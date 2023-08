Dnevna doza političkog ludila hodže Kavazovića i zvaničnog bota SDA : nedam Muderrisa, to je ogledni primjerak multietnički islamizirane ArBiH

Kao što smo i predviđali, malo koji nemusliman ili Hrvat u BiH a posebno u Sarajevu može biti miran i spokojan, bezbrižno se nadajući da neće baš on biti medijska (za sada) meta islamskih radikala, Reisata i botova SDA mafije uz njihove medije, njihove nade nakon svrgavanja iz vlasti ove vjerske i na mahove terorističke organizacije su totalno pokopane.

Jednostavna a poznata matrica stvaranja islamske države otpočeta islamiziranjem ArBiH i njenim ‘pročišćavanjme’ odmah s početka bh rata, kasnije nastavljeno ‘čišćenjem’ kadrova u vlasti, a što je projekat Alije Izetbegovića i Islamske Zajednice BiH kada su skoro svi nemuslimani u njoj ili zaobiđeni ili izbačeni kako u komandnom tako i u vojničkom kadru, dobiva na usponu, i kako se zaoštravaju politički odnosi u vlasti, sve je javnija i prisutnija teza o stvaranju bošnjačke fildžan državice.

Proces je odprilike ovakav : na sva grla arlaukati o demokratskoj, evropskoj i multietničkoj državi koja želi u EU i na Zapad, pozivati se na Dayton i Ustav BiH koji definiše sekularnu državu svih naroda i nacija, u realnosti, sve činiti da država postane država jedne vjere i jednog naroda. Žrtve i ArBiH su tu glavna ‘karta’ na koju se ‘igra’.

Nakon osvrta na dešavanja u vezi održanog Sarajevo Festivala oglasio se podpredsjednik SDP partije i ministar ‘trojke’ Vojin Mijatović a onda je ‘paljba’ krenula. Baš na način kako smo i predvidjeli sudbinu Mijatovića nedavno pišući o ovoj i sličnoj materiji.

Vojinu su zamjerili što ‘brani’ direktora Festivala koji je dakako Srbin, ali više od toga smeta im njegova ekavica, najviše – što je poručio da njegova ‘ekavica para uši potomcima handžar divizije’. Dok su se među ‘fašistima’ u trenu prepoznali oni ‘najodabraniji’, potomci handžar divizije i Mustafe Busuladžića i ef. Đoze. I Reis, dabome. Najdesnije krilo SDA, Islamska Zajednica BiH, Semir Efendić iz legla SDA i SBiH, Ramiz Salkić uposlenik Republike Srpske, bošnjački mediji listom, čak se osokolila i poznata džihad-tobdžijka Elmedina Muftić sa sraone Bošnjaci.net.

Kao kocka po pilavu, eto hodže političara SDA/DF koalicije Kavazovića u mantiji Reisa, on bi naprosto crk’o da se dnevno bar jednom ne oglasi sa svojim ‘miroljubivim’ islamističkim pamfletima.

˝Sa gnušanjem odbacujem svako poistovjećivanje Nezim-ef. Halilovića sa radikalizmom bilo koje vrste. Nezim-ef. Halilović častan član Islamske zajednice i borac Armije Bosne i Hercegovine koji je svojim zalaganjem i borbom doprinio opstanku države u čijim ministarstvima danas rade oni koji ga optužuju za fašizam i radikalizam.Takvih treba da je stid. Sinovi i kćeri Bosne nikada neće zaboraviti herojsku i časnu borbu Nezima Halilovića i njegovih saboraca iz Armije Bosne i Hercegovine bez obzira na vjeru i naciju i neće dozvoliti bilo kakav historijski revizionizam ili prekrajanje historije, kako one iz perioda agresije na našu domovinu, tako i one iz Drugog svjetskog rata..’

Očekuje se oformljenje peticije i web stranice ‘svi smo mi Muderris’, pa da zajednički ugođaj u zajedničkoj državi BiH bude potpun.

Iako su Reisove strijele upućene Mijatoviću, između redova one pogađaju ‘trojku’ i ‘komuniste’, Reis ne može prežaliti Bakira Izetbegovića nikako, čak iako mu uzglavlje čuva Denis Bećirović, dok se njegovim svakodnevnim jednostranim političarenjem gnušaju kako on kaže mnogi u BiH, ali Reis ne popušta.

Što se tiče Mijatovića, to je tek početak, pa u ratu smo, zar ne, tako nam tepaju svaki dan. A ovo hodžino o ArBih ‘bez obzira ne vjeru i naciju’ upamtite dobro. Ta laž se Gebelsovski ponavlja iz sekunde u sekundu ali je dovoljan samo jedan pogled na sliku Nezima Halilovića Muderisa pa da skontamo ‘kolik je sati’. Ovaj domaći mudžahedin je ogledni primjerak ArBiH, Evropa samo čeka takve, a i NATO se raduje. Međutim, više od ovog izgleda i bruke od vojnika ArBiH, Reisu se dopada što je Muderris umjesto na optuženičkoj klupi završio kao njegov direktor za hadž, kao zlatni ljiljan, u ratu komandant jedinice našeg naziva ‘El Mujaheed’, kao ideolog kojem su Srbi doktori još prije bh rata čupali zdrave zube namjerno čime s ejavno hvali, dok ga je Bakir primio u svoj savjet botova i maskota, često se sa njim slikaju i on i Sebija. Posebno sa poznatim bošnjačkim prijetećim kažiprstom, kojeg najčešće koriste hodžice na socijalnim mrežama, ali nisu ni SDA političarima takve ‘fotke’ mrske. Izgled takve vojske i Armije je sve drgo samo ne multietnička slika, to zna i hodža ali politika mu pojela i obraz i dušu, a laž mu postao karakterna osobina.

Mijatoviću nije pomoglo ni njegovo šurovanje sa Bakirom, ni njegov ‘idol’ SDA jastreb Edin Ramić, jednostavno ‘došao je na red’. I ostaće zauvijek četnik, i suradnik BIA kako to govore, i sin četnika, i izdajnik, džaba mu njegove patetične objave, bolje bi mu bilo da odšuti koji dan na face book profilu. Iskreno, nije zaslužio ništa bolje, ima ‘mali milion’ razloga za to, nijedan nije iz ovog arsenala radikala ali su zabilježeni i upamćeni.

A mi idemo u slijedeću prognozu. Poslije Mijatovića, neka se pripremio recimo novinar Dragan Bursać.

Što se tiče Vojinove ekavice, uz nju je prelijepi Ramiz Salkić dodao i kotao za rakiju i smrad, tek da naglasi ‘našu’ fašizoidnu ‘čistoću’, čim prije Vojin nauči na maternjem reći H eureka umjesto Eureka, to bolje po njega. Ili kad shvati da je ekavica dozvoljena i poželjna za Sbiju Izetbegović, Ejupa Ganića ili Sefera Halilovića pa Selmu Cikotića, za njega su pravila drugačija, nema sandžački naglasak, biće mu mnogo lakše i probavljivo.

I da se zna, to pismo je opasno. Eno javljaju, tužioci pišu optužnice na ekavskom, odkada je SDA prnula i šišu. Sve do tada, mogao je iz redova SDA Srbin biti i načelnik Srebrenice kao onaj lopov i krimos Desnica Radivojević iako govori ekavicom, moglo se u SDA i ‘sa pivom’, ali pB, prije Bakira je sve bilo drugačije. Država je ‘data’ ekavici, ‘predata’, mahnuta od vlasti ‘trojke’ i to pismo postaje ubojito.

do tada, bili su to čisti ćorci u ‘interesu države’. Sad se vrijeme u BiH računa PB, Poslije Bakira.

photo : before and after – gore Muderris Nezim Halilović komandat jedinice ‘El Mujaheed’ ArBiH prvi ispred saffa, dolje – Muderris drugi s lijeva u društvu sandžaklije Haruna Hodžića i Bakira Izetbegovića, sa predizbornih aktivnosti 2022, arhiv