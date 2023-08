Cijelu ‘dramu’ na SarajevoFestu u vezi prikazivanja 90 sekundi trailer-a srbijanskog filma ‘Heroji Halyarda’ proizvela ‘fejsbuk načelnica’ Benjamina Karić u dogovoru sa grupom ‘papana’ Nihada Aličkovića radikalnog ‘antiDatytonca’ i ulickanog vehabije kojeg je nedavno nagradila, sa ciljem da se kompromituje ili smijeni Jovan Marjanović direktor Festivala, povod je bio neuvrštavanje u program ratnih propagandnih filmova bivšeg folkera Avde Huseinovića

Načelnica glavnog bh grada Sarajeva Benjamina Karić nije samo ‘fejsbuk tevćelija’ (ona što ništa ne zna) i internet političarka, ona je odavno opasni izvršilac i agent ‘duboke države’ islamističkih i SDA krugova i svojim djelovanjem sve dublje uvodi Sarajevo u glib nacionalističkih mračnih voda iz kojeg će se teško oprati. Pisali smo o njoj više puta, postaje degutantno i bizarno naglašavati sve njene namjerne propuste i poteze, ali još degutantnije i opasnije je što na to ne reaguje njena partija SDP i Nermin Nikšić predsjednik koji ju je u stolicu načelnika u suradnji sa ‘trojkom’ u vlasti ukalemio umjesto izigranog Bogića Bogićevića.

Dešavanja u vezi ‘Sarajevo Fest’ manifestacije ove godine i medijsko napumpavanje i pravljenje od ove poznate manifestacije ‘slučajem veličanja četnika u Sarajevu’ u povodu prikazivanja na zatvorenoj sesiji i u trajanju od 90 sekundi trailer-a filma ‘Heroji Halyarda’ zorno pokazuju da sumnjivo nasmijana načelnica ništa ne radi ‘onako’.

Svi smo već čuli i vidjeli kako je ona inače sklona senzacionalizmu i populizmu od čega i živi svoj načelnički mandat slikajući se sa sumnjivim tipovima i facama u ime glavnog grada i države, ‘napad’ na SF otpočela patetičnim ‘postom’ kako neće biti na SF i crvenom tepihu već u Gradačcu gdje se desila velika tragedija, da bi nakon što je vijest o ‘veličanju četnika’ objavio njen laureat za ‘zlatnik Grada Sarajeva’ Nihad Aličković popratila tu senzaciju a onda su mediji odradili svoje.

Naravno, film nije uopšte prikazan u zvaničnom dijelu programa već je u okviru regionalnih prezentacija filmskih ostvarenja prikazan samo trailer u trajanju od 90 sekundi i to u zatvorenoj sali, ali lov na ‘Srbina Marjanovića’ a što je i bio pravi cilj ove melodrame je mogao otpočeti. Aličković je naime kao i ostali mediji smarao raju kako je ‘film prikazan’ i kako se radi o ‘sramnom propustu’ (Aličković je to naslovio sa poznatim uličarskim i hajkačkim naslovom ‘Hallo ba, jeste li vi normalni’, ‘može Draža a ne može Avdo, neće moći’) a onda je krenula pripremljena hajka, on inače ima zacrtan cilj : pohvatati i protjerati sve preostale Srbe ili Hrvate iz Sarajeva. Od Fudbalskog saveza do SIPAe i MUPova, kojima je i oformio i pripremio specijalni formular pri prijemu u radni odnos. U kojem će potpisati lojalnost Bošnjacima i njenoj državi, u protivnom sikter.

Dikretor festivala Marjanović koji je inače bio cijelo vrijeme bh rata u Sarajevu je pokušao pojasniti događaj ali meta je ucrtana i krenuli su ‘lajkovi’. Za načelnicu a protiv Marjanovića.

Kako je pojasnio Aličković, a prihvatila Benjamina, napad je izveden jer je direkcija odbila uvrstiti u program Festivala filmove Avde Huseinovića, ‘brata’ Aličkovića, pa je bilo zgodno da se zakon ulice prenese u medije.

I učestvovala je u ovome, zna ona Aličkovića odavno, čak ga je i nagradila ‘zlatnikom Sarajeva ‘za njegove ‘humanitarne ekskurzije’ po Turskoj u vrijeme Ramazana koje je obavio sadakom od opština i dijaspore, kasnije se pravdala i lagala na tv ‘kako ga uopšte ne poznaje i da je ‘zlatnik’ samo obični suvenir, međutim njih dvoje se itekako poznaju. Sve ulične nacionalističke ‘peformanse’ ovog konobara i nabildanog vehabije su sa njom sinhronizovane, tako je bilo i ovoga puta.

Aličković inače odvratan, ljigav i mračan tip sav umotan u ljiljane, beretke i ratne uniforme ima zadatak da špijunira svakog nemuslimana u Sarajevu i da nad njim otvara hajku, ali Benjamina ne bi nikako smjela igrati u njegovom timu, a igra odavno. I to u društvu sa Reisom Kavazovićem sa kojim se i Aličković slika i bajramuje, dok sarajevska raja likuje i hajca.

‘Trojka’ je kao i obično odšutala ovo huškačko djelo i propagandu, nije bilo puno ni reakcija intelektualaca. Ipak, neki su i načelnicu i Aličkovića prozvali sarajevski papankom i papanom, najbolja reakcija je stigla od poznate filmske bh režiserke Jasmile Žbanić.

‘Gradonačelnica kroz senzacionalizaciju ovog događaja skreće pažnju sa sebe, da bismo zaboravili da je neki dan kao članica vladajuće stranke organizovala proteste protiv vlasti. Preko SFF-a se u medijima mijenja tema, s one aktuelne, a to je da je Gradonačelnica dala svoju podršku zlostavljaču žene i dala mu svoje mjesto u Skupštini Kantona. Inače, stranka gradonačelnice je u vlasti i sarađuje sa rehabilitatorima četnika, što je mnogo opasnije od 90 sek klipa…’

Nije bilo reakcije sa ‘fejsbuka’ načelnice, ona je svoje odradila, ali je zato meta ucrtana na čelo režiserke, ‘antiDaytonci’ i njihova raja su dobili novu zadaću.

Interesantno je da se nije oglasio ni američki ambasador u BiH Michael Murphy, jer on se uvijek oglašava, bio je i na crvenom tepihu SFa. Možda je razlog u činjenici što se on nikada ne javlja u povodu ‘četnika i četništva’ u BiH taj što se budući film ‘Heroji Halyarda’ bavi američkim pilotima, njih 500 koje su spasili navodno četnici u II Svjetskom ratu zbog čega je Draža Mihajlović i odlikovan ordenom kojeg je tek u vrijeme boravka u Bijeloj Kući srodnicima Draže uruči George W. Bush.

SF je prošao ali ostala je ljaga na ovoj manifestaciji, ne samo zbog neprikazanog filma o četnicima o čemu smo već pisali, već i ponajviše postupkom načelnice Sarajeva. Koja je zbog Avde Huseinovića napravila show za sebe i za ‘brata’ Aličkovića, dodijelivši mu s razlogom dodatne medijske minute slave i slikanja.

photo : Draža Mihajlović četnički komandant i Avdo Huseonović bh bivši folker i filmaš, arhiv