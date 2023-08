And The Oscar goes to Zukan Helez : Sarajevo Fest, manifestacija koja se u glavnom bh gradu održava svake godine augusta mjeseca u isto vrijeme (osim ako nije u vrijeme Ramazana kada se može i pomjeriti u drugi datum, može i u zimu) i ove godine je bio skup histerije, kičeraja i u znaku U2 i Christiane Amanpour te ostale bh ‘estrade’. Izdvajamo nekoliko ‘bisera’ sa ovog događaja …

** Filmski festival SarajevoFest osnovan je prve zadnje bh ratne 1995. godine i s razlogom plijeni pažnji i naše i dijelom i svjetske javnosti, međutim osim sponzora, turističkih organizacija i medijske ujdurme a posebno organizacije, festival iz godine u godinu gubi na svom značaju, ma kako ga hvalili i mediji i vlast. I sve više prelazi u poznati bh kičeraj, i slične ljetnje veselice i teferiče širom raspjevane i razdragane BiH.

Crveni tepi sa motivima bosanskog ćilima zbog kojeg smo bivšem sarajevskom načelniku i bivšem bh ambasadoru Abdulahu Skaki drob izvadili jer ga je preskupo platio u Njemačkoj blizu 100.000 KMa, i sada je glavno je medijsko poprište domaće i strane ‘elite’ a prenos uživo je vrhunac hvale i slavlja, ko nije odgledao preporučujemo obavezno. Slikanje domaćih mafijaša ministara, načelnika i ostale boranije iz vlasti sa suprugama-kokama u haljinama i šljokicama pomiješano sa ponekom stranom zvijezdom, čisti je bućkuriš i papazjanija, pa iako pravo osvježenje u odnosu na landaranje bijelih ahmedija sa političarima širom ‘naše BiH’ čitavo ljeto, pretvorio se u samoreklamu vlasti i ‘hajcanje’ ; vidi šta ‘mi’ imamo a ‘oni’ nemaju. ‘Mi smo Centar Svijeta’. Da propaneš u Centar.

** Iako je ‘pao’ u vrijeme teške i velike tragedije u Gradačcu kada je ‘odranije poznat’ nabildani tip odsutnim djelovanjem i prikrivanjem ovog zločinca od strane pravosuđa i policije javno ubio suprugu i još nekoliko osoba a zatim i sebe, iako se oko dana žalosti naša slatka vlast teško dogovara kao i uvijek, Festival je bar mogao u znak podrške protiv ovakvog zločina otpočeti sa minutom šutnje, ali nije, što je veliki i bezobziran propust organizatora. Mogao je i dovom, ali ne bi ni toga, stoga se ova ‘elita’ Festivala pravo izblamirala kao i vlast koja najavljuje rigorozne mjere i hapšenja u vezi zločina u Gradačcu Jer kao i obično, fata samo sitne boranije sa ‘fejsbuka’, znaju da će se za par dana sve zaboraviti.

** Prvi ‘biser’ kojeg smo mogli čuti na ovoj manifestaciji je upravo od strane vječite zvijezde Sarajevo Festa frontmena i irskog pjevača grupe U2″, koji je kroz razdraganu masu kao Papa stigao do crvenog ćilima pa odvalio ono što ga stavlja na naše prvo mjesto biserne liste.. Jeste da je čovjek dolazio u Sarajevo još dok su granate padale i održao koncert i jeste da je pobrao sve sarajevske i ostale bh nagrade, dobio je čak i bh pasoš, ali kad je izdeklamovao ‘kako je presretan i odlično se osjeća što ima bh pasoš’, sve je rekao. Pobogu Bono, bilo bi zgodno da nam kažeš koliko granica sa tim pasošem možeš proći a na koliko granica bi, da si ga koristio, morao pokazati vizu, pa da i mi svi ostali budemo happy kao i ti.

Nije ti to bolan ne bio onaj Titin crveni, sa kojim si baš mogao i putovati i biti zadovoljan.

** Drugi biser je upravo i opet uz ovog pjevača i njegov film ‘Kiss the future’, koji je premijerno promovisan na ovom festivalu. Film je kompilacija njegove muzike, pjesme i događanja u ratnom Sarajevu pa je s razlogom pobrao komplimente i aplauze, ali nisam siguran koliko će u stvarnosti Bosne koncept filma zaživjeti. Naime, film propagira da zaboravimo prošlost zbog čega se i zove ‘Poljubi Budućnost’, neki iz pratnje pjevača su nosili čak i majice ‘Fuck the past’, što je direktno suprotno javnom mnjenju ove naše napaćene države. Gdje se ‘kulturom sjećanja i pamćenja’ neda maknuti u budućnost ni milimetra, evo već tri decenije. I kako će to prihvatiti Bošnjaci a Boga mi i Srbi i Hrvati, da im neko ‘jebe prošlost’ a oni na prošlosti jašu i žive decenijama i ne popuštaju?

** Christiane Amanpour, poznata američka voditeljica koja je u vrijeme bh rata izvještavala iz BiH a poslje svako malo vremena ćaskala i uživo sa Silajdžićem, poželjna je i rado viđena zvijezda estrade i medija, čak ju je i Benjamina primila i dala plaketu koja joj je odavno uručena a stajala u ladicama. Međutim, ova iskusna voditeljica je toliko potrčala da među prvima priđe isrkom pjevaču Bono, daga zagrli i da se slika sa njim da je trehnula na crveni ćilim a možda i na beton, nisam siguran. Ovaj njen ‘biserni pad’ bh mediji nisu nigdje pokazali. Njoj to vještačko ushićenje nije bilo potrebno, pa ne vidi prvi put U2″ grupu, ali ponijela je slava.

** Benjamina Karić je poznata influenscerica načelnica iz zeleno-crvene koalicije Sarajeva, pa iako nije došla ove godine na crveni tepih (valjda je oprala onu svoju plavu šlafrak haljinu koja se nije osušila na vrijeme ili je razvijala jufke za baklavu), bisera joj ne fali. Kao fol, zbog tragedije u Gradačcu a zapravo da ima šta staviti na ‘fejs’ njeno ‘srce ne bi izdržalo šetnju po ćilimu’, ali je zato sa Christiane Amanpour i uručenjem nagrade u svojoj zemunici i bunkeru zvani Vijećnica napravila seriju članaka i slika.

Daleko od izrasle trave, prepunih kontejnera sa smećem ili javnih kuhinja Grada. Tek da je ne zaboravimo. Nećemo jer ne možemo.

** Vlasnik nenadjebivog bisera je uz Sarajevo Fest bio i Vojin Mijatović, novoskovani ministar SDPa nečega i nekoga resora, a novine zabilježile. Kaže ova faca od ministra za sve djelatnosti kako je ‘SarajevoFest’ dokaz da je ‘Sarajevo centar Svijeta’ a onda podebljava. ‘Ima nade za ovakvu BiH’. Zatim dodaje i nešto o ‘multietičnosti’ što ga čini sretnim. Da nije karikaturalno, bilo bi žalosno. Kakav ‘centar svijeta’ Vojine brate i kakva ‘multietičnost’ i ‘nada’, nisi valjda to zaključio jer si na tepihu vidio Zukan Heleza i evropskog diplomatu Sattler-a u isto vrijeme kad i ministra Adnana Štetu, šta li?

** Zukan Helez je ipak biser nad biserma. Svojom pojavom je zasjenio sve ‘zvijezde’ na tepihu. Ovaj ministar ‘trojke’ i to još za ‘zajedničke oružane snage BiH’ poznati gazijski ‘jebač matere’, u medijima je svrstan među ‘estradne uzvanike’ skupa sa američkim amabasadorom u BiH, Sattlerom i ostalom kremom iz inostranstva na odmoru u BiH, pa mi bez ičega drugog to došlo kao šega. Do jučer se mlatio po kafanam i razbijao pivske flaše a danas ‘estadna zvijezda’ i još ministar. No, kad se na crvenom tepihu ukazao onako krupan i stamen sa svojom hanumom zabrađenom i zavijenom onako baš evropski i SDPovski, stvari su postale dramatično ozbiljne. Samo mu još falio tespih, i sa njim voli često da se uslika.

Tražili smo i gledajmo, nema druge.

photo : Zukan Helez bh ministar sa suprugom kao ‘estradna zvijezda’ SarajevoFesta 2023. godine, arhiv