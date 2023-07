Da li je donacija od $109.000 američkih sigurnosnih službi za video-nadzor i sigurnost crkvi konvertovanoj u džamiju u gradu Utica NY nagrada ili kazna? I koga štiti država New York : džematlije ili Opštinu od džematlija?

Na slici u prilogu ovog teksta vidite bivšu Metodističku crkvu u gradu Utica NY koju je vlast ‘dala’ jednoj od četiri bh džemata u ovom gradu i koja je konvertovana u džamiju. Zvonik je preobraćen u malu munaru, dimnjak u još manju, fasadna cigla je prekrivena bijelom i zelenom bojom a ispred su jarboli kao ispred bh ambasade, sa zastavama. Bosnian Islamic Association of Utica NY, kako glasi zvaničan naziv udruge i džemata je džamiju proglasio ‘gradskom’, i nalazi se uz samu Opštinu Grada, u pozadini na slici se vide obrisi zgrade Opštine koju dijeli samo jedna vanjska pozornica i fontana na ulazu u Opštinu. Iza crkve/džamije je parking, nekadašnje igralište za djecu koje je ondašnji načelnik David Roefaro ‘poklonio’ džamiji a ukinuo dječje zadovoljstvo, o kojem kriminalu načelnika je pisao i dnevni list grada ‘Observer Dispatch’. Načelnik se pravdao proširivanjem parkinga ‘za svakoga’, a zapravo je to bila cijena dogovora : vi meni glasove i sahrane u mom pogrebnom servisu, ja vama i džamiju i parkig. I tako bi onda i dan-danas.

Već više od deset godina, ova džamija/crkva naprosto hara gradom. Staru praksu od bivšeg načelnika naslijedio je slijedeći Palmieri pa se tako i on smuca po bh birtijama uz izbore ili uz ‘svečanosti’ i ‘druženja’ koja se permanentno održavaju. U dane izbora džematlije uz teku i olovku špartaju gradom i love glasače Bošnjake. Načisto je, pored 30 i više nacionalnosti koje žive ovdje ovaj džemat okupirao grad i opštinsku vlast. Posebno ulaz u Opštinu gdje svako malo vremena uz načelnika se tu održavaju performanse uz roštilj, vodene tobogane i klizaljke, te uz folklor.

Preko džemata se zapošljava u Opštini, oni su ‘ogledalo’ i predstavnici Bošnjaka i Bosanaca, tu se dogovaraju ‘grantovi’ i krediti bez vraćanja, proklamacije i deklaracije, džamija se javno pedstavlja bosanskom zajednicom (Bosnian Community) iako se radi o čistoj vjerskoj radikalnoj udruzi, uz ovaj džemat je i novonastala udruga BACA o kojoj smo više puta pisali, gdje su u odboru sve fine džematlije i čalnovi odbora džamije. Ovdje uz izbore u BiH glasove traže i bh kandidati, tu je boravio i nekadašnji kandidat za bh Predsjedništvo Džemaludin Latić, džemat je usko uvezan i sa bh ambasdaom u New York-u i sa predstavništvom Islamske Zajednice u Washington DCu.

Prije par dana ovaj džemat je objavio ‘radosnu’ vijest kako je dobio donaciju od 109.000 dolara od američkih vlasti, ‘grant’ za sigurnost i zaštitu koji mu je dodijelio Odjel za kriminalističke i pravosudne usluge (NYS Division of Criminal Justice Services), radi implementacije projekta u tri stupnja, a sve povezano uz sigurnost: video-nadzor, kontrola pristupa i fizička sigurnost. Vijest je odjeknula silnim čestitkama džematlija na fejsbuk profilu džamije,’Allah da vas nagradi’ i sve u tom stilu, uz ono kako smo ‘važni’ i ‘odlučujući partneri’, međutim, ono čega bi se budale trebale stidjeti pretvorilo se u euforiju ‘pametnih’.

Zbilja, ima li razloga za slavlje i veselje, da li se iko zapitao, osim što će ščepati donaciju -sadaku bez koje se ni ovdje u Americi ne može? I da li je ovo kazna ili nagrada? I koga se to boje džematlije ili se plaši vlast?

Naime, ‘grant’ se treba utrošiti na postavljanje video-nadzora kojeg džamija već ima, to su davno objavili, treba postaviti specijalna vrata, i sistem kontrole ulaska u džamiju. Šta to znači? Da ćemo u buduće morati uz ‘password’ lozinku u džamiju, drugačije nema ulaza. I koga se štiti ovim dodatnim sredstvima obezbjeđenja? Ostale bh džamije nisu obuhvaćene ovim ‘poklonom’, što je također za razmišljanje. Pitanja ima previše a jedno se nameće posebno; da li su džematlije ovog objekta opasne po okolinu pa ih treba dodatno kontrolisati, napose ko to dolazi u džamiju kad je potrebna ovako rigorozna kontrola?

Pojašnjenje džemata kako će se povećati sigurnost džemata i zajednice ne pije vode. Prije će biti da se će se ovim malo više zaštiti Opština koja je uz samu džamiju crkvu, ujedno iako stidljivo, nameće se i pitanje djelovanja džemata i džematlija kad ih ovako treba kontrolisati i ­paziti. Jer, zvanično nije bilo prijetnji ili uvreda od strane domaćina prema ovom džematu iako su načisto okupirali i Opštinu i njeno dvorište, što znači da tu dolaze i lica koja su sigurnosni problem države.

Nacijo, to je da kažemo obična bogomolja i ako već govorimo o islamu kao ‘miroljubivoj vjeri’ čemu tolika sigurnosna zaštita i posebna specijalna vrata? Ne treba ispusti iz vida da će donirana sredstava kontrole i nadzora biti i pod kontrolom davaoca donacije, je li tako?

Dakle, iako nagrada, ova donacija je u neku ruku i kazna za džemat koji je svojim djelovanjem ovdje Bošnjake pa i one ostale Bosance ako ih još ima, pretvorio po ‘tradicijama’, mejtefovovanjem i oblačenjem u enklavu Palestine ili kakvo selo u Afganistanu. Osim toga, radikalnim prakticiranjem religije i silnim gostima iz BiH i Arapskih zemalja koji drže predavanja i koji su ‘naši uzori’ te permanentnom agresijom na djecu i njihovo stalno prisustvo u džamiji u silnim ‘programima’ i dijeljenjima Kur’ana i diploma za arapski jezik, donacija je po svoj prilici stigla u prave ruke.

photo : bivša crkva – džamija, u pozadini zgrada Opštine Grada Utica NY, arhiv