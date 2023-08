Rasprava o bosanstvu i nacionalnosti Bosanac nije završena ali je debelo zakašnjela, bezobrazno gušenje takve ideje je na fonu izjednačavanja nacije, vjere i države ali i dokaz više da bez Bosanaca nema Bosne, na čemu se sinhronizovano ‘radi punom parom’

o sebi sve najbolje : ko ne bi kad je sebi

U opisu nove bh nacije ‘Bošnjak’ koja je stvorena nezakonito i mimo svih zakona u podrumu hotela u Sarajevu ratne 1993. godine na Prvom Bošnjačkom Saboru stoji sve naj, naj : najhrabriji, nepobjedivi, najčistiji ma šta god to značilo a znači mnogo toga ružnog, najpošteniji, najduševniji (‘merhametli’) najiskreniji .. i tako do besvijesti.

Međutim, to naprosto nije tako, nema takve nacije na Svijetu koja je tako opasana vrlinama, a niko nije savršen. Ali u moru tih hvalospjeva kojih treba imati u umjerenoj količini i potrebi, jedna osobina Bošnjaka se namjerno zaboravlja a izražena je na svim poljima i u svim vidovima života. To je isključivost, ili bezobrazna tvrdoglavost, da ne kažem kurčenje. To ti je ono ‘ili će biti kako ja velim ili nas neće biti’, odnosno vas ostalih.

i kurčenje je šejtanski posao

Na ovo je lukavo s početka svog mandata upozorio vjernike sadašnji Reis političar i munafik onda kad je tek počinjao sa ahmedijom Reisa. U jednom od prvih intervju listu ‘Oslobođenje’ on je upozorio svoju pastvu na ovaj ‘šejtanski’ iliti đavolji posao kojeg se Bošnjaci trebaju kloniti. No, vrlo brzo i Reis Kavazović je zaboravio šta je rekao onda, poodavno je u ‘šejtanskom kolu’ gdje se odlično snalazi, tanca i pliva tako da je uvažavanje drugih i drugačijih i različitijih od Bošnjaka samo daleka prošlost.

Bošnjaci ‘skaču k’o opareni’ na svaki pomen ‘svoje’ žrtve (i s pravom jer su zaista pretrpjeli najviše žrtava zadnjeg bh rata), na nekakve žrtve ‘šehide’ koje su smislili da bi razlikovali ‘one druge’ borce poginule za državu nedaju ni pogrešan pogled usmjeriti, dok nečije druge javno omalovažavaju, ismijavaju i podvrću ruglu, zbog čega mogu očekivati samo još žešće i gore uvrede žrtava koje to ne zaslužuju.

Na kraju krajeva javno se vidi koliko su u toj ‘odbrani’ žrtava zlonamjerni : zaštita vrijeđanja žrtava mora se sankcionisati zakonom, što je samo po sebi ‘nenormalan’ čin u normalnim i demokratskim društvima. Ne priznaju druge ‘ratne heroje’ svoje kuju u zvijezde čak i kad su notoroni zločinci, ne pošuju državnu zastavu a ‘umiru’ za njom forsirajući onu zabranjenu i ukinutu, napadaju druge za nepoštivanje zakona, Ustava i odluka sudova a sami ih ignorišu i obezvređuju kad im zatreba, i da ne nabrajam dalje.

‘plodonosna’ laž o promjeni nacije – oko jacije

Primjer nacije ‘Bošnjak’ je očigledan dokaz tog i takvog ‘šejtanskog posla’ u kojem unaprijed stavljaju tačku na svaku rapravu o naciji ‘Bosanac’ koja je neregularno i nezakonito ukinuta na Prvom Bošnjačkom Saboru septembra 1993. godine. Ali tu svjesno i opet usljed isključivosti upadaju u drugu zamku. Lažu.

Tako će bošnjački mediji nakon iniciranja rasprave o bosanstvu od strane ‘akademika’ iz privatne akademije druge države, BANU iz Novog Pazara muftije Zukorlića – Suada Kurtćehajića, skočiti listom u odbranu bošnjaštva kao jedinog i isključivog načina izjašnjavanja građana BiH, sekularne i demokratske navodno države, ‘akademika’ su u korjenu satrli i izružili i dali do znanja da im je isključivost i sila najveća vrlina.

Lično ne cijenim ljigavog Kurtćehajća i njegovo ‘akademsko zvanje’ te njegovu prevrtljivost u javnom diskursu ali neko je o bosanstvu i bosanskoj naciji trebao davno progovoriti. Iako zakašnjela takva rasprava treba Bosni i neće se moći zaustaviti, u protivnom bez Bosanaca neće biti ni Bosne. Biće ‘one druge’ na čijim temeljima se odavno zidaju cigle rasturajući onu nekadašnju i pravu državu.

Iako znaju da je postupak stvaranja ili imenovanja nacije a što je jedan od glavnih učesnika Prvog Sabora (Alija Isaković, op. Cross) to i naznačio obavljen protuzakonito, danas tvrde da je, kako piše bošnjačko-turski radikalni sedmičnjak ‘Stav’ ‘javna plodonosna debata o nacionalnom imenu Bošnjaka davno završena’, da bi Reis političar to ‘šejtanski’ zaključio i označio provedenim uz uvrede učesnicima debate o bosanstvu i Bosancima kojih itekako još ima, što je notorni munafikluk i blamaža. Citiram Isakovića sa Bošnjačkog Sabora kada smo ‘zaspali kao muslimani a probudili se kao Bošnjaci’, ovako je rekao:

“U nekim normalnijim okolnostima bilo bi prirodno da ovakvu odluku donese svenarodni referendum, ali u nemogućnosti to obaviti, osnovne naše institucije (Preporod, Islamska Zajednica, Merhamet, Vijeće Kongresa bosanskih muslimanskih intelektualaca) pokrenuli su sazivanje ovog Sabora ….‘

Dakle, nema ni govora o javnoj, ‘plodonosnoj debati’ kako se sada tvrdi, Aliji Izetbegoviću je hitno trebala nacija kad već ‘pravi islamsku državu’ koja će joj najbolje pristajati i koja će totalno uvesti razlike među Bosancima, nekadašnjim muslimanima po nacionalnosti. Da je tada kojim slučajem Alija forsirao ono što mu danas stavljaju u mudra usta (kako je želio da budemo više Bosanci, što je slijedeća velika laž), zasigurno bi u BiH bilo više Bosanaca i među Srbima i Hrvatima. No, kako se znalo za što se ratuje, Aliji je bio dovoljan skup islamskih intelektualaca i parlamentaraca koje je UNPROFOR dovozio na Sabor pa da nas sve strpa u vjersku skupinu, koja je uz pregovore u Daytonu ušla i u Ustav. Danas ako hoćeš biti Bosancem, u takvoj demokratiji i poštenju i poštivanju drugog, moraš to izdejstvovati presudom, jer je 254 ‘delegata’ iz džemata po budućim Kantonima a tadašnjim Okruzima provelo ‘debatu’ umjesto referenduma, kako bi se jedino i mogla utvrditi vjerodostojnost tvrdnji Bošnjaka o isključivo bošnjačkoj naciji. Na kraju, kad ‘smo’ već takve merhamet i građanske duše, dajmo provesti referendum pa da onda, kako ono voli kazati Reis, ‘završimo tu priču’. Ovako, čisto kurčenje jer ‘smo najbrojniji’.

popis kao POPIŠ

I ne samo to. Akadmeik Ferid Muhić nekadašnji komunista a sada ‘težak’ i pretežak Bošnjak sa nargilom u ustima priču o bosanstvu naziva genocidom. Što je drugo po redu ‘brandiranje’ na silu ovog pravnog termina ratnih zločina, prvo je učinio Emir Suljagić, direktor groblja u Potočarima nazvavši genocid ‘bosanskim’. Iz iskustva popisa stanovništva 2013. vidjeli smo da su popisivači uz snažnu lobističku i logističku podršku Islamske Zajednice BiH i SDA mafije njihove braće, po selima i haustorima i bez pitanja popisanih upisivali bošnjačku nacionalnost gdje je stigla i gdje se nisu pobunili (a mnogi nisu ni znali šta se popisuje), dok su bilboradi i reklame poručivale da je bolje biti ‘marsovac’, ‘teletabis’ ili ‘majmun’ nego Bosanac, uz ono nenadjebivo : Vjera = islam, jezik = bošnjački, nacionalnost = Bošnjak, zato nas i ima ‘najviše’. Iako su u taj popis spičkani silni milioni i Bošnjaci se vole hvaliti kako je taj popis pokazao da smo najbrojniji (‘ima nas preko 52 %), kad se dijele fotelje u vlasti, opet se ‘hvataju’ onog popisa iz 1991. godine. Jer oni hoće da bude onako kako su osmislili. U protivnom, eto blokada.

A tada nije bilo Bošnjaka, zar ne? Ili možda jeste?

Akademac Muhić tvrdi da nam se rođenjem to urezuje na čelo, sunećenje je tek alternativni dokaz.

Čista ‘šejtanska’ bezobrazna inspiracija. Bošnjački ‘popiŠ’.

