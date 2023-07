Bošnjački političari i mudraci opsjednuti ‘Crncima’ sa kojima poistovjećuju Bošnjake : Da li znaju da su njihove paralele besmislene, rasističke pa i uvredljive i da je u USA zabranjeno ‘Afro-amerikance’ tako nazivati …

* Zna se da bošnjački političari i vjerski ideolozi vole paralele, citate, hadise posebno, vole i metafore. Naučeni i načitani ljudi, bez obzira što su tek ušli u 15 vijek, u Novu 1445 godinu. Međutim, njihova opsjednutost sa ‘Afro-amerikancima’ koje u svakoj zgodnoj prilici porede sa Bošnjacima prelazi sve granice ukusa. Napose, pošto u tim komparacijama ove ljude nazivaju ‘Crncima’ a što je u USA zabranjeno i kažnjivo, ne samo da čine scandale i rasipaju čisti rasizam već bi da ima zakona mogli za to i odgovarati.

Naravno, njihovo poređenje Bošnjaka sa ‘Afro-amerikancima’ je zgodno da pokažu kako su Bošnjaci kao i ovi drugu ugroženi, kako ih ugrožavaju ‘Bijelci’, što znači Srbi i Hrvati, na kojoj ugroženosti i postulatu žrtve žive već tri decenije, međutim način kako o ni to prezentuju i sve češće uvode u upotrebu, ne služi na čast ni njima ni ‘Afro-amerikancima.’ Ni ljudima bijele rase gdje se oni nalaze čak i kad se osjećaju ‘crncima’, naravno, istovremeno to je neviđen scandal koji ruši ugled i Amerike uz koju se permanentno ‘šlepaju’.

** Ovo neukusno poređenje je prvi uveo u javnu medijsku ‘praksu’ SDA pulen, ratni i poratni tajkun Senad Šahinpašić ‘Šaja’, bivši predratni piljar iz Foče a poslije ‘desna logistička ruka’ Alije Izetbegovića kojeg je pratio po skupovima dijeleći vodu i voće autobusima doveženoj raji, kasnije postaje parlamentarac i poslanik u bh Parlamentu, poslije prijetnji krivičnim prgonom bogati profiter van javnih funkcija. Nakon što ga policija i inspekcija 2008. godine počela kontrolisati u njegovoj korupciji i pljački države i para (međunarodna zajednica i OHR su ga 2009. u poznatom ‘radnom’ materijalu OHRa ‘Bošnjački krugovi kriminala’ stavili u tu krimingenu halku skupa sa Bakirom Iztebegovićem, Radončićem, Tihićem, ‘Hižaslavom’ Cerićem’, Hasanom Čengićem, Zlatkom Lagumdžijom i mnogim drugima o čemu smo pisali više puta), ‘Šaja’ će ležerno nazvati inspektora pa mu zaprijetiti.

‘Poslaću ti crnca da ti siluje šćer, samo da znaš, ako nastaviš..’ – dosjetio se ‘Šaja’ naše braće ‘Afro-amerikanaca’, i od tada ovo poređenje postaje skoro pravilo. ‘Šaja’ je svoje ‘Crnce’ fino okarakterisao ovom prijetnjom pa se samo iz tog razloga trebalo stati sa ovim uvredljivim i rasističkim komplimentiranjem, jer će ‘ispasti’ gluho bilo da i Bošnjaci vole silovati kao i ‘Šajini crnci’, ali nije se stalo. Stalo se sa istragom i ‘Šaja’ je uspio a inspektor odustao.

*** Njegov brat, šef i ahbab po stranci i korupciji Bakir Izetbegović će tako stati na crno-bijelu sliku 21. aprila 2021. kada je na tv govorio o izlasku iz stranke SDA Semira Efendića, i opet nas, eto, u Amerci. Na već ‘tradicionalan način’. Eto to nas među ‘našima’.

“To vidimo u sportu, kada nekoj ekipi ne ide dobro – uzme recimo crnog košarkaša i tako dalje. Da li će biti tako sa Efendićem, vidjet ćemo, vrijeme će pokazati.’



**** ‘Kvisko’ familije Izetbegovića izvjesni ‘Muderris’ a zapravo ratni komandant ozloglašene ‘Al-Mujaheed’ vojne formacije mudžahedina u ArBiH, kasnije direktor Riesa i njegovog ‘ureda za hadž’ Nezim Halilović će se dotaknuti ‘Afro-amerikanaca’ i Bošnjaka u svojim lobističkim izbornim akcijama uz oktobarske izbore prošle godine. Kada je putovao sa Bakirom i Sebijom pa prosipao mudrosti. Kao onu kako su Srbi zubari prije rata Bošnjacima (koji tada nisu ni postojali) namjerno vadili zdrave zube a samo komunistima popravljali, usljed čega je radikalac hodža ostao bez zuba sve dok nije pobijedila SDA. Tada je na svom ‘fejsu’ citirao Martin Luther King-a JR, s tim što je citat pripisao Aliji Izetbegoviću.

“I kada se sve završi, ono čega će mo se sjećati neće bit riječi naših neprijatelja, nego šutnja naših prijatelja‘ – zagrmio je Muderris Alijinim citatom koji kao i pola sličnih na promotivnom kamenju po Sarajevu nisu uopšte Alijini. Htio je da pohvali ‘Afro-amerikanca’ i mirotvorca King-a ali je eto, otkrio još jednu Alijinu krađu tuđih misli iz silnih njegovih knjiga.

***** Najzad, nedavno, 11. jula ovog mjeseca, Bakirovim stazama revolucije i teorijam o crnim kokama i bijelim jajima, javio se i ‘slučajni prolaznik’, hadžija reketaš i mafijaš SDP/SDA politike Zlatko Lagumdžija, kojeg je podpredsjednik Bećirović uhljebio u UN na mjestu ambasadora.

Sa komemoracije žrtvama genocida u Srebrenici u društvu džematlija Sandžaklija New York-a koji su ovaj patriotsko-militantni skup (sve sa ratnim zastavama, ljiljanima, beretkama, prijetećim kažiprstom i mišićima) organizirali će tako milioner i patriota Bakirov komšija sa elitnih Poljina ‘Zlaja’ bubnuti’ citat američkog senatora Robert Kennedy-a, iz govora nakon ubistva Martin Luther King-a 1968, na čisto Bakirov, Šajin i svoj način. Poređenjem ugroženih Bošnjaka sa ‘Afro-amerikancima’. U ovoj metafori, ljigavi uhljep i kriminalac je otišao toliko daleko i tako se zanio da je i Bosnu poistovijetio sa Amerikom, Srbe i ostale sa Bijelcima, i načisto iskarikirao rečenicu predsjednika Kennedy-a. Ovako.

‘Prije 55 godina, Robert F. Kenedi, senator iz Njujorka, nekoliko sati nakon ubistva Martina Lutera Kinga, održao je spontani govor u Indijanopolisu, koji i danas nudi pravu lekciju o tome šta se promijenilo a šta je i do danas ostalo isto. Svaki put kada RFK kaže SAD, crnci, bijelci, možete samo zamijeniti riječ Bosna i Hercegovina umjesto SAD, Bošnjaci/muslimani umjesto crnci, Srbi/pravoslavci umjesto bijelci, i jasno ćete vidjeti besmrtnost RFK vizije i svijeta kakav nam je potreban – kako u SAD tako i u Bosni i Hercegovini i bilo gdje u svijetu’.

Jebiga, tu nema dalje. Samo je pitanje ko je slijedeći ko će se ovako literarno, šokantno i nediplomatski obratiti žrtvama Bošnjacima. Tlačiteljima Srbima i Hrvatima, Amerikancima i ‘Afro-amerikancima’. Svima.

Sa tvrdnjom da su Bošnjaci odavno pocrnili. Postali ‘crnci’.

photo : kako Bošnjake proglasiti ‘crncima’ a Bosnu Amerikom, s lijeva – Bakir Izetbegović, Senad Šahinpašić ‘Šaja’, Muderris Nezim Halilović i Zlatko Lagumdžija, arhiv