Ko nas bre bolan sastavi? I ko će da nas rastavi?



Čudesa do nebesa.

Bosna u ratu najviše profitira. Kao u svakom bivšem, sadašnjem i budućem, zato neka rata, kad ga nema, valja ga izmisliti. I jesmo, kao što nam svaki dan javljaju bh mediji, po Bosni gori i grmi. Napad na ustavni poredak, državni udar, ugrožen suverenitet, imovina i Ustavni Sud napadnuti, država predata Miloradu Dodiku na tanjiru, vrši se genocid nad živim Bošnjacima, Srbi zauzeli bh tužilaštvo, SIPAu, OSAu i sve ostale ptice i lešinarske živuljke, okupirani su Sudovi, Porezna uprava, Fudbalski Savez, sva ministarstva, najkraće rečeno neprijatelji ili da prevedem na bosanski ‘din-dušmani’ su sve odlaskom SDA dobili ili oteli, valja sve ispočetka organizirati : odbranu, spremati rančeve i pucaljke, pominje se i stotinu tenkova i još toliko dronova, zbijaju se saffovi. Neka nova eksteritorijalna odbrana i beretke svih boja oživljava, ne spava se, čak se ni ne škilji na jedno oko već su oči razrogačene ko tepsija a hodže i džamije rade četverobrigadno. Avdo Avdić se malo umorio ali stigli neki drugi, neki Benko, pa neki Vrabac iz KOSovske kuhinje ‘Patria’, pa Mursel a sa njima ulickane vehabije i sarajevski žohari što se zovu ‘antiDaytonci’, sve je na nogama, ‘điha, điha na sve čet’ri’.

Ali, neki specijalni rat je na sceni, baš onakav kakvog nam je ”išaretio’ Bakir I. i Reis K.

Umjesto tenkova vidiš puno Sarajevo turista i obaraju se svi rekordi, redovno se uplaćuje porez, ljudi idu na more i sve prestižne destinacije prebukirane, vlast zasjeda povremeno jer su godišnji odmori a njima je godišnji čitavu godinu zbog čega se odmor tako i zove, Benjamina baklava-hanuma je posvuda, razletila se na sve četiri strane Vijećnice i slik ali slika, tv radi da kažem ‘normalno’, cijeli dan prenosi ratna dešavanja, Sudovi donose presude, parlamentarci razmjenjuju čestitke i pisma kao i u miru, strani ambasadori nikud ne bježe, čak ni ‘Švabo Šmit’, aerodrom pun putnika i gostiju, tužioci pišu optužnice, poneko ode i u zatvor, džuma se redovno obavlja, džeparoši prezaizeti, nema sirena za opasnost, tramvaji voze, voze autobusi, rade restorani, žurka se i veseli na ‘svakom pedlju’ države, nema ranjenih osim u duši, nema poginulih, ima struje i vode, imamo toga i previše, krade se kao da je mir.

Da je živ mudrac Alija I, rekao bi : ‘jedanaesto bh čudo, tobe yarrabi’.

Iz zemlje čudesa ne može drugačije.

Klon do klona, ovan do ovna.

Tačno 15. maja ove godine, srpski vožd je obznanio da je ‘nacionalno blago’ i da ga niko ‘ne može klonirati’. Sukladno ovoj nenadjebivoj mudrosti Milorada Dodika, već je u skoro većem bh entitetu od Republike BiH- Republici Srpskoj u pripremi ‘Zakon o zabrani kloniranja M. Dodika’, imaju delegati RS Skupštine evropska iskustva u donošenju zakona. Što se tiče nacionalnog bogatstva, on se tu već ozakonio, samo provoditi postojeće. Možda jedino zaštiti onih tričavih 1,200 KMa koliko mu je ostalo na računu prema imovinskom kurtonu, tek da mu se račun ne ugasi

Elem, svaka Dodikova je za uokviriti ili za muzeja. Međutim, ovo sa kloniranjem mu i nije baš originalno. Njegovih klonova je puna Banja Luka i ‘svaki pedalj ‘vječne Srpske’, ali nije u tome štos. Čitava BiH je prepuna istih ili sličnih mudraca.

Iako ‘mi’ ne priznajemo Dodikove zakone, prihvatamo praksu njegovih propisa. Tako, zaradi primjera, mi smo odavno isklonirali upravo Dodika i prepuna je ‘suverena’ i ‘jedinstvena’ istih tipova, po govoru, oblačenju i rukopisu, da jedva razaznaš koji su ‘naši’ a koji ‘njegovi’. I da zna ‘Mile’, naša namjenska industrija za kloniranje radi punom parom. Željko K, Bakir I, Reis K, Reis M, Denis P, Elez Z, broj nije konačan, neda mi se nabrajati.

Ali, od svih pobrojanih, jedan se ističe. Denis B. Taj vam je pravi primjerak prototipa klona SDA/DF/IZ model 2023 P. Ovo ‘P’ je podgrupa Predsjedništva. E, što je ovaj našminkani u licu SDPov klonovac sa temeljnom zelenom bojom sličan Dodiku to majka ne rađa. Još samo da se počne ljuljati dok piše pisamca, fetve međunarodnoj zajednici i dok drži časove istorije islama i patriotizma, i da malo problijedi ili se udeblja, bio bi pljunuti brat blizanac iz Laktaša.

Ovako, jeftina kopija, ne mora Dodik ništa poduzimati zbog ‘copyright’ prava.

Kažu dobro neinformisani izvori da je zbog ovolikog plagijata čak i prvenac među klonovima Željko K, opomenuo kolegu klona da malo prikoči. Ugrožava njegova klo(v)novska prava.

Ipak, Dodik ne odustaje u zaštiti svoga lika i djela i najavljuje tužbu protiv Denisa P. Jer je ovaj naš (kl)ovan pogrešno citirao Dayton i Ustav.

Bruka i za jednog i za drugoga. Originalan Daytonski Sporazum kao što znamo ne postoji u BiH, neko ga zdrpio iz kase bh Predsjedništva a nije nikad ni usvojen ili ratifikovan u bh Parlamentu. Tužilaštvo nije ni mrdnulo ni prdnulo,nema čak ni ‘formiranja predmeta’. Pa se sva vlast u državi vrši na bazi francuske notarske kopije kako nas je obavijestio Bakir I.

Kako ga je onda uopšte moguće citirati? Ispravno ili pogrešno?

‘Zlatni ljiljan’ al’ da nije Srđan

One davne 2016, pobjedonosno je Bakir I. uzviknuo poslije izbora ‘pobijedili smo u opštini važnijoj nego drugih deset’, na čemu su mu gubitnici plaho zamjerili. Zauzeo Opštinu Centar Sarajevo a uvrijedio sve ostale opĆine. Vraga, nije on tako mislio. On tu opštinu nije zaboravio nikada niti ju je izgubio, čak ni kad je nakon prošlih oktobarskih nedemokratskih izbora izgubio u brojanju ‘sam protiv njih 11 i sa Allahom partnerom skupa’. Da je pazio na ovu najvrijedniju između ostalih, pokazuje se ovih dana kada kada iz pozadine u ovom specijalnom bh ratu zorno učestvuje u smjeni načelnika Opštine Centar Srđana Mandića. Onako ležerno iz prikrajka i debele i duboke državne ladovine, uz pomoć ‘Osmice’ bezbjednjaka sa nekoliko diploma i uz pomoć kolaboracionista u novoj ‘OSAi’ i novoformiranoj vlasti ‘Trojke’, izglasano je da se raspiše referendum i da se načelnik ‘pederske stranke’ a Naše – makne sa te funkcije.

Na prvi pogled to sa referendumima je postao modni hit u BiH, raspisuje se više njih i traže se smejene više načelnika, ali ova smjena ‘zlatnog ljiljana’ Srđana baš onako sarajevski para oči i bode uši. I obratno.

‘Em što se bacaju pare, jebeš pare nisu naše već njihove, tj narodne, ovaj očekujući raspič u ‘trojci’ u vezi Mandića se neće dobro završiti po ‘trojku’, njene platforme za ovladavanjem stolicama i za smjenom SDA, ali neće ni po NiP, stranku Dine Konakovića. Koska bačena iz avlije Bakira I. u avliju Konakovića je oglodana i očigledno je ‘neko ručao’, pokazuju se dvije uhranjene struje u toj stranci. Jedna – ona od tečića i amidžića Čampara i Zvizdića a druga od bivšeg AID direktora Keme Ademovića ‘kuma’ i ‘zlatnog ljiljana’ i njegovog ‘genetski predodređenog za funkcije’ sina Jasmina, predsjednika Skupštine KS i glavnog pokretača smjene ‘zlatnog ljiljana’ Mandića.

Kakve su prilike, ova ‘trojka’ je od ‘jedanaestorke’ blizu da postane ‘jodnojka’, kako je posprdno vlast skovao i predviđao stari lisac i munafik ispod ahmedije ‘Hižaslav’ Cerić. Neće biti dobro ni SDPu Nikšića kojeg odavno izjeda Denis B. skupa sa Benjaminom K. i Irfanom Č, a ni trećoj jednočinki ‘Naše stranke’ jer predstoji još svađe i pretumbavanja, SDA ne miruje, ‘trojka’ se pogubil au kombinacijama a ima SDA ‘osnovnih sredstava’ koliko hoćeš.

Srđanu ne pomaže ni to što je ‘zlatni ljiljan’ kao Komšić, ni ona Bakirova da onaj ko je ratovao ima pravo na popust kod grešaka i Sudova, svašta su mu ‘našli’ da ne valja i hoće ga izbaciti. Da bi učvrstili demokratiju i pokazali da su oni pobijedili i da imaju ‘svoga’, nego.

Međutim, od svega što su nabrojali da je Mandić ‘zgriješio’, kao ono da ima previše para u budžetu a neće da ih utroši, da vrši samovolju iako su mu nedavno usvojili Izještaj o radu, da je lijen i sve tako listom, najviše se ističe kako ‘dolazi na posao pijan’ i bazdi na alkohol, a što ‘čistuncima’ muslimanima nikako ne odgovara. Hastahana i famozni ‘kvadrant B’, prestižne lokacije koje je Mandić na tren spasio od jarana tajkuna se nigdje ne spominju, preovladao je njegov maHmurluk.

Srđan je borac ArBiH i rijedak Srbin u Sarajevu, patriota je i zadovoljava osnovne bošnjačke kriterije u pogledu genocida i ljubavi prema domovini. Međutim nema kao ostali tog kalibra privilegija, nema oprosta. Jer, naprosto Srbin je i morao je na to računati. Kao i na to što priča. Kako su ‘ovi iz NiPa ‘sa istim genetskim kodom SDA’, ili ono kad je sjeo u stolicu načelnika kad je Benjamina K. zajahala preko šutnutog Bogićevića a on komentarisao ‘oslobođeno je Sarajevo’, sad neka vodi druge bitke. Bez SDA referendum za njegov opoziv ne bi ‘prošao’, ostaje mu nada da šljive uzore u septembru kad će biti glasanje.

Kako god da se zbroji i oduzme, čeka ga sudbina Divjaka, Bogićevića, Šibera i još poneke bošnjačke ikebane u građanskoj koncepciji države Bosne. A neka se pripremi i Igor Stojanović, Nešić, Vico Zeljković pa i Mijatović, kad-tad. Za utjehu Mandiću ostaće mu 700 KMa mjesečne naknade za ratnu značku kao dokaz da je ostao živ u ratu a pogunuo u miru. Neće mu pomoći ni Emir Suljagić kojem je poklonio novog džipa terenca da se voza kad ide na posao u Potočare ili Konaković koji ga kobajagi brani, prije će nediplomirana Sebija B. ostati do penzije u UKCS nego će DK spasiti SM. Nije kum Kemo dugme, nego!

Jer, teško je biti Srbin načelnik u ‘opštini vrijednijoj nego deset drugih’, inače je teško. I živima i mrtvima u Sarajevu. Ili su ‘šverceri i ratni profiteri’ kao Srđan Aleksić, ili ‘tu su ostali jer nisu mogli pobjeći’, ili su ‘dezerteri’ kao Boško Brkić sa Admirom Ismić pa neka su ga makar i ‘naši’ roknuli, ili su teški ‘alkoholičari’ kao Mandić. Nečistoća ne može proći u čistom Šeheru.

Da je Mandić ‘zlatni ljljan’ kao Komšić ‘zlatni ljiljan’ više špartao po Kovačima i ‘šehidskim grobljima’, i da je kao Komšić Ž. učio dove u sebi umjesto što je pozdravljao partizanski sa pesnicom na čelu, napose da se nije namjerio na ‘pravog ljiljana’ Kemu, sve bi bilo drugačije. Ne bi se miris alkohola ni osjetio. Ovako!?

photo : Srđan Mandić načelnik Opštine Centar Sarajevo i Dino Konaković ministar vanjskih poslova BiH i predsjednik stranke NiP, arhiv