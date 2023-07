Kako je verbalni seksualni delikvent – ministar oružanih snaga BiH i ‘čovjek sa najvećim testisima’ u BiH’ Zukan Helez otkrio laži SDA/DF koalicije o pristupanju BiH u NATO Savez, te kako je nesvjesno otkrio svoj tajni plan ‘B’ u vezi rata u BiH i postojanje Muslimanske Obavještajne paraorganizacije MOSaid …

# Iako rat u BiH uveliko traje, to nam se svaki dan naglašava u medijma i podcrtava sa minbere, mi se pravimo kao da se ništa ne dešava. Što bi rekao onaj pisčić spadalo i britko pero Rijaseta iz Krakače – hadžija Muhamed Mahmutović : mi ‘čekamo da hašlame popadaju’.

No, ne svi, nacijo, poslije 30. juna ove godine i onog ‘historijskog sastanka majmuna, kretena’ i svega još koječega (tako su se na sastanku u ovom gradiću častili koalicioni partneri u vlasti države i FBiH, ‘trojka’ i Milorad Dodik sa svojom ekipom međusobno), oka nije sklopio ministar oružanih i posve ‘zajedničkih oružanih snaga’ BiH Zukan Helez.

Zahvaljujući njemu rat u BiH ide svojim planiranim tokom. Pripomaže ga svojim bdijenjem i spavanjem kroz trepavice Reis Kavazović sve sa hafizima i hodžama. Jedva gledajući na jedno oko ispod ahmedije otvorio je svečano muslimansku punionicu pametnih telefona u Centru Sarajeva zvanu ‘Centar za omladinu’ i inat džamiju u Rabranima skupa sa Duškom Jurišić (a uz posredovanje američkog ambasadora u BiH i visokog bh predstavnika), gdje je u ovo vikend-naselje bez Bošnjaka dovukao desetak klanjača autobusima i po drugi put pustio u pogon džamiju. ­Uz pozdrave ‘jeste mala ali mi smo Bošnjaci faktor u HercegBosni’ poručujući da je slijedeća akoBogda na obali plavog Neuma, jer i tamo je nekad bila, imaju temelji samo treba dublje prokopati. Nikad ne spava ni Nihad Aličković, ovaj ‘antiDaytonac’ i pulen načelnice Benjamine Karić koja ga je nagradila na ‘neviđeno’ (nije znala okome sa radi a višak zlatnika Grada u ladici) a čovjek ispred njenog nosa i baklava ruši Dayton za kojeg se ona zalaže, onako Niho samo malo dremne u svom udruženju gazija, sadake i vehabija, već više od deset godina nije zijevnuo od nesna a kad mu se prispava prebrojava mrtve i dramči dijasporu za pare. Na jedno oko odspava pomalo i Avdo Avdić istražitelj, Reuf Bajrović samo u vrijeme Ramazana i Bajrama.

# No, budnost je poslije Konjica postala čak i suvišna, nakon što se tamo herojski i gazijski Zukan usprotivio Dodiku, Dodik je od tada naprosto postao drugačiji (‘vidio je s kim ima posla’, kaže Helez) a Helez legenda i mit. Čak se tamo srpski nacionalista izvinuo Helezu što mu je javno krehnuo najmilije, nema veze što mu je onako ministarski i po navici iz kafane i dobre pive opsovao mater, takav ti je Dodik. ‘On samo priznaje fizičku silu’ – veli Helez – zato sam mu pokazao isto kroz svoje nadnaravne testise, bezbeli.

Njegovo ‘hebanje’ matere kao seksualno-verbalni čin izražavanja ministra a što je i dio naše ‘tradicije’ koju upražnjavaju i Emir Suljagić (hrvatskom predsjedniku Milanoviću i bh tužiocima, Srbima i ‘ustašama’ kad god mu prorade hormoni među nogama) i stručnjak za ratovanja džihadlija Reuf Bajrović (koji doduše više preferira predigru pušenja i zapušavanja koju nudi u svojim twittovima), i silni savjetnici Željka Komšića, dakle taj njegov domoljubni potez kojim je ugostio majku ‘najvećeg bh izroda’ je međutim daleko vrijedniji i jači od svih ostalih. Ima gazijsku snagu a ne kukavički naboj iza kompjutera kojeg prosipaju ovi vrapci po internetu : zato jer se rezulati vide odmah i proizvode i dejstva. I dan-danas.

# Stoga koliko već 1. jula, Helez je postao Alija Đerzelez. ‘Čovjek sa najvećim ‘mudima’ – tepaju mu komentatori bh nestvarnosti, heroj, patriota, sve mu se oprašta. I tuče po kafanama i presude, ama baš sve, uskoro se očekuje da kao i Đerzelez uđe u narodne pjesme i da mu se napravi pomenik a rodna kuća i vikendica odmah proglase nacionalnim blagom. Podsjećamo ovaj muslimanski i sandžački lik-legenda, taj Đerzelez je vjerovatno iz Turske i 17 vijeka ali kao i Ajvaz-Dedu mi ga prihvatamo kao svojega. Jer, kao Marko Kraljević što ono braniše kršćane od Turaka, branio je još onda Bošnjake od kršćana. I tamanio ih, i posvao, nije se libio svađati i tući ni sa svojima, pun je snage i u erekciji na bijelom konju išao je na Dodika ej, pardon na neprijatelje, čak i goloruk. Benjamina Karić – stručnjak za baklave i slatke spomenike je već dala narudžbu da se ovom junaku izlije spomenik na kojem će se naglasiti njegovi testisi, po čemu je već ušao u (medijsku) legendu. Zato jer je po anketi ‘jednog portala’ za tu inicijativu preko 80% građana, izračunala je Benjka i potvrdila svoje plemenite nakane.

# Dakle, naš savremeni Alija Zukan ne spava, evo ga budno priča ali kao da sanja. Poslije intervjua kojeg je dao svim medijima i portalima nakon sastanka sa EU delegacijom u Bruxellesu, sva BiH bruji i zuji. Helez nam je odavno trebao, ne bi ovoliko dugo trpili odvratni mir već bi znali kako se bitke biju i kako se ratuje. Dodika bi umiiriiliii prije Hadžifejzovića.

Intervju budnog junaka obiluje mnogim tajnama i nevjerovatnim skazkama koje liče na bajku ali se vidi da zna šta radi. Nema pardona i nema odstupanja, a ima stila. Kao ono kad kaže za zajedničke oružane snage BiH – ‘naše snage’ ili sa onim kad je izjavio da je EU sačinila dokument kojeg je odbio potpisati Košarac srpski ministar jer je tamo pisalo ‘da svi u BiH moraju priznati genocid‘ a on se tome usprotivio pa odbio staviti paraf. Iako je pisalo da svi trebaju ‘prestati negirati genocod‘, Zukan se nije dao zbuniti a ni Košarac, ‘papir’ je nepotpisan.

Onda name je nesvjesno i u žaru bitaka u srcu EU razotkrio tajne svog plana ‘B’ kojeg je najavio kod Hadžifejzovića na tv ‘Face’ nakon Konjica, plana kojeg će aktivirati u slučaja rata i ‘crvene linije’ i gle čuda : plan je jednostavan i efikasan. Poručio je srbijanskom predsjedniku Vučiću da ‘ako on tako bude nastavio raditi, ja ću biti prisiljen da komuniciram sa Vojvodinom, Sandžakom, sa Preševskom dolinom. Mi imamo jednu deklarisanu pješadijsku, bataljonsku grupu od 840 ljudi, jednu od najspremnijih u ovom dijelu Evrope. Oni su prošli strogo ocjenjivanje…’

Jednostavno a učinkovito. Nema sa mnom zajebancije. Ne, nije mu to došapnuo lobista Stjepan Mesić, savjetnik Komšića Čedomir Jovanović ili možda liberal sa stotinu kapa iz Vojvodine drug Čanak. To je jednostavno dio briljantnog plana koji je oduvijek tinjao u glavam kukavica a Zukan ga saopštio. Dakle, može razvaljivanje Bosne i odcijepljenje ali nama ide ne samo Sandžak već i Vojvodina i Preševo, sve do Đevđelije pa da se spojimo sa braćom u Crnoj Gori i na Kosovu u jednu finu ‘krijeposnu islamsku državicu’. Stari dobri Suljo Ugljanin starosjedilac SDA iz Sandžaka je sav gorio od dragosti dok je čitao ove navode, ne provjeravajući ustavnu odredbu koja kaže da o upotrebi oružanih snaga odlučuje bh Predsjedništvo gdje se ne mogu uz psovanje i hebanje dogovoriti ni o čemu a kamo li o vojsci koja treba ići u osvajanje. I to ‘komunikacijom’ ministra.

Znamo mi da su ‘zajedničke oružane snage’ BiH zapravo tri nacionalisitička puka Srba, Bošnjaka i Hrvata kojima su zajedničko obilježje jedino upražnjavanje vjerskih praznika, znamo i kako ti pukovi ‘komuniciraju‘ ali Helez računa na sve njih jer imamo i NATO iza leđa. Kaže on, iako ‘to nije potpisano’ zbog ovih iz SDA/DF majstora magle koji su nam o APN planu i onog ‘sutra smo u NATOu‘ godinama pišali u lice i lagali, doći će NATO u Brčko pa će se sve ostale želje i snovi potrebni za jedna ovakav specijalni rat u BiH ispuniti, ‘obećali su mi’. E, tu baš kod NATOa, Helez nesvjesno otkriva kako su nas lagali zlatni ljiljan Željko Komšić, Bakir Izetbegović, Bisera Turković, Selmo Cikotić i ostali, jer su nam stalno govorili kako je sa Srbima potpisan sporazum o pristupanju NATO Savezu i da je to ‘gotova stvar‘, iako iz Republike Srpske stalno tvrde da nije tako već da se radi o ‘suradnji‘, i potvrđuje nam da je tzv. ‘APN’ plan jedino plan ‘suradnje‘ a ne pristupa u ovaj Savez. Što znači, može gledanje aviona NATO iznad Sarajeva ‘koje navode moji vojnici‘, može i izlet u neku ‘mirovnu misiju’ ali nema ulaska u ovu organizaciju. Poslije ovog otkrića, SDA i DF o NATO planovima trebaju da se pokriju. Kaže ministar gazija ovako.

‘ Naravno, naš krajnji cilj je članstvo i integracije u NATO savez. Želim da naglasim da je prošli saziv Vijeća ministara BiH otišao korak unazad. Oni su usvojili 2021. godine da ne stoji tamo da želimo NATO integracije nego saradnju. Na moju žalost i žalost stanovnika, za to su glasali Bisera Turković, Selmo Cikotić i Sifet Podžić, tadašnji članovi Vijeća ministara BiH iz bošnjačkog naroda. To je sada gotovo nemoguće popraviti’.

Cvrc Milojka, sa NATO znači još nije ništa riješeno, lagali su nas svi osim Bakira koji je tvrdio prije za razliku od sada da ‘Srbi neće i ne moraju u NATO’. Ali nije sve izgubljeno, veli Helez. ‘Imam obećanje’ ludom radovanje NATO Saveza da će nas čuvati, i to je dovoljno, ali saznasmo da je dovoljan i jedna Komšić pa da se stvari zabašure i da se slaže, što će Zukan ispraviti sa NATO moćnicima.

# Ima toga još u ovom i sličnim sanjarijama budnog intervjua našeg heroja ratnika. Kao ono kad je kod Hadžifejzovića izletio kako oružane snage imaju svoju ‘obavještajnu državnu agenciju’ zbog čega Zukan zna sve šta se dešava u Regiji, iako po zakonima BiH takva agencija ne postoji.

No, jučer je na tv ‘Face’ otac ubijenog Dženana Memića poslije presude Alisi Mutap i njenoj amneziji te policajcu Dupovcu koji je uništavao dokaze o ubistvu njegovog sina izjavio da je dobivao prijetnje od ‘muslimanske obavještajen službe MOS‘ koja, tvrdi on postoji i djeluje u BiH, onda nema druge nego je Zukan mislio na nju. Na tu službu koja ne spava kao ni on i koja djeluje iz sfere ‘duboke države’ BiH. Nešto kao onaj izraelski MOSAD, samo što se radi o zakamufliranom bivšem AIDu sa muslimanskim referencama i prefiksom.

I ma i ono najslađe. Đerzelez nije propustio podsjetiti na idola Aliju Izetbegovića pa nam je poručio.

Sve dok sam živ i dok mogu opsovati ‘mirno spavajte’ zatvorenih očiju, ja ću sanjati budan.

Da li ćemo se probuditi ili ostati zaspani zauvijek kao onomad poslije Alijine poruke – do nas je.

P.S. Imena, likovi i događaji u ovoj priči sasvim slučajno su – namjerni.

photo : Zukan Helez ministar oružanih snaga BiH prerušen u Đerzelez Aliju, crtež, arhiv