju raju, čime debelo ‘gazija’ Komšić pokazuje kako žešće nego Dodik ne priznaje odluke Viskog bh predstavnika (Carlos Westendorp, februar 1998) koji je ovu zastavu ukinuo i zabranio.

Naravno, njegov populistički potez je jasan i poznat je znak da i ostali mogu zanemariti zvaničnu državnu zastavu a koristiti onu drugu iz vremena Republike BiH i njene Armije, jer ‘mi volimo i pratimo našeg predsjednika’. A rat nam je i duševna i fizička hrana. Nema veze što time derogiramo državu a prigovaramo drugima.

Sa ovakvim slikama član bh Predsjeništva mi uveliko liči na internet botove, kad mu poraste brada (a samo što nije) ličiće na vehabiju Nihada Aličkovića ili na hodžu Mulahuseina iz Luxemburga.

Istovremeno, dok se Komšić cirkusija sa zastavom i državom, pljušte kritike na slike iz Mađarske gdje, možete misliti ‘nema državne bh zastave’ a tamo sjede bh predstavnici u vlasti. Nema državne zastave ni kad Bisera Turković ‘gostuje’ u Zagrebu ili Bakir Izetbegović u Turskoj kod ‘brata’ Erdogana, nema je čak ni kad Dodik u Medžlis dođe sa čekom-sadakom od 200.000 KMa za Islamsku Zajednicu, tada to kao bošnjački ratni zločin proglasimo ‘incidentnom’ i idemo dalje.

‘Orijent Ekspres’ je pokazao da uvijek ima i dalje i gore. Cirkus se nastavlja.

photo : opasni cirkus članova bh Predsjeništva sa zabranjenom zastavom, Željko Komšić i Denis Bećirović put za Ukrajinu, arhiv