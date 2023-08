Uhapšen vehabija Mirza Kapić koji je kako mediji javljaju pravio eksplozivnu napravu sa namjerom da sruši džamiju, koji je već jednom suđen u akciji ‘Damask’ za ratovanje u Siriji i Iraqu 2016. godine gdje je umjesto učestvovanja u vojsci ‘Islamske države’ osuđen zbog posjedovanja oružja

Ako slučajno priupitaš bivšeg Reisa ‘Hižaslava’ Cerića, pošto Aliju Izetbegovića iz objektivnih razloga ne možeš, da li je u BiH bilo i da li još ima vehabija u BiH a samim tim i terorizma, dobićeš već ustaljeni i očekivani odgovor : to su ‘originalni muslimani’, ako ih je i bilo ‘to je produkt srpsko-hrvatskih agresora i neprijatelja Bosne’. I oni su mirna ‘braća’, nikoh ne diraju, žive svojim životom, uzgajaju koze i pčele i bore se da prežive…

Ako isto pitanje postaviš sadašnjem političaru, Reisu sa horor očima Kavazoviću, prije februara 2016, slijedi isti odgovor. Poslije tog datuma ‘originalni muslimani’ su ipak postojali ali ih više nema, Reis je tada donio fetvu po kojoj je ukinuo ‘paradžemate’ i ‘vrući krompir’ ležerno prebacio na službu bezbjednosti, te ostavio rok u kojem će ‘originalni muslimani’ pod njegov kušobran. U protivnom, eto im države i suda, mi Islamska Zajednica nemamo sa tim ništa. Reisovu fetvu sa kojom je ‘ispao mirotvorac’ hvalili su na sva usta bez osvrta na nužnost donošenja iste. Reis je pritisnut međunarodnim stegama poslije Mevlida Jašarevića i njegovog terorističkog performansa na američku ambasadau u Sarajevu te akcije poznatog bužimskog folkera-vehabije Bilala Bosnića načisto morao nevoljno nešto učiniti. Iskreno, ovo što je učinio je najgore, za njega najbolje. Nikad poslije nismo saznali koliko se vehabijskih džemata stavilo pod pokrov Islamske Zajednice a koliko ih je ostalo da ‘radi’ samostalno, nikog to više nije zanimalo, Reis je ‘oprao’ svoju nečistu savjest, spasio vehabijski pokret u BiH i ‘mirna Bosna’.

No da li je baš tako? Naravno da nije. Vehabije koje neki zovu od milja i selefije jednom kad negdje dođu tu i ostanu. A pošto su ih doveli Alija i Cerić, onda su postali i zakonom zaštićeni kao rijetka vrsta.

I oni se množe se kao žohari, ali ni IZ ni bh pravosuđe nije se potrudilo da učini išta na deratizaciji terena, samo smo dobijali već ustaljene odgovore : to je propaganda susjeda i zapada, u BiH nema terorizma i tačka.

Vidjeli smo kasnijih godina kako je u zaštiti vehabija učestvovala država preko pravosuđa, izigran je i poznati zakon kojeg je Parlament donio a predložio ga Fahrudin Radončić, o kažnjavanju i procesuiranju povratnika sa sirijskog ratišta u BiH. Većinom su vehabije ratnici ISILa i Islamske države dobivale do godinu dana zatvora kojeg bi kasnije isplatile ‘sve po propisima’ i ne bi ni išli u zatvor, bez da se iko upita odakle tako nakaradan propis o ‘otkupu’ zatvorske kazne za ovakve slučajeve, po kojem se ne samo ovaj kriminal već i ratni zločin može platiti markama.

A u Siriji ili Iraqu su prema izvještajima sa suđenja svi listom bili ‘zavedeni’ kao maloljetnici ili su tamo ‘čuvali stražu’ ili ‘prodavali krompir na pijaci da prežive’. Čak su imali i posebne advokate koje je plaćala IZ BiH koji su tražili da se ‘islam’ ne upisuje u zapisnik u sklopu terorizma, čak i kad bi neke od vehabija kao nekad oni iz Partije vikali da ne priznaju nijedan sud osim Božjeg ili bi odbijali ustati pred sudijom. Sud je Boga mi sukladno tome i bio merhametli, vidjelo se to po izrečenim kaznama, po otkupljivanju zatvora parama i po nekakvom progranu ‘rehabilitacije’ tih povratnika po kojima su posebni ‘vještaci’ davali analize i nalaze a Sud prihvatao po kojima su optuženi ‘priznali krivicu’ i ‘kaju se’ pa je očigledan ‘proces resocijalizacije’ uspijevao u deset minuta, iako za njega trebaju godine rada medicinskih i drugih stručnjaka svih fela.

Vehabije i selefije tako mirno i ležerno u BiH opstaju, čak im propisi omogućavaju da osnuju i političke partije koje učestvuju na izborima, već imamo dvije takve, najpoznatija je ona od profesora vehabije Sanin Muse ‘Vjera. Narod. Država’. Bilal Bosnić je ‘odslužio’ svoju kaznu ali je čitavo vrijeme zatvora ‘kao pripadnik ArBiH’ primao naknade, Mevlid Jašarević je doživio popularnost i ljubav kakvu nije ni očekivao, o njemu je snimljen dokumentarac koji će se prikazivati ili se već prikazuje u školama i studentima, vlastima u BiH nije ni na um palo da se malo ‘ugledaju’ na sudske kazne teroristima ovakvog tipa u Americi. Čak i onaj famozni islamski munafik što je zaklao majku na sabahu jer se nije pravilno molilla ili onaj što je ubio Hrvate, nisu previše kažnjeni a u zatvoru su prave ‘gazije’, takav im tretman.

Za razliku kod nas, u USA toga nema, ovdje se i za pokušaj terorizma pravilno i debelo kažnjava. Uostalom, vidjeli smo kako su Amerikanci revnosni kad je terorizam u pitanju. Onog Bošnju iz Pazara što se krio po Sarajevu, onog vehabiju Mirsada Kandića uspjeli su iz Sarajeva prebaciti kod sebe pa ga osudili na doživotnu robiju. Da je ostao u BiH i tu sudjen, izišao bi iz prdekane brzo, jer je imao dobre veze. Šest mjeseci se ‘krio’ po Sarajevu i kod ljekara zemljaka i Sandžaklija koji ga je operisao dok se ovaj ‘sakrivao’ a doktor ‘nije znao da je terorista’ i da ga traže, eno ga ‘hećim’ pravi svoju privatnu bolnicu u Sarajevu na prestižnoj lokaciji. Prema onima koji su godinama putem videa pokazivali kako odsijecaju glave i koga će i kako ubiti ili otrovati, u USA su sudije bile nemilosrdne jer se radi o teroristima, naša vlast ih je čuvala i čuva kao malo vode na dlanu.

Zato, s vremena na vrijeme vehabije i selefije koje su preplavile i IZ, SDA partiju posebno i dalje siju mržnju i ‘ratuju’, čekajući da se iz faze hibernacije vrate u ‘normalu’. I da dobiju znak za akciju.

Jedan takav je ovih dana u BiH uhapšen jer je zaprijetio da će dići u zrak ‘jednu džamiju’ a po internetu je sakupljao materijale za terorističku napravu i ‘družio’ se intenzivno sa ‘braćom’ iz Islamske države koji su još uvijek aktivni i iz ilegale djeluju punom parom. Riječ je o vehabiji Mirzi Kapiću koji je uhapšen prije par dana. Isti je 2016. u poznatoj akciji ‘Damask’ uhvaćen i osuđen na godinu i deset mjeseci zatvora kao povratnik sa sirijskog ratišta, i izrečene mu silne mjere zabrane. Od posjedovanja pasoša do javljanja u Policiju. Kapić ne bi uopšte bio interesantan da nije ovih okolnosti u BiH o kojima govorimo, on je samo jedan od onih pritajenih, sličan onima sa kojima se Bakir Izetebegović javno slika i paradira, kao sa onim hodžom u Luxemburgu Mulahuseinom o kojem bruji čitava BiH a niko neće i nema snage da ga zatvori ili nedajBože osudi. Kapić je naime osuđen u sklopu grupe vehabija povratnika ali kazna za koju se ne zna da li je postala pravosnažna ili ‘odslužena’ (ima jedino podatak da je otišao na izdržavanje kazne) mu je izrečena ne zbog Sirije ili Iraqa ili nedja Bože nečeg drugog strašnijeg, već zato jer je ‘kod njega nađeno nelegalno i neregistrovano oružje’.

Sada, sa kalašnjikova bradonja je prešao na konstruisanje eksplozivnih naprava a mi treba da se čudimo. Jer, i on je jedan od onih na stotine (po broju ratnika na Bliskom Istoku i obzirom na broj stanovnika, BiH je u samom vrhu) koji je preko ‘majke’ Turske otišao ‘braći’ i tamo ‘nije radio ništa’ protuzakonito, kaznu je fasovao jer je imao ružje kod sebe u trenutku hapšenja.

Dakle, obzirom na činjenicu da je kao isve drugo u BiH i pravosuđe načisto ispolitizirano i korumpirano, i obzirom na našu obavezu iliti ‘farz’ da moramo paziti na ‘braću’ posebno sada kada je ‘Bosna u ratu’, ovaj ‘spektakularni’ povratak vehabije i teroriste Kapića na pravni i medijski cirkus će samo i ostati to : spektakl.

Njemu su već nakon godinu dana od navodne izrečene kazne zatvora, tačnije 2017, sve mjere ‘zabrane’ ukinute. Da ima slobodu i mogućnosti da se ‘bori’.

I da svima onako ‘odranije poznat organima gonjenja’ pokaže svoj ‘miroljubivi’ kažiprst kojeg nam pokazuju stalno i Reis, i Bakir, i svaki osviješteni ‘brat’ sa ili bez ahmedije.

Slikom koja potvrđuje, nažalost, i naš identitet.

photo : Mirza Kapić i pobjednički kažiprst kao zaštitni naš znak, arhiv